С 1 января в регионах повысят доплаты к пенсиям. С чем связана прибавка и сколько она составит Оглавление В чём особенность региональных доплат к пенсии Кто выйдет на пенсию в 2027 году С 1 января 2027 года меняется прожиточный минимум пенсионера, вслед за которым сделают перерасчёт доплат к пенсии. Какие новшества ждут пенсионеров в регионах, кому повысят доплаты и на сколько? В регионах пересчитают доплаты к пенсии с 1 января 2027 года. Обложка © Life.ru

В чём особенность региональных доплат к пенсии

Юрист Елена Кузнецова рассказала, что в 2027 году значительно изменится сама система индексации пенсий. Например, прибавку к страховым пенсиям с 1 января не сделают. Плановая индексация пройдёт в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. Зато с 1 января изменятся суммы региональных доплат.

— Эти изменения связаны с ПМП — прожиточным минимумом пенсионера. От него зависит размер социальных доплат к пенсии, который делают регионы. Суммы доплат везде разные. Социальная доплата к пенсии привязана к региональному прожиточному минимуму пенсионера, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

С 1 января 2027 года федеральный прожиточный минимум пенсионера достигнет 17 395 рублей. Это на 6,8% больше, чем в 2026 году (сейчас — 16 288 рублей). Такие цифры заложены в проект федерального бюджета на 2027–2029 годы.

— Федеральный ПМП — это базовый уровень. При этом каждый регион устанавливает свой прожиточный минимум, основываясь на своих климатических условиях, местных ценах на товары и услуги. Доплату до регионального ПМП получают неработающие пенсионеры. Минимальная пенсия не может быть ниже этого уровня, — добавила Елена Кузнецова.

Например, в Москве городские доплаты будут проиндексированы с 1 января 2027 года на 4,3%. В итоге минимальный размер пенсии неработающих пенсионеров с учётом городской доплаты вырастет до 28 580 рублей в месяц. Тут действует ценз оседлости. Это касается людей, которые прожили в столице не меньше десяти лет.

В Иркутской области ПМП установлен в размере 18 439 рублей (для основной части региона). Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей — 22 422 рубля, а для остальных территорий — 17 240 рублей.

В Воронежской области ПМП для пенсионеров установлен на уровне 15 308 рублей. Рост по сравнению с 2026 годом составит 975 рублей. В Белгородской области прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 14 612 рублей, что на 930 рублей больше, чем сейчас.

Кто выйдет на пенсию в 2027 году

В Социальном фонде России также рассказали о том, кто выйдет на пенсию в 2027 году. В следующем году, согласно прогнозам Социального фонда, ожидается свыше миллиона решений о назначении различных видов пенсии. Например, в 2027 году на пенсию будут выходить шахтёры, моряки, лётчики, геологи, водители общественного транспорта и другие представители профессий, чья работа связана с вредными и тяжёлыми условиями труда, которым выплаты назначаются по достижении определённого пенсионного возраста или после приобретения необходимой выслуги лет.

Выйдут на пенсию и те люди, кто выработал северный стаж. Также в 2027 году Социальный фонд в полном объёме продолжит назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца.

— Они положены тем, кто потерял трудоспособность или близкого человека. К тому же сохранится назначение пенсий для многодетных матерей с тремя и более детьми и для родителей детей-инвалидов. Оформить пенсию смогут и те, кто достиг пенсионного возраста ранее, но отложил обращение за ней, — добавили в СФР.

Авторы Нина Важдаева