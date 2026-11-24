«Всего мало, всех много»: что такое пузырь ИИ, когда лопнет и чем нам это грозит Оглавление Первопричины Текущая ситуация Прогноз Публицист и аналитик Александр Роджерс — о деньгах из воздуха, бездонных чёрных дырах бюджета США и ИИ-пузыре, который вот-вот лопнет с эпическим обвалом. Уравнение не сходится: почему крах пузыря ИИ неизбежен и кто заплатит. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сначала я, как ленивый человек, хотел по этому поводу видео записать (в видео можно подробнее объяснить, чем текстом). Но потом решил – нет, в данном случае нужно буквами. Чтобы потом цитировать и ссылаться «вот, у нас все ходы записаны».

Первопричины

Итак, что мы имеем по состоянию на конец ноября 2026 года?

Мы имеем глобальный дефицит ликвидности. Или, простыми словами – у Запада кончились деньги. Не совсем, конечно, но их катастрофически не хватает на все их нужды и хотелки.

Причины у этого комплексные, корни их проблем уходят на несколько десятилетий в прошлое к рейганомике, полностью всё это мы сегодня рассматривать не будем (потому что увязнем, а текст нужно будет раздувать до нескольких томов).

Если кратко и сильно упрощённо, то, как говорит Питер Шифф, в головы руководства США на определённом этапе пришла гениальная (спойлер: нет) идея – нужно просто сделать всех богаче, и это стимулирует экономику. Причём тонкость не в самой идее «как сделать всех богаче», а в механизмах её реализации.

Предлагалось напечатать и раздать денег (никого не напоминает?). В результате чего «всё имущество людей подорожает, они будут чувствовать себя богаче и будут активнее тратить».

Всё действительно подорожало, но это вызвало кризис доступности (affordability). Подавляющее большинство граждан США не может себе позволить купить дом, и даже не может себе позволить взять ипотеку (потому что проценты по ней стремительно растут). Рынок недвижимости умер, а это тянет за собой строительную отрасль. Как пелось в одной старой песне, «Скажем без подвоха: жадность – это плохо».

Всё подорожало, но люди от этого богаче не стали. Потому что для повышения благосостояния нужно развивать производительные силы и повышать товарную массу, а не денежную. Сразу видно, что не читали они Адама Смита.

А начиная с предыдущего витка кризиса в США, все проблемы начали ещё более активно заливать деньгами (ничем не обеспеченными деньгами из воздуха, созданными бешеным принтером).

Фиатные деньги по определению держатся на доверии к институциям, их выпускающим. А за последние годы это доверие было основательно подорвано.

При этом деньги из воздуха создали мерзкую среду, в которой:

- можно не заботиться о том, насколько ваши инвестиции рисковые, потому что если вы большой игрок – государство вас в любом случае выкупит

- сверхдешёвые (на тот момент) деньги в почти неограниченных количествах позволяли тратить их безответственно, бездумно и куда попало

- а мерилом успеха экономики считались биржевые индексы, и чтобы их раздувать, деньги накачивались в откровенные пузыри – ипотечный, айтишно-микроэлектронный и ИИ.

Длительное время, например, действовала схема, когда человек брал квартиру в ипотеку, платил несколько лет, потом продавал дороже, чтобы взять кредит на новую. Но эта схема работала только пока цены на недвижимость непрерывно растут. И наступил момент, когда цены на недвижимость стали настолько высокими, что покупать квартиры даже в кредит больше невозможно. Особенно когда проценты по кредитам начали резко расти, что сделало их обслуживание неподъёмным для подавляющего большинства американцев.

Текущая ситуация

Если коротко, то в результате сложилась система, в которой есть целый ряд практически бездонных чёрных дыр, непрерывно засасывающих в себя деньги:

- дефицит государственного бюджета США, на сегодняшний день уже превышающий два триллиона долларов в год (а в нём две основные статьи расходов – это ВПК и проценты по долгу)

- аналогичные дефициты основных европейских стран – Британии, Германии, Франции

- аналогичный дефицит Японии и спасение падающей йены;

- поддержание падающего фондового рынка Южной Кореи;

- сотни миллиардов ежегодно на поддержку нежизнеспособного киевского режима

- поддержка пузыря ИИ (в том числе сотни миллиардов на постройку всё новых дата-центров – экспансивный/экстенсивный путь развития, тупиковый)

Причём, поскольку современный финансовый рынок глобализирован, то все эти чёрные дыры конкурируют между собой за одни и те же деньги кредиторов. И, соответственно, если условный Сэм Альтман повышает проценты по долгу, чтобы набрать побольше кредитов, то все остальные – включая Банк Англии и ФРС – вынуждены делать то же самое.

Как говорили в старом КВН, «Всего мало, всех много. Всего на всех не хватит».

И есть ещё один момент, который в своё время был показан в фильме «Дух времени»: в системе современных фиатных денег от ФРС сумма долга и процентов по нему всегда больше, чем количество денег, так что закрыть все позиции просто невозможно – уравнение не сходится. И хоть какое-то время это удавалось скрывать за счёт всё новых заимствований, но по мере накопления долгов и процентов по ним разрыв только увеличивается, и игнорировать его всё трудней.

Что касается конкретно пузыря ИИ, то там всё просто: компания «Антропик» при выручке в 32 миллиарда показала чистый убыток в 100 с лишним миллиардов (плюс стремительный рост обязательств). Она убыточна. И остальные западные ИИ-компании такие же.

Поэтому в пятницу, когда первый ажиотаж от выхода «Антропик» на IPO прошёл, мы видели достаточно сильную коррекцию, когда акции обвалились почти на 10%. И скоро (уже завтра) мы увидим, что это именно – просто коррекция или начало обвала пузыря.

Я пока писал, прошла новость о том, что совет директоров «nVidia» вернул Хуанга, так что на этом фоне возможны краткосрочные экзальтированные флуктуации фондового рынка.

Фото © Telegram / Кухня Роджерса

Прогноз

Здесь я сразу предупреждаю, что это моё субъективное мнение. Наука в обозримом периоде подобных ситуаций ещё не наблюдала, поэтому проработанной теории пока нет (только наброски в моей голове).

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп в интервью «Fox News» заявил, что страна может столкнуться с банкротством, если власти не урегулируют вопрос законодательного ограничения государственного долга (то есть не повысят потолок госдолга в очередной раз, или не отменят его совсем).

Как видим, даже Трамп признаёт угрозу банкротства. Но власти США и ЕС не будут это купировать, а будут и дальше поступать так же, как и раньше – продолжать печатать деньги в надежде, что «не в мою смену, а после меня хоть потоп».

И ситуация будет продолжать ухудшаться, пока всё у них там не обрушится просто эпическим образом.

Авторы Александр Роджерс