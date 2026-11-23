С 1 декабря установятся аномальные цены на стройматериалы. Чем необычна ситуация на рынке Оглавление Как изменились цены на стройматериалы к концу года Как изменятся цены на стройматериалы с 1 декабря На рынке стройматериалов складывается интересная ситуация. С одной стороны, многие товары заметно выросли в цене, с другой — отдельные позиции станут доступнее к концу года. Как изменятся цены на стройматериалы с 1 декабря? Эксперты рассказали, что будет с ценами на стройматериалы с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

Как изменились цены на стройматериалы к концу года

В 2026 году картина по рынку строительных материалов получается неоднородной: за восемь месяцев года подорожали 68 из 107 позиций, которые отслеживает Росстат. При этом рост по отдельным наименованиям превысил 40%. Такие цифры привёл директор по девелопменту компании STENOY Дмитрий Сорокин.

По данным мониторинга Минстроя и Главгосэкспертизы, с начала года строительная корзина подорожала в среднем на 4,6%, причём самым проблемным ресурсом была арматурная сталь: свыше 47% за восемь месяцев. Похожая картина по данным Росстата: лаки на основе сложных полиэфиров прибавили за год до 49%, керамические канализационные трубы — более 47%.

— При этом к концу сентября металл начал сдавать позиции — с середины августа арматура подешевела примерно на 7%. Думаю, что декабрь — это месяц, когда по металлу может сложиться одно из самых удачных окон года для фиксации цен: пик пройден, давление регулятора очевидно, а спрос слабый. Резкого обвала я не жду: низкие запасы дистрибьюторов и высокая стоимость финансирования не дают ценам провалиться, но и поводов для нового рывка нет, — отметил Дмитрий Сорокин.

Он отметил, что по данным ФГИС ЦС за сентябрь 2026-го, вслед за арматурой с начала года выросли силовой алюминиевый кабель (+11%), асфальтобетон (+7%), битумные кровельные материалы (+ почти 7%), керамический кирпич (+6%), ПВХ-окна (+5%), трубы ПЭ (+5%) и песок (+5%). Именно кабельную продукцию, автоматику и инженерное оборудование аналитики называют самыми чувствительными позициями в инженерных системах до конца года, а по металлу, кабелю и битумным материалам ожидают колебания заметно выше среднего по корзине.

— Керамическая плитка за год подорожала умеренно: в мае 2026-го — на 0,4% за месяц, с августа 2025-го по август 2026-го — около +6%. В течение года дешевели блоки из ячеистого бетона (−2%), цементный раствор (−1,1%) и металлоконструкции (−0,6%); щебень фракции 5–20 мм не изменился в цене, а бетонные смеси даже подешевели на 0,1%, — рассказал Дмитрий Сорокин.

Как изменятся цены на стройматериалы с 1 декабря

Несмотря на то что цены на стройматериалы в целом росли, в декабре обстановка будет неоднозначной. Появились предпосылки для снижения цен на ряд позиций. В этом отношении ситуацию можно назвать аномальной.

Более доступными могут стать отдельные позиции металлопроката, древесных плит и материалов для наружных работ. Но речь скорее о скидках на конкретные складские партии, чем о снижении цен во всём сегменте. При невысоком спросе продавцы могут активнее предлагать индивидуальные условия, особенно при крупных закупках. Такое мнение высказал директор рынков России и СНГ Фам Пропертис Валерий Тумин.

— В декабре я ожидаю разнонаправленной динамики цен на стройматериалы, а не общего подорожания или снижения. Резкого изменения именно с 1 декабря не прогнозирую: поставщики будут пересматривать цены в зависимости от спроса, запасов и собственных издержек. Риск подорожания я прежде всего вижу в импортном инженерном оборудовании, сантехнике и продукции с высокой долей зарубежных комплектующих, — отметил Валерий Тумин.

По его мнению, здесь многое будет зависеть от курса рубля и стоимости поставок. При этом новые партии могут поступать уже по пересмотренным ценам, тогда как складские остатки будут продаваться по прежним.

— По цементу, бетону, песку и щебню я бы не давал единого прогноза для всей страны. В этих сегментах особенно важны регион и транспортные расходы. Даже если отпускная цена материала не изменится, итоговая стоимость заказа с доставкой может вырасти. Мой базовый сценарий на декабрь — точечные скидки на складские остатки и выборочное повышение цен на новые поставки. Рассчитывать на общее удешевление стройматериалов я бы не стал, но возможности для выгодной закупки отдельных позиций могут появиться, — добавил Валерий Тумин.

Дорожать могут не сами материалы, а работа с ними. Фанера на складе и, например, готовая фотозона из той же фанеры — разные покупки: во втором случае в счёт входят раскрой, покраска, сборка, доставка и монтаж. Об этом рассказал управляющий партнёр «MAIN DIVISION», член Генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин.

— По фанере, МДФ, ЛДСП и металлическому профилю я бы не ждал резкого изменения цен именно с 1 декабря. Скорее поставщики будут корректировать стоимость отдельных позиций. А вот работа по индивидуальному проекту может стать дороже, особенно если заказ нужно выполнить за несколько дней. В такой ситуации бюджет зависит уже не столько от стоимости листа или профиля, сколько от того, есть ли у производства возможность взять срочную работу, — отметил Андрей Глушкин.

Авторы Нина Важдаева