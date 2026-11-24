Новости СВО 24 ноября: ВС РФ зачистили Роскошное и лес у Коренька, Новоявленка под контролем России, Мерц готов сесть за стол переговоров Оглавление Сумская область 24 ноября: бои у Коренька Харьковская область 24 ноября: наступление на Приколотное ДНР 24 ноября: взята Новоявленка Карта СВО на 24 ноября: наступление на Дружковку Переговоры по Украине: встреча в Абу-Даби Армия России расширяет зону контроля в ДНР, наступление на Приколотное и Шопино, переговоры по Украине могут пройти в Абу-Даби — дайджест на 24 ноября. Армия России продвигается в ДНР и уничтожает ВСУ на Сумщине. Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов

Сумская область 24 ноября: бои у Коренька

ВС РФ наступают в районе села Коренёк, а в Краснопольском районе продолжается уничтожение позиций противника с помощью артиллерии и тяжёлых огнемётных систем. Одновременно с этим появляются сообщения, что украинские подразделения пытаются выбить российские войска из нескольких населённых пунктов.

— Наши штурмовики зачищают лес у Коренька в Шосткинском районе, бои идут у Толстодубово, Уланово, Корчаковки и Мирополья. Фронт здесь качается в обе стороны <…> Иностранные ресурсы уже «освободили» Юнаковку целиком и вытолкали наших к северной окраине. Доказательств этому нет. Изменение линии контроля ничем не подтверждено, а судя по тому, что видно сегодня, речь идёт об улучшении позиций и зачистке серых зон, где наши не успели закрепиться, а не о прорыве к границе, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

По данным группировки «Север», ВСУ потеряли за сутки свыше 120 человек, а также станции РЭБ «Дамба», автомобили, БПЛА и НРТК.

— Большие потери несут расчёты БПЛА ВСУ бригад территориальной обороны и погранотрядов ГПСУ. Большинство из них были отправлены на фронт необученными. В сети опубликовано множество некрологов ликвидированных украинских дронщиков в районе Эсмани, — рассказали в «Севере».

Харьковская область 24 ноября: наступление на Приколотное

Армия России на поле боя обнуляет медийные победы Украины в Харьковской области. ВС РФ продвигаются в районе Шопино, Новой Казачьей, Бугаевки и Приколотного.

— В Приколотном дроны «северян» не дают противнику осуществлять снабжение своих войск на позициях, уничтожая их НРТК, — отметили в «Севере».

Активные действия со стороны России вынуждают Киев бросать в бой ещё больше подразделений. В Фёдоровку передислоцирована часть 204-й бригады тактической авиации ВСУ. Украинские лётчики должны были усилить 475-й штурмовой полк, но уже понесли первые потери.

ДНР 24 ноября: взята Новоявленка

Расчеты ударных беспилотников «Запада» сожгли автомобильную технику и наземные робототехнические комплексы ВСУ в Краматорском районе. Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России освободила в ДНР Новоявленку. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын. Населённый пункт находится между Белозёрским и Дружковкой. Официального подтверждения от Министерства обороны Российской Федерации нет, но если информация окажется верной, то это означает, что ВС РФ полностью перерезали дорогу, соединяющую Доброполье и Краматорск. Отсюда же около 10 километров до Очеретино, через которое проходит трасса в Краматорск из Днепропетровской области.

Продолжаются бои в районе Дружковки. Армия России окружает этот город. По данным военного аналитика Анатолия Радова, южнее Дружковки российские войска закончили зачистку Долгой Балки и Роскошного. Подходят подразделения ВС РФ к Дружковки и с юго-запада.

— На Константиновском направлении войска РФ расширяют зону контроля и закрепляются в районе Николайполья. Продолжаются бои на рубеже между Райским и Алексеево-Дружковкой, — утверждают авторы канала «WarGonzo».

Карта СВО на 24 ноября: наступление на Дружковку

ВС РФ зачищают «карман» южнее Дружковки. Фото © Divgen.ru

Переговоры по Украине: встреча в Абу-Даби

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА Новости, что встреча представителей Москвы, Киева и Вашингтона состоится скоро. Пока нет точной даты, но она может пройти в ОАЭ.

— Мы пока исходим из Абу-Даби, но могут быть самые разные варианты, — сказал Песков.

К переговорам в Абу-Даби могут присоединиться европейцы. Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил готовность сесть за стол переговоров.

— В скором времени снова должны пройти мирные переговоры на уровне советников — в формате Украина, Россия, Европа и США. Это могло бы произойти, например, снова в Абу-Даби, — заявил Мерц.

Авторы Даниил Черных