«Начало грандиозного шухера»: Европа всё о войне, Зеленский прикрылся детьми, а Россия работала с Си Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как Кушнер наврал про гарантии, Рябков опроверг, Украину ждёт обратка за мост, а глобальный шухер только начинается. Запад считал копейки, Зеленский врал, а Путин с Си строили планы. Обложка © коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Virginia Mayo, Hannah McKay, Сергей Бобылев, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На уходящей неделе произошло много важных событий. И саммит АТЭС в Китае, безусловно важный, я бы всё равно не отнёс к самому значимому из них. Я даже больше скажу, трёхсторонняя встреча глав Китая, России и США – была не самым значимым событием саммита АТЭС.

Нет, такие встречи чрезвычайно редки. И истерики у различных нацистов и русофобов от этой встречи тоже были зачётными. Но фактический выхлоп, весьма предсказуемо, незначительный (из-за слабой позиции Трампа, который ничего не может ни гарантировать, ни имплементировать, а почти любое его решение может быть оспорено, заблокировано или отменено новым составом Конгресса).

Как доказательство отсутствия практических договорённостей, почти сразу после этой встречи Кушнер и Виткофф, полетевшие в Берлин на встречу с европейцами, наговорили очевидной отсебятины. В частности, Кушнер заявил, что «Россия практически согласилась на гарантии безопасности для Украины, аналогичные 5-й статье устава НАТО».

Что практически мгновенно было опровергнуто замминистра иностранных дел РФ Рябковым. Более того, Рябков ещё и добавил, что нет даже никаких предварительных договорённостей о следующей трёхсторонней встрече.

Путин, в свою очередь, заявил, что на Совбезе обсуждались различные форматы частичного перемирия, но после ударов по Крымскому мосту никакого перемирия быть не может. Как я всегда цитирую, «По делам их увидите их». Дела киевского режима во главе с Зеленским наглядно демонстрируют, что мира они точно не хотят (а врать он может что угодно, никто вменяемый ему не поверит).

Раз уж зашёл разговор про дела, то хочется отдельно подчеркнуть, что Россия участвовала в очередном экономическом форуме и Путин с Си много говорили о развитии, экономике, торговле, сотрудничестве и других форматах взаимодействия. В это же время все сборища европейцев, несмотря на тяжёлую экономическую ситуацию в ЕС и энергетический кризис, посвящены исключительно войне.

Очередное повреждение Крымского моста никак не повлияет на ситуацию на фронте, а Россия нанесла рекордно мощный удар по тылам киевского режима, возможно самый массовый с начала СВО. И это, хочется подчеркнуть, ещё не обратка за мост (она ещё впереди).

Зеленский в Киеве устроил встречу со студентами, в надежде, что Россия не будет бить по скоплению гражданских (а она не будет, мы же не укронацисты). Фактически он использует подростков в качестве живого щита.

Но это всё обыденные, календарные и протокольные события, по графику. Есть и более интересное.

Прошла долгожданная процедура IPO компании «Антропик», крупнейшей западной ИИ-компании. Сама процедура сопровождалась различными манипуляциями и передёргиваниями, но это им практически не помогло – почти сразу после начального скачка цена акций стала падать. Причём настолько сильно и резко, что руководство компании прибегнуло к уже применявшейся ими ранее тактике вранья о внезапных научных открытиях. В этот раз их ИИ якобы внезапно (прямо после начала падения акций, так случайно совпало) доказал гипотезу Римана (на 250 тысячах страниц, начинайте читать, к 2060 году дочитаете). Но акциям это не помогло, народ не повёлся. Падение продолжается.

Акции Nvidia, соответственно, тоже продолжают падение (с рекордной скоростью). Как я и писал в предыдущих публикациях, любовные интрижки Хуанга к этому не имеют никакого отношения.

Параллельно падает биткоин (его пытаются спасать, но получается слабо). Почему это взаимосвязано, я могу объяснить, но на 250 тысячах страниц. Шутка. Потому что, как это ни странно может прозвучать, идёт глобальный кризис дефицита ликвидности (и это несмотря на рост долларовой массы в обороте на 6% только за последний квартал).

Деньги нужны для того, чтобы финансировать долги США и стран ЕС. Деньги нужны для того, чтобы дальше кредитовать западные ИИ-компании. Деньги нужны, чтобы продлить жалкое существование ничтожного киевского режима. Деньги нужны для банков, ипотек и потребительских кредитов. Деньги нужны для обеспечения криптовалют. Денег катастрофически не хватает.

Как говорил Попандопуло, «мы присутствуем при начале грандиозного шухера». Такого, равного которому не было никогда (Великая депрессия с завистью и ужасом курит в коридоре). Как наглядная иллюстрация, что не я один так считаю, Рэй Дэлио вложил 85% своих семейных активов в золото (благо слабоумный Бессент активно сбивал цену на него последние пару недель).

Если всё пойдёт так, как я прикидываю, то падение домов Барди и Перуцци будет сравнительно нынешнего кризиса весёлой весенней прогулкой. Как хорошо, что Россия 32 тысячами санкций надёжно отсечена от западного экономического контура.

Спасут ли выходные «пузырь всего» от лопания? Увидим в понедельник. Но дефицит денег в любом случае никуда не денется (а попытки заливать его печатным станком только будут разгонять инфляцию и поднимать учётные ставки). Хороших вариантов там нет.

Авторы Александр Роджерс