С 1 января доплаты за лекарства для пенсионеров станут больше. Что изменится в 2027 году Оглавление Кто получит доплаты на лекарства с 1 января 2027 года На сколько вырастут выплаты на лекарства в 2027 году Кто имеет право на бесплатные лекарства от регионов С 1 января 2027 года увеличится размер целого ряда социальных выплат. В частности, речь идёт о доплатах за лекарства. Кому из пенсионеров положены бесплатные лекарства, кто может рассчитывать на скидку и какие дополнительные меры поддержки будут в регионах? Доплаты за лекарства повысят в 2027 году. Обложка © ТАСС / Колбасов Александр

Кто получит доплаты на лекарства с 1 января 2027 года

Пенсионеры, которые имеют право на набор социальных услуг (НСУ), могут выбрать, как его получить: в натуральной или денежной форме. По умолчанию поддержку оказывают в натуральном виде. В этом случае человек имеет право на бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд. С 1 февраля 2026 года стоимость набора НСУ составляет 1825,25 рубля в месяц.

— Льготники, имеющие право на получение НСУ, могут изменить способ предоставления этой меры поддержки. Для этого до 1 октября нужно подать соответствующее заявление. Допустим, пенсионер решил получать НСУ в виде денежной доплаты. Если он подал соответствующее заявление до 1 октября 2026 года, то НСУ в виде доплаты к пенсии ему начнёт приходить с 1 января 2027 года, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

На данный момент из полной стоимости НСУ 1405,65 рубля идёт на лекарства, 217,48 — на санаторно-курортное лечение и 201,92 — на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугородном транспорте до места лечения и обратно.

На сколько вырастут выплаты на лекарства в 2027 году

Елена Кузнецова обратила внимание, что с 2027 года выплаты на лекарства станут больше. Плановая индексация запланирована на 1 февраля и по предварительным оценкам составит 6,8%.

— Размер индексации может измениться, так как зависит он от уровня инфляции за предыдущий год, — пояснила Елена Кузнецова.

Если же индексация составит, как ожидается, 6,8%, то полная стоимость НСУ вырастет до 1949,37 рубля. Из них доплата за лекарства составит 1501,45 рубля.

Кто имеет право на бесплатные лекарства от регионов

Есть категории льготников, которые имеют право на бесплатные лекарства или получают препараты с 50-процентной скидкой от регионов. Эта мера поддержки оплачивается из регионального бюджета.

— На уровне регионов льготное лекарственное обеспечение проводится в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». Здесь определён перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых и лекарства, и необходимые изделия медицинского назначения отпускаются бесплатно или с 50-процентной скидкой. При этом нужен рецепт врача, — рассказала Елена Кузнецова.

В постановлении указано, что субъект Федерации может расширить перечень категорий льготников, которым положены бесплатные лекарства.

Авторы Нина Важдаева