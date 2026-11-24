Цена ошибки: как вычислить надёжного мастера по ремонту и узнать рыночную стоимость работ Оглавление Мастер не вникает в задачу Специалист уклоняется от вопросов Мастер не соблюдает договорённости ещё до начала ремонта Вместо сметы — одна сумма на всё Мастер требует большой аванс Мастер обещает сделать всё очень быстро и дёшево Дополнительные работы появляются без объяснений Как понять, что мастеру можно доверять Как определить рыночную стоимость ремонта Спрос на услуги по ремонту растёт, а следом растут и цены. Но высокая цена ещё не гарантирует качества. Специалисты рассказали, как ещё до начала ремонта понять, что мастеру можно доверять, какие вопросы задать специалисту и как не переплатить за работу. Эксперты рассказали какие вопросы нужно задать мастеру перед началом ремонта. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

По данным «Авито Услуг», в октябре 2026 года спрос на платформе в категории «Ремонт и отделка» вырос на 23% по сравнению с октябрём прошлого года. На этом фоне многие заказчики задаются вопросом, как выбрать надёжного мастера, о чём спросить перед началом работ и что ни в коем случае нельзя делать во время ремонта. Чтобы избежать проблем, специалисты рекомендуют обращать внимание на поведение мастера ещё до начала работ.

Мастер не вникает в задачу

Назвать примерную стоимость ремонта мастер может и при первом разговоре. Повод насторожиться — если он сразу обещает уложиться в конкретную сумму и закончить ремонт за несколько дней, хотя почти ничего не спросил. Без деталей легко недооценить объём работ. Например, если перед покраской стены придётся выравнивать, это повлияет и на цену, и на сроки. Об этом рассказал мастер компании «Добротный ремонт» и эксперт «Авито Услуг» Сергей Давиденко.

— Если мастер действительно заинтересован в заказе, он будет уточнять детали: что нужно сделать, в каком состоянии помещение, какой результат хочет получить клиент. По ответам на эти вопросы специалист может предложить оптимальный вариант или объяснить, почему потребуются дополнительные этапы, — отмечает Сергей Давиденко.

Специалист уклоняется от вопросов

Стоит насторожиться, если мастер уходит от конкретных вопросов или раздражается, когда его просят объяснить своё решение. Например, предлагает заменить стяжку, но даже после осмотра не может сказать, что не так со старой. Особенно важно обсудить такие решения заранее, если речь идёт о работах, качество которых после отделки будет сложно оценить.

Профессионал не обязан цитировать нормативные документы, но должен понимать основные требования к качеству работ и уметь объяснить свои решения понятным языком.

— Общение — один из первых способов оценить специалиста. Но уверенно говорить недостаточно: важно, чтобы мастер мог объяснить, почему он предлагает именно такое решение и как собирается его реализовать, — говорит эксперт.

Мастер не соблюдает договорённости ещё до начала ремонта

Одна встреча может сорваться у каждого. Повод присмотреться внимательнее появляется, если он регулярно опаздывает, переносит встречи без предупреждения или обещает перезвонить и пропадает. Обратить внимание стоит и на то, как он реагирует, когда вы напоминаете о договорённости.

Во время ремонта вам предстоит вместе выбирать материалы, согласовывать этапы работ и решать, как поступить, если что-то пойдёт не по плану. Если уже сейчас трудно получить ответ на простой вопрос, стоит подумать, готовы ли вы работать с этим человеком долгое время.

Вместо сметы — одна сумма на всё

Отказ подробно рассчитывать стоимость — повод задуматься. Если мастер называет только общую сумму и не готов расписать, какие работы в неё входят, заказчику будет сложно контролировать расходы и разбираться в дополнительных начислениях.

До начала ремонта стоит получить смету с перечнем работ, их объёмом и стоимостью. Отдельно нужно обсудить доставку и подъём материалов, демонтаж и другие сопутствующие расходы.

Насторожить должно и нежелание заключать договор. Письменные договорённости полезны не только при работе с крупной компанией, но и при найме частного мастера.

- Чтобы не переплатить, оценивайте не только стоимость, но и то, как мастер объясняет свою работу. Если вместо одной итоговой суммы вам показывают подробную смету, где есть перечень работ, объёмы и цены, это уже хороший признак. А если исполнитель не может ответить, из чего складывается стоимость, лучше поискать другого, — рассказал независимый экономист Виктор Мангазеев.

Профессионала видно по деталям. В портфолио важно смотреть не на общий вид комнаты, а на швы плитки, углы, примыкания, фото «до» и «после». С отзывами тоже стоит быть внимательным: важнее, какие жалобы повторяются и как мастер на них реагирует. Один недовольный клиент — не повод сразу отказываться, но, если замечания касаются срока, качества и денег, это тревожный сигнал.

— Хороший мастер обычно приезжает на замер, спрашивает про материалы и особенности квартиры, а не называет окончательную цену по телефону. Для электрики и других инженерных систем лучше выбирать исполнителя, у которого есть подтверждённый опыт именно в этом, — добавил Виктор Мангазеев.

Мастер требует большой аванс

Мастеру может понадобиться предоплата, например на закупку материалов. Повод насторожиться — просьба перевести значительную сумму без объяснения, на что пойдут деньги и как аванс учтут при дальнейшем расчёте.

Сергей Давиденко советует заранее договориться об оплате по этапам. Для каждого этапа стоит определить, какой результат вы принимаете и сколько за него платите. Если нужен аванс, укажите в договоре его размер и назначение, а при передаче наличных попросите расписку.

Мастер обещает сделать всё очень быстро и дёшево

Если предложение заметно дешевле остальных или мастер обещает закончить намного раньше других, попросите пояснить расчёт. Сравнивайте сметы по одинаковому объёму работ. Например, у одного исполнителя в стоимость покраски стен входит подготовка поверхности, а у другого указана только цена нанесения краски. Разница в итоговой сумме может объясняться именно этим.

То же касается сроков. Если мастер обещает выполнить большой объём за несколько дней, уточните, сколько человек будет работать на объекте и сколько времени займёт каждый этап. По ответам будет проще понять, насколько реалистичен предложенный график.

Дополнительные работы появляются без объяснений

Иногда объём ремонта меняется по причинам, которые сложно предвидеть. Например, после снятия обоев выясняется, что старая штукатурка отслаивается и стены придётся заново готовить под отделку. В такой ситуации мастер может показать проблемный участок, объяснить, что предлагает сделать, сколько это будет стоить и как изменятся сроки.

Тревожный сигнал — если о дополнительных работах вы узнаете, когда они уже выполнены и мастер просит доплатить. Ещё до начала ремонта договоритесь, что любые изменения объёма, цены и сроков вы будете согласовывать письменно до того, как исполнитель приступит к этим работам.

Как понять, что мастеру можно доверять

Надёжный специалист не обязательно обещает самый быстрый или дорогой ремонт. Скорее, он внимательно изучает задачу, задаёт вопросы, объясняет свои решения, подробно рассчитывает стоимость и готов фиксировать договорённости письменно.

— Я бы советовал обращать внимание прежде всего на отношение мастера к заказчику и к самой работе. Он должен быть открыт к диалогу, не уходить от конкретных вопросов и объяснять, почему предлагает те или иные решения. А все важные условия — от стоимости до дополнительных работ — лучше согласовывать заранее и фиксировать письменно, — добавил Сергей Давиденко.

Как определить рыночную стоимость ремонта

С рыночной стоимостью ремонта определиться непросто: единого прайса нет, а цены сильно зависят от региона, сложности и материалов. Надёжнее взять от двух–четырёх исполнителей сметы на один и тот же объём и сравнивать позиции: входят ли демонтаж, доставка, подъём материалов и вывоз мусора, кто покупает материалы. Самое дешёвое предложение нередко просто неполное. Кроме того, на непредвиденные работы стоит заложить 20–30% от сметы.

В договоре должны быть объём работ, сроки, стоимость и порядок согласования изменений, а смета — приложена к нему. Оплату лучше делить на этапы и вносить после приёмки выполненной части. Роспотребнадзор советует избегать договоров со 100% предоплатой. Если аванс нужен на материалы, зафиксируйте сумму и назначение, а чеки и подтверждения переводов сохраняйте.

— От услуг мастера я бы отказался в нескольких случаях. Первый — он просит полную предоплату. Второй — не готов фиксировать работы, сроки и цену в договоре. Третий — не хочет составлять подробную смету или не может показать примеры похожих работ. Насторожить должна и цена, заметно ниже остальных, если вам не объясняют, за счёт чего она получилась. И отдельно — электрика, газ и другие инженерные работы, если у исполнителя нет подтверждённого опыта, — добавил Виктор Мангазеев.

Авторы Нина Важдаева