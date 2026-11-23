Асисяй жив, но Россию забыл: 76-летний Полунин стал миллионером в Европе и помогает украинцам Оглавление Асисяй жив, здоров, зарабатывает О войне молчит, украинских артистов привечает Родина в списках не значится Бизнес под Парижем: как «Жёлтая мельница» стала штаб-квартирой Асисяя Поместье во Франции, дом в Англии, квартиры в Москве и Питере Клоун Слава Полунин готовится к очередному большому международному туру. Россия в нём не значится, зато мим на все лады расхваливает британскую публику. Где живёт легендарный Асисяй, сколько зарабатывает и как относится к Родине — выяснял Life.ru. Британское гражданство, замок во Франции и 6 млн евро за тур: куда пропал Асисяй и почему Россия для него теперь «в списках не значится». Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Замир Усманов, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Асисяй жив, здоров, зарабатывает

На днях знаменитый клоун Вячеслав Полунин дал интервью одной известной британской русскоязычной газете. Оно состоялось накануне очередных больших гастролей его труппы. Позабывший о России мим признался, что очень любит лондонскую публику, которую не разделяет на англичан и русских. «Все они лондонцы для меня», — заявил Асисяй журналисту.

Клоун в жёлтом комбинезоне не живёт в России ещё с начала 90-х, имеет британское гражданство, а многомиллионный бизнес ведёт из Франции. Несмотря на это, в российских СМИ о Полунине до последнего было принято говорить едва ли не с придыханием — здесь его называли достоянием России, добрым волшебником и отмечали на страницах печати едва ли не все его дни рождения.

В этом году Славе Полунину исполнилось 76 лет. Даже в этом возрасте его девиз, красующийся на мосту парижского поместья «Жёлтая мельница», гласит: «Не взрослей, это ловушка». На публике артист хвастается, что вопреки биологическому возрасту ему не больше 10 лет и он до сих пор сохраняет незамутнённый детский подход к жизни.

Впрочем, кажется, ловушка для воспринимающих девиз всерьёз в другом — в том, что клоун сам вовсе не тот, кем призывает быть. Полунин далёк от той непосредственности, которую излучает на сцене и в своих интервью.

Полунин всё ещё клоун в жёлтом комбинезоне. Правда, уже не для своих. Фото © akcent.uk

О войне молчит, украинских артистов привечает

Полунин уехал из России ещё в начале 90-х и, если не врут календари, впервые вернулся в 2000 году — тогда он привёз своё знаменитое «Снежное шоу». После этого его труппа приезжала ещё 9 раз, причём не всегда с руководителем — Асисяй предпочитал оставаться за границей.

Есть вопросы к Полунину по поводу его отношения к России в контексте СВО.

Сам артист о происходящем на Украине отмалчивается. В публичном поле в 2022 году появилось лишь одно заявление, сделанное через своего представителя. В нём говорилось, что «он всегда был полностью аполитичным», при этом мим и его труппа «против любой формы войны».

С такой позицией Полунина можно было бы и согласиться, если бы не одно «но»: пацифизм клоуна выглядит слишком уж специфично даже с учётом географии его творчества.

Тот же представитель во время гастролей труппы в Квебеке заявлял, что в её составе есть украинские артисты, которые «всем сердцем поддерживают украинский народ», а тот «кризис, который (Слава Полунин, — прим. Life.ru) видит сегодня, является позором для него».

При этом стоит отметить, что семья Полуниных предоставляла убежище украинским артистам, в их поместье выступали коллективы из Украины, делавшие крайне резкие заявления по поводу России.

Один из таких — квартет DakhaBrakha, участники которого публично размышляют «о великом мировом зле» и «300-летней политике ассимиляции» Украины Россией, а кроме того, с 2022 года направляют средства от выступлений на помощь ВСУ.

В международном клоунском мастер-классе (Workshop), проведённом в «Жёлтой мельнице» в июне 2025 года, в списке преподавателей значится участница группы Dakh Daughters Анна Олехнович.

Коллектив известен яркими русофобскими заявлениями ещё с 2022 года. По мнению артисток, «хороших русских не существует», русское культурное проникновение в Европу — это «было частью специальной операции (России)», а миссия группы — «убивать русского монстра своим способом» — через «контрпропаганду».

У себя в «Жёлтой мельнице» Слава Полунин даёт площадку для идейных врагов России. Фото © fepalguguss.fr

Понимает ли знаменитый клоун, что предоставляет площадку для выступлений, крышу и еду людям, которые своими заявлениями отказывают ему и его семье в праве работать и вообще жить, — вопрос открытый. Как ему с этим знанием живётся, — тоже.

Родина в списках не значится

Есть предположение, что Полунину не до подобных размышлений. Он за рулём гигантской бизнес-машины Slava's Snowshow, катающейся по всему миру и собирающей урожай в миллионы евро в год.

Только в этом году в гастрольном графике труппы — более 45 городов. Площадки выступлений немаленькие — каждая вмещает около тысячи человек.

По самым скромным и приблизительным подсчётам, при средней стоимости билета 40–50 евро, заполняемости залов на 80% и условии проведения одного представления в каждом городе выручка от продаж превышает полтора миллиона евро. А если учесть, что в реальности в большинстве городов проходит от 2 до 5 представлений, то она увеличивается в разы — до 4–6 миллионов.

Кстати, России в гастрольном графике Slava's Snowshow нет с 2022 года. В этом году артисты объездили Тайвань, Сингапур, Францию, США, Мексику, Чехию и материковый Китай. На днях состоится тур по Великобритании, далее — после Нового года — судя по афишам, гастроли продолжатся в городах США, Италии, Турции и Португалии.

Бизнес под Парижем: как «Жёлтая мельница» стала штаб-квартирой Асисяя

После того как клоун уехал из России, он примкнул к канадскому «Цирку дю Солей» (Cirque du Soleil), но быстро смекнул, что самостоятельно он может заработать больше. Полунин осел в Лондоне, где создал своё «Снежное шоу», на котором заработал миллионы и стал почётным жителем британской столицы.

Первые два юрлица были открыты именно там, ещё одно на Кипре, но к 2021 году бизнес официально перекочевал под Париж, где появилась некоммерческая ассоциация Gloire — «Слава».

Она зарегистрирована в поместье с огромным парком, на территории которого возник театрально-парковый комплекс «Жёлтая мельница» (Moulin Jaune) — арт-резиденция, штаб-квартира «Академии дураков» и одна из местных достопримечательностей, попавшая во все французские туристические путеводители.

В России Полунин давно забросил всякую деятельность. Фото © spark-interfax.ru

Как рассказывал сам артист, это поместье он приобрёл ещё в начале нулевых по дешёвке — на этом месте располагалась старинная полуразрушенная мельница, которая пустовала более 20 лет и не имела элементарных удобств — воды и электричества. Вместе с ней предлагались 4 га окрестной земли.

Поместье во Франции, дом в Англии, квартиры в Москве и Питере

Занятно, что, когда Полунины открывали бизнес во Франции, они воспользовались правом на конфиденциальность доходов. То есть все финансовые показатели фирм и ИП членов семьи закрыты для обывателя и доступны только местной налоговой. Впрочем, понять о доходах семейства можно по косвенным данным — недвижимости, которой оно пользуется.

Фото © РИА Новости / Нина Зотина

В Англии весь бизнес Полуниных был зарегистрирован в жилом доме в Ричмонде — это престижный юго-западный Лондон. Его площадь 92 квадратных метра, на которых расположены 3 спальни, 1 ванная и 2 гостиные. Это жильё сохранилось до сих пор. Его коммерческая стоимость сейчас составляет 834 тысячи фунтов стерлингов, или около 90 миллионов рублей по текущему курсу.

В России у Полуниных в распоряжении две квартиры: в Москве и в Санкт-Петербурге. В столице на Таганке в сталинке на Народной улице находится почти стометровая квартира рыночной стоимостью 50 миллионов рублей.

В Питере жильё Полунина находится на Московском проспекте в одноимённом районе. Оно подешевле — за 102 жилых квадрата риелторы просят в пределах 30 миллионов рублей.

Авторы Евгений Кузнецов