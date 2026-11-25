Что изменится с 1 декабря 2026: прибавка пенсионерам, сбор за технику, налоги и автокредиты Оглавление Новые законы с 1 декабря 2026 года: все изменения Какие налоги нужно уплатить до 1 декабря 2026 года Технологический сбор на электронику: какие товары и кто платит Кому увеличат пенсию с декабря: 80-летние и фиксированная выплата Льготные автокредиты: когда возобновят программу и кому доступна Зимние шины с декабря: что должны знать водители Какие изменения НЕ вступают в силу 1 декабря Частые вопросы Какие законы и правила действуют с 1 декабря 2026 года: технологический сбор, пенсии, налоги, льготные автокредиты и зимние шины. Разбор Life.ru. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 1 декабря 2026 года в России начинает действовать технологический сбор на электронику. Платить его будут не покупатели телефонов, а компании, которые ввозят или производят технику из утвержденного перечня. В этот же день завершается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год, а пенсионерам, которым в ноябре исполнилось 80 лет, автоматически удвоят фиксированную выплату. Об этих и других изменениях в России с 1 декабря 2026 года расскажем более подробно далее. А то, что поменялось месяцем ранее, мы разобрали в обзоре ноябрьских изменений.

Новые законы с 1 декабря 2026 года: все изменения

Технологический сбор на электронику — касается производителей и импортёров

Закончится срок уплаты налогов за 2025 год — для владельцев недвижимости, земли, автомобилей и других налогоплательщики, получивших начисления

Увеличится фиксированная выплата у пенсионеров, которым исполнилось 80 лет в ноябре — касается получателей пенсии по старости

Возобновление программы льготного автокредитования — для граждан, подходящих под программу

Начнет действовать зимний период по требованиям к автомобильным шинам — касается владельцев автомобилей категорий M1 и N1

Но полноценное изменение здесь только одно — технологический сбор. В остальных случаях речь идёт либо о сроке уплаты налогов, либо применении уже действующих норм — увеличении пенсионных выплат по возрасту, возобновлении государственной поддержки автопрома и сезонных требованиях безопасности.

Какие налоги нужно уплатить до 1 декабря 2026 года

1 декабря — это еще и крайний срок, чтобы уплатить налоги за имущество, которым человек владел в 2025 году. В уведомлении обычно указаны транспортный, земельный налог и налог на имущество, а также НДФЛ, если налоговая доначислила его по доходам, например по процентам от банковских вкладов.

Где нужно заплатить налог до 1 декабря. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС или на портале «Госуслуги». Если уведомление направлено в электронном виде, искать бумажное письмо необязательно. Заплатить можно через банковское приложение, по QR-коду или реквизитам из уведомления, а также с помощью сервисов ФНС.

Если уведомления не было, это не значит, что платить ничего не нужны. Стоит сначала проверить личный кабинет ФНС и «Госуслуги». Если и там ничего не приходило, рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию или МФЦ и запросить его. Кстати, уведомление может не направляться, если общая сумма начисленных налогов меньше 300 рублей, оплата в таком случае переносится на другой раз, когда накопится минимальная сумма, но не позднее чем через три года. И пени в таком случае не начисляются.

Если же налог больше 300 рублей и вы просрочили уплату после 1 декабря, пени начнут начислять со следующего дня — для физических лиц это 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Поэтому откладывать платёж на последний момент не стоит.

Технологический сбор на электронику: какие товары и кто платит

Что такое технологический сбор на электронику. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii

С 1 декабря 2026 года в России начинает работать технологический сбор на отдельные виды электронной продукции, введенный Федеральным законом от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Первоначально запуск планировался на 1 сентября, но позже дату перенесли на 1 декабря. Перечень товаров, ставки и методика расчета закреплены приказом Минпромторга от 13.10.2026 № 5366, зарегистрированным в Минюсте 15 октября.

Платить сбор будут не обычные покупатели, а организации и индивидуальные предприниматели, которые производят в России или ввозят из-за границы продукцию, включенную в вышеупомянутый перечень. Это касается в том числе отдельных электронных компонентов и готовых устройств, содержащих такие компоненты.

На первом этапе перечень короткий — пять позиций. Итоговая сумма зависит от того, есть ли сведения о товарном знаке и модели в системе маркировки «Честный знак»:

ноутбуки — 500 рублей за штуку, без данных в «Честном знаке» — 992 рубля;

смартфоны — 250 и 496 рублей;

проводные телефоны с беспроводной трубкой — 100 и 198 рублей;

аппараты сотовой и других беспроводных сетей — 50 и 100 рублей;

прочие телефонные аппараты — 25 и 49 рублей.

Пока кажется суммы небольшие, однако в будущем перечень планируют расширять, да и к тому же обозначенный потолок, выше которого взимать не будут, составляет 5 тысяч рублей за единицу, что даёт пространство для манёвра. На втором этапе, сроки которого сегодня еще не озвучены, под сбор планируют попасть процессоры, контроллеры, платы, сенсоры и другие компоненты.

Для покупателей главное следствие — вероятное подорожание техники. Насколько заметным оно станет, зависит от того, как переложат сбор на цены продавцы.

Строго говоря, «новым налогом» это не является. Технологический сбор — неналоговый платеж в федеральный бюджет, его направят на развитие отечественной радиоэлектронной отрасли.

Кому увеличат пенсию с декабря: 80-летние и фиксированная выплата

В декабре некоторые пенсионеры получат больше, однако всеобщего повышения пенсий не будет. Это коснется только тех граждан, которым в ноябре исполнилось 80 лет. Они получают фиксированную выплату к страховой пенсии, и вот именно эта выплата удвоится, остальных начислений это не коснётся.

Будет ли прибавка к пенсии в декабре. Фото © Life.ru

В 2026 году обычный размер этой части пенсии составляет 9 584,69 рубля. После повышения сумма достигает 19 169,38 рубля в месяц. Перерасчёт производится автоматически. Обращаться в Социальный фонд России с заявлением не нужно. Если 80 лет исполнилось в ноябре, повышенная выплата поступит уже в декабре. Кроме того, повторного удвоения не будет у тех, кому фиксированную выплату уже повысили по основанию инвалидности I группы. Две одинаковые надбавки одновременно не назначаются.

Таким образом, в декабре прибавку получат не все пенсионеры старше 80 лет, а те, у кого именно в ноябре возникло право на такое повышение и кто ранее не получал его по другому основанию.

Льготные автокредиты: когда возобновят программу и кому доступна

20 ноября Минпромторг объявил о том, что программу льготного автокредитования возобновляют с 1 декабря 2026 года, правда, финансирование будет осуществляться уже за счёт лимитов 2027 года. Ранее программу приостанавливали как раз таки из-за исчерпания выделенных на 2026 год средств.

Когда возобновят льготные автокредиты. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

За этот год по программе успели продать более 123 тысяч машин. При перезапуске условия обновили:

базовая скидка 20% на машины с бензиновым и дизельным двигателем ценой до 2 млн рублей — для медработников, педагогов, инвалидов, участников СВО и членов их семей, военных пенсионеров; на Дальнем Востоке — 25%;

«Семейный автомобиль»: 10% для семей с двумя и более детьми; на Дальнем Востоке — 25% уже при одном ребенке;

для семей с тремя и более детьми — 20% на семиместный российский автомобиль стоимостью до 2,3 млн рублей;

«Семейный микроавтобус» для семей с пятью и более детьми: 20% на 7-местную машину ценой до 4,5 млн рублей;

российские электромобили и гибриды: 10% (не более 500 тысяч рублей), а при высокой локализации — 35% (не более 925 тысяч рублей), и эта льгота доступна всем покупателям без привязки к социальным категориям;

участникам СВО, получившим ранения, сохранена скидка 40% на автомобиль с ручным управлением.

Требование к локализации машин с ДВС тоже скорректировали — подняли с 2 500 до 3 000 баллов, а выпускаться авто должны в России в рамках специнвестконтракта.

Программа заработает только с 1 декабря, поэтому оформить кредит с господдержкой до этой даты не выйдет. Скидку дают не наличными, а зачетом в первоначальный взнос, процентную ставку определяет банк, и одобрение зависит от дохода и кредитной истории — господдержка не гарантирует выдачу кредита. Итоговый список банков, моделей и комплектаций стоит проверять на момент обращения, так как он может уточняться. Сложить несколько скидок на одну машину тоже не выйдет.

Зимние шины с декабря: что должны знать водители

С 1 декабря в России начинается зимний период, и по действующим требованиям эксплуатации для легковых (категория M1) и легких грузовых (категория N1, полная масса до 3,5 тонны) автомобилей обязательны зимние шины — шипованные или «липучки». Это не что-то новое, соответствующая норма давно закреплена в техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колёсных транспортных средств», но тема важная.

Есть ли штраф за летнюю резину зимой. Фото © ТАСС /Бобылев Сергей

И хотя штрафа с формулировкой «за летнюю резину» в КоАП нет, это не значит, что можно ездить на летних шинах всю зиму без последствий: с 2023 года отсутствие зимнего комплекта в декабре–феврале официально считается неисправностью, а управление автомобилем с неисправностью — это уже ч. 1 ст. 12.5 КоАП. Наказание — предупреждение или штраф 500 рублей, при оплате в первые 20 дней — со скидкой 25%. Оформить такое нарушение инспектор может только при остановке машины.

При этом важно следить не только за сезонностью, но и за состоянием покрышек. Для зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшей или заснеженной дороге, минимальная остаточная глубина протектора составляет 4 мм. Если она меньше, шина считается непригодной для эксплуатации в соответствующих условиях.

Какие изменения НЕ вступают в силу 1 декабря

В декабрьских обзорах часто смешивают события, которые действительно начинаются в первый день месяца, и законодательные изменения, запланированные на более поздний срок.

В частности, с 1 декабря не следует ожидать:

изменений НДФЛ по доходам в виде процентов по банковским вкладам — они касаются периода 2027 года;

индексации фиксированной выплаты страховой пенсии — следующая пройдет с 1 февраля 2027 года;

продекларированных поправок, которые только готовятся или обсуждаются и даты принятия у которых нет.

Частые вопросы

Что изменится с 1 декабря 2026 года?

Начинает действовать технологический сбор на электронику для производителей и импортеров; истекает срок уплаты имущественных налогов за 2025 год; Минпромторг перезапускает программу льготных автокредитов.

Всем ли повысят пенсии с декабря?

Нет. Удвоение фиксированной выплаты только для получателей страховой пенсии по старости, которым исполнилось 80 лет, и инвалидов I группы, если они не получали удвоение раньше. Всех остальных декабрьское повышение не касается.

Станет ли техника дороже из-за техсбора?

Сбор платят компании, а не покупатели, но он попадает в закупочные цены. Насколько заметно подорожают смартфоны и ноутбуки, зависит от продавцов.

Когда платить налоги за 2025 год?

До 1 декабря 2026 года включительно. Со 2 декабря начнут начисляться пени. Если уведомление не пришло — проверить личные кабинеты ФНС и «Госуслуг» или обратиться в инспекцию.

Вводятся ли новые штрафы за шины?

Нет. Обязательность зимних шин с декабря по февраль — действующее правило техрегламента, а не новинка 2026 года. Нового штрафа за летние шины зимой в законодательстве не появилось.

Авторы Андрей Ананьев