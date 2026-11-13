Масяня служит в ВСУ, а её автор клянчит по 5 баксов: Как Куваев потерял всё, поставив на Украину Оглавление Масяня и Лохматый уговаривают нас сдаться Турбопатриоты смотрят, но не платят В Россию больше не ездок Двадцать пять лет: от славы до нищеты Масяня — всё. Автор скандального мультсериала Олег Куваев* закрывает производство из-за отсутствия денег. В Израиле он ведёт нищенскую жизнь, побираясь по задворкам интернета, а в России получил заочно 4 года колонии за русофобию. Life.ru выяснил, как и на что он живёт. Предал Россию и обнищал: Масяня служит в ВСУ, а её создатель попрошайничает. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Yanushevsky, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Масяня и Лохматый уговаривают нас сдаться

В последнем ролике Масяня и её друзья уже служат дроноводами в ВСУ, уничтожают карикатурно нарисованных российских военных, говорят на мове и успешно уговаривают старого друга Лохматого, воюющего против них на стороне ВС РФ, сдаться в плен. Эпитетов в адрес России в этой серии автор, как всегда, не жалел.

— Утро началось хреново. Ролик набрал кучу комплиментов, но патронов (спонсоров творчества, — прим. Life.ru) не набралось и десятка. Шагала не будет, — написал русофоб после публикации очередной и, похоже, последней серии Масяни в своих соцсетях. — Удивительно, насколько низко стоит труд художника. Помощник продавца в торговом зале получает больше. Мой же труд не стоит и пустой бутылки из-под пива, будь ты хоть семи пядей во лбу.

В последние годы Куваев* в среднем делает не более одного мультика в месяц. При этом деньги за творчество он получает на платформах для монетизации контента. Изучив их, Life.ru выяснил, что стать спонсором художника можно всего за 5 долларов в месяц, однако из сотен подписчиков платят русофобу единицы. Последнее творение, по его же словам, не собрало и пятидесяти баксов.

Даже одна из самых нашумевших русофобских поделок автора, выпущенная сразу после начала СВО, собрала менее двух тысяч. После обязательной комиссии площадки и за вычетом налогов Куваеву*, скорее всего, осталось чуть больше тысячи долларов.

Турбопатриоты смотрят, но не платят

Нынешние ценители творчества Куваева* — это украинские «турбопатриоты» и расселившиеся по миру русскоязычные русофобы всех национальностей — выходцы с постсоветского пространства. Оказалось, их числа совсем недостаточно для того, чтобы прокормить своего собрата по антирусской идее.

При этом симптоматично, что нетяжёлое, в общем-то, финансовое бремя по содержанию всего одного художника-русофоба отказались нести не только западные структуры, но и беглые российские олигархи, оседлавшие потоки в десятки миллионов долларов, выделяемые на борьбу с Россией.

Ни шекеля живущему в Израиле Куваеву* не перепало даже от так любимого им режима Зеленского.

— Я столько антивоенных мультов сделал. Думаете, Украина за эти годы хоть один из них показала по телевизору, поддержала художника? Фигушки. А где этот факин Госдеп, который якобы кормит оппозиционеров? — возмущается художник. — Доделаю эту серию Масяни и буду искать другую работу — задолбало просить по 5 баксов. Я много чего умею. Я даже водопроводчиком или электриком могу.

В ответ посыпались безапелляционные комментарии: «Извините, вам Украина чего-то задолжала? По каким причинам Украина что-то где-то из вашего творчества показывать должна?». Самые сердобольные подписчики посоветовали ему не опускать руки и «послать резюме в Америку».

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samoleg

В Россию больше не ездок

За 25 лет существования Масяни Олег Куваев* проделал длинный путь: от автора, любимого миллионами россиян и русскоязычных граждан СНГ, до человека, завершившего карьеру в эмиграции, забвении, нищете, отчаянии и злобе от отсутствия поддержки среди тех, ради кого он на кон поставил своё профессиональное будущее.

Теперь Куваева* можно назвать человеком без родины, поскольку путь в Россию ему заказан — в декабре 2023 года художника внесли в реестр иноагентов, а спустя пару дней объявили в розыск по ст. 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Кроме этого, он также фигурант статьи о неисполнении обязанностей иноагента.

В октябре этого года Невский районный суд Санкт-Петербурга по делу художника вынес заочный приговор.

— Суд по совокупности преступлений путём частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года один месяц в ИК общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сроком на четыре года, — говорится в официальном сообщении суда.

Таким образом, поправить своё плачевное материальное состояние в России Куваеву* больше не удастся.

Двадцать пять лет: от славы до нищеты

Олегу Куваеву* 59 лет, он родился в Ленинграде в семье, похоже, непростых родителей. Учился в английской, а позже в физико-математической школе, окончил музыкальную школу. После этого учился в нескольких вузах, но высшее образование так и не получил.

В 80-х вместе с Александром Васильевым играл в группе «Митра», которая позже превратилась в «Сплин». В 90-х жил в Германии, где увлёкся компьютерами, и в результате в 2001 году Куваев* выпустил свой первый мультик с Масяней.

Проект активно развивался вплоть до 2006 года, когда художник, женившись, уехал к супруге в Израиль, где живёт по сей день. После этого Куваев* решил самостоятельно продюсировать свой мультсериал. Возможно, поэтому спустя год закрылась его студия в Санкт-Петербурге. Дальше всю работу по выпуску серий он делал сам, из-за чего выпуски стали нерегулярными и в какой-то момент вовсе прекратились.

Интерес Куваева* к проекту с новой силой вспыхнул после начала СВО. Тогда «Масяня» снова стала регулярно появляться в интернете. Судя по откровениям художника, он, кажется, рассчитывал на финансирование со стороны Украины и западных политических институтов, но жестоко просчитался — похоже, предателей любят не всех и не везде.

Сегодня семейный быт, вероятно, держится на жене Куваева* — Полине Фарбер-Куваевой. В отличие от мужа, она сделала успешную карьеру в одной из крупнейших больниц страны — тель-авивском медицинском центре имени Сураски. Раньше дама трудилась куратором медицинского туризма, сейчас — координатором клинических исследований.

*Внесён в список иноагентов.

Авторы Евгений Кузнецов