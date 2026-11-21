Новости СВО 21 ноября: бои за Николайполье и Новофёдоровку, 6-й полк ССО разбит под Харьковом, Трамп готовит мирное соглашение к январю Оглавление Сумская область 21 ноября: наступление на Груновку и Коренёк Харьковская область 21 ноября: уничтожен 6-й полк ССО Украины ДНР 21 ноября: штурмовики закрепились в Николайполье Карта СВО на 21 ноября: бои у Белозёрского Мирное соглашение России и Украины: Трамп готовит план на январь Армия России продвигается в Сумской области, в ДНР бои у Дружковки и Белозёрского, удары по объектам ВСУ в Харьковской области, Вашингтон рассчитывает заключить мирное соглашение России и Украины уже в начале 2027 года — дайджест на 21 ноября. ВС РФ громят подразделения ВСУ в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Сумская область 21 ноября: наступление на Груновку и Коренёк

ВС РФ продвигаются в Сумской области возле Груновки и села Коренька. Таким образом расширяется зона безопасности на границе с Белгородской, Брянской и Курской областями. При этом командиры ВСУ наживаются на тяжёлом положении своих подчинённых.

— Волонтёры ВСУ в соцсетях сообщают, что ряд командиров 47-й ОМБр ВСУ присваивают себе гуманитарную помощь. При этом комбриг 47-й бригады подполковник Максим Данильчук закрывает на это глаза, — сообщил «Северный ветер».

Российские войска ликвидировали за сутки на Сумщине свыше 80 украинских военных, а также оставили противника без гаубицы М101, станции РЭБ «Дамба», автомобилей, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 21 ноября: уничтожен 6-й полк ССО Украины

Армия России наступает на Липцовском, Волчанском и Великобурлукском направлениях. В районе Хатного отражена атака 475-го полка ВСУ. Вражеская штурмовая группа уничтожена полностью.

— В Харьковской области точным ударом поражён командный пункт 6-го рейнджерского полка ССО Украины. Предположительно удар пришёлся на укрытие, где располагалось секретное делопроизводство полка. Есть серьёзные потери среди личного состава, — рассказали в «Севере».

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об ударе по ТЭЦ «Слобожанская». В оборонном ведомстве заявляют, что она работала на оборонные предприятия Украины.

ДНР 21 ноября: штурмовики закрепились в Николайполье

ВС РФ расширяют зону контроля вблизи Доброполья. Войска наступают южнее и севернее города.

— На Добропольском направлении сообщается о продвижении к югу от Сергеевки. Продолжаются тяжёлые бои за Новофёдоровку. Есть продвижение на север и западнее Белозёрского, идут сражения у Нововодяного, — пишет «WarGonzo».

Артиллеристы ВС РФ уничтожили укреплённые опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Продолжаются бои у Дружковки. Этот город Армия России окружает. Для этого под контроль берут близлежащие населённые пункты с юга, востока и запада.

— По сообщениям с мест, российские подразделения вышли к Николайполью и пытаются удержаться на его южной окраине, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

В Славянско-Краматорской агломерации ВС РФ уничтожают украинских операторов БПЛА, мешающих наступлению на города ДНР.

— Главная цель — не дать противнику свободно использовать небо. Речь не только о перехвате БПЛА в полёте, но и о системной ликвидации самой возможности их запуска, — отметил военкор Евгений Поддубный.

Карта СВО на 21 ноября: бои у Белозёрского

Армия России расширяет зону контроля у Белозёрского. Фото © divgen

Мирное соглашение России и Украины: Трамп готовит план на январь

Financial Times сообщает, что администрация президента Дональда Трампа хочет, чтобы Украина и Россия заключили мирное соглашение уже в январе 2027 года. Проблема в том, что сейчас нет даже понимания, когда состоится трёхсторонняя встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона.

— Что касается трёхстороннего формата в том виде, как он практиковался, включая недавнюю встречу в Абу-Даби, то соответствующих договорённостей и понимания нет, — заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Несмотря на это команда рассчитывает в ближайшие месяцы завершить конфликт в Восточной Европе. В первую очередь это связано с изменениями в Конгрессе США, где большинство получила Демократическая партия. Трамписты опасаются, что их оппоненты усилят поддержку Украины.

В Киеве боятся, что желание Трампа может вылиться в давление на Украину, в том числе в территориальном вопросе. При этом американские чиновники считают, что Россия не согласится на мир без выполнения поставленных Москвой условий.

Авторы Даниил Черных