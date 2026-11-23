Новости СВО 23 ноября: ВС РФ взяли Сосновый Бор, наступают на Рай-Александровку и Красный Лиман, Киев не получил оплаченные ракеты Оглавление ДНР: бои за Сергеевку, Рай-Александровку и Ямполь Харьковская область: освобождён Сосновый Бор, бои за Шопино Запорожская область: продвижение у Зелёной Дибровы Сумская область 23 ноября: «Север» наступает на Груновку Карта СВО на 23 ноября 2026 года Чехия и Словакия заблокировали кредит Киеву на 45 млрд Запад против Киева: нет Starshield, нет ракет, нет кредита ЕС Армия России заняла ещё один квартал в Купянске, «Восток» отбил 16 атак противника, ВСУ бегут с левого берега Польной, Украине не отгружают ракеты для «Patriot» — дайджест на 23 ноября. Армия России выбивает ВСУ из ДНР и Харьковской области. Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

ДНР: бои за Сергеевку, Рай-Александровку и Ямполь

На Донецком фронте бойцы Армии России вошли в Сергеевку на Добропольском направлении и расширили зону контроля на нескольких смежных участках. По информации «WarGonzo», на Добропольском участке подразделения ВС РФ ещё продвигаются у Шиловки и развивают наступление в районе Белозёрского.

— На Константиновском направлении продолжаются бои в районе Николайполья, где подразделения Минобороны РФ расширили занимаемые рубежи. Одновременно на Северском участке наши войска улучшили позиции севернее Рай-Александровки и ведут наступательные действия в районах Ямполя и Кривой Луки, — говорится в сообщении «WarGonzo».

На Краснолиманском направлении подразделения ВС РФ давят на оборону противника на южных подступах к Красному Лиману, а операторы дронов уничтожают инженерную технику ВСУ в окрестностях Дробышево и соседних сёл. Тем самым не давая противнику окопаться.

Харьковская область: освобождён Сосновый Бор, бои за Шопино

На Харьковском направлении российские войска освободили населённый пункт Сосновый Бор в Волчанском районе и расширили зону контроля на Купянском и Липцовском участках фронта. Штурмовики «Севера» взяли село под контроль, вытеснив подразделения 120-й бригады теробороны ВСУ с левого берега реки Польной.

— К югу от Соснового Бора лежит крупный лесной массив, ранее он использовался противником как район сосредоточения личного состава: оттуда ВСУ пытались организовать выходы в тыл нашей группировки, — отметил военный корреспондент Евгений Поддубный.

По информации «Дневника Десантника», штурмовики Армии России продвигаются в сторону Шопино, Цуповки, Малых Проходов и южнее Высокой Яруги. Продолжаются встречные столкновения в районах Новой Казачьей, Токарёвки и Алисовки, а в Муравском уничтожен пункт управления вражескими дронами. На Купянском направлении подразделения Минобороны РФ расширяют зону контроля возле Московки и в западной части самого Купянска.

Запорожская область: продвижение у Зелёной Дибровы

На Запорожском направлении бойцы группировки «Восток» отразили 16 контратак ВСУ за прошедшие сутки. Противник изменил тактику и помимо малых пеших групп начал задействовать десант на бронемашинах и пикапах. Семь атак было пресечено на северном фланге и девять — на западном.

— На северо-западном участке есть тактические успехи у штурмовых групп. Дроноводы и артиллерия работали по живой силе и технике ВСУ в районах Подгавриловки, Дибровы, в окрестностях Терсянки и Новокасьяновки, —передают авторы «Воин DV».

Как сообщил военкор Евгений Лисицын, российские подразделения продвинулись западнее Зелёной Дибровы.

Расчёты самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки «Восток» уничтожили укреплённые опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область 23 ноября: «Север» наступает на Груновку

На Сумском направлении группировка «Север» удерживает контроль над населёнными пунктами Варачино, Яблоновка и Беловоды, а также зачистили участок леса возле Коренька. Как сообщает телеграм-канал «Рыбарь», опубликованные кадры объективного контроля в этих сёлах полностью опровергают фейки противника об отходе наших штурмовиков.

— Наиболее ожесточённые столкновения разворачиваются в Сумском районе, где подразделения группировки войск «Север» продолжают бои в районах Хотени и Груновки и пресекают попытки малых групп ВСУ просочиться в тыл, — сообщают авторы канала «Северный ветер».

Операторы БПЛА сорвали очередную попытку украинских формирований проникнуть в южную часть Юнаковки, а в Шосткинском районе штурмовые группы зачистили лесной массив близ Коренька.

Карта СВО на 23 ноября 2026 года

ВС РФ освободили Сосновый Бор. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Чехия и Словакия заблокировали кредит Киеву на 45 млрд

Словакия и Чехия выступили против планов Евросоюза заложить многомиллиардное финансирование Украины в общеевропейские кредитные и бюджетные программы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг жёсткой критике намерение Брюсселя выделить Киеву новый кредит на 45 млрд евро в дополнение к ранее согласованным 90 млрд евро, подчеркнув, что Братислава не участвовала в первом пакете и заблокирует своё участие во втором, несмотря на давление еврочиновников.

Словацкий премьер назвал парадоксальным стремление занимать миллиарды на фоне подготовки мирных переговоров и обвинил руководство ЕС в шантаже.

— Украина не вернёт из него ни единого цента, так же, как и из тех 90 млрд евро. Давайте говорить правду — это никакие не кредиты, это подарки, — заявил Фицо.

Схожую позицию занял премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, назвавший проект нового семилетнего бюджета Евросоюза «абсолютно неприемлемым» для Праги. Глава чешского правительства указал на дисбаланс, при котором страна вынуждена увеличивать отчисления в общеевропейскую казну, получая взамен всё меньше средств, а также раскритиковал затраты на содержание бюрократического аппарата ЕС и планы направить Киеву 100 млрд евро из общего бюджета.

Запад против Киева: нет Starshield, нет ракет, нет кредита ЕС

США и ЕС заинтересованы лишь в том, чтобы Украина как можно дольше продолжала сопротивление.

— США отказались предоставить Киеву доступ к военной спутниковой сети Starshield, используемой Пентагоном, опасаясь, что Россия может уничтожить спутниковую группировку и поставить под угрозу связь уже самой американской армии, — отметил основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки.

На этом фоне Владимир Зеленский вновь пожаловался на проблемы с поставками высокотехнологичных Fwarсистем. По его словам, Белый дом до сих пор не разрешил отгрузку зенитных ракет для «Patriot», которые уже оплачены европейскими союзниками.

Нехватку средств противовоздушной обороны Зеленский увязал с масштабами российских ударов: по его утверждению, за последнюю неделю по целям на территории Украины было применено около 2700 беспилотников, почти 1460 авиабомб и 165 ракет.

Авторы Артём Артёмов