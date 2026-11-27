«Садись, два, Кая»: Дипломат ЕС хочет украсть данные бойцов СВО, но не знает, кто победил в 1945-м Оглавление Садись, два! Вредные советы от Каи И лает, и кусает, и о криминале мечтает Боррель, вернись, мы всё простим Нормального человека сравнивать по уровню ума с хомяком не станут. Но глава Евродипломатии Кая Каллас — особый случай. Как эстонка вписала себя в историю и почему европейцам стыдно за своего дипломата? Вспомним её главные хиты. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / RONALD WITTEK / ЕРА, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Помните Жозепа Борреля? Это прошлый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Тот самый, который яро ненавидел нашу страну и называл Европу цветущим садом, а весь остальной мир — джунглями. Когда-то казалось, что хуже уже быть не может. Но тут на сцену с фразой «Подержите мой бокал» ворвалась эстонская «железная леди» Кая Каллас. И с этого момента стыдно стало уже всем: и россиянам, и самим европейцам.

Садись, два!

Исторические знания — один из главных инструментов любого дипломата. Без них попросту невозможно понять интересы других страны, чтобы отыскать точки соприкосновения и добиться компромиссов. Но в багаже знаний Каллас для этого чемодана местечка не нашлось.

3 сентября 2025 года на конференции Института исследований безопасности ЕС Кая рассуждала о сближении Москвы и Пекина. Как вдруг призналась — об итогах самой кровопролитной в истории человечества Второй мировой войны она слышит впервые. Главный дипломат Европы, на минуточку...

— Россия обращалась к Китаю со словами: «Мы вместе воевали во Второй мировой, мы выиграли Вторую мировую, мы победили нацизм». И я подумала: так, это что-то новенькое. Если вы знаете историю, это вызывает много вопросов, — выдала Каллас.

Возникает вопрос, а как же тогда СССР и Китай ещё в 1945 году стали постоянными членами Совбеза ООН и официальными странами-победительницами в уставе организации? Но услышать ответ не надейтесь. Хотя, казалось бы, когда-то Каллас была советской пионеркой и дочерью видного члена КПСС. А каждый без исключения пионер знал назубок подвиги Марата Казея, Зины Портновой и Вали Котика. Видимо, Кая при принесении присяги в кармане держала пальцы крестиком.

Маленькая Кая и её отец Сийм Каллас. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kajakallas

Впрочем, не всё потеряно! Эстонский политик прекрасно отдаёт себе отчёт о качестве собственных познаний. А посему не оставляет надежды когда-нибудь ещё наверстать упущенное.

— Знаете, мой список книг для чтения довольно длинный. Я вам не скажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что когда я закончу эту работу, я стану очень умной, — заявила дипломат в январе 2026 года.

Правда, судя по следующему заявлению Каллас, этими книжками из её списка была низкосортная фантастика о каких-то параллельных версиях истории. Уже в апреле 2026-го она выдала следующее:

— За последние 100 лет Россия напала по меньшей мере на 19 стран. И я не считаю африканские страны. На некоторые — по три или четыре раза. И ни одна из этих стран никогда не нападала на Россию.

Логика, историческая достоверность и хоть какие-то доказательства вышли из чата. А заодно прихватили с собой стыд и совесть бывшей пионерки, которая уже успела накатать о своей жизни целую автобиографию. Содержание книжонки лучше всего описал депутат Европарламента от Германии Мартин Зоннеборн. Если совсем коротко: деревья для этой макулатуры были спилены напрасно.

— Я только что ознакомился с вашей автобиографией. 432 страницы ни о чём. В Эстонии книжку продают по уценке на 80% — всего за 3,99 евро. А на Amazon её вообще не найти. Вы понятия не имеете о делах на Кубе, в Европе и мире. А о дипломатии и внешней политике вы знаете столько же, сколько о хирургии на головном мозге. Даже со своим домашним хомяком я мог бы вести более содержательные беседы, скажем, на тему чёрных дыр в карликовых галактиках, — высказал евродепутат прямо на заседании.

Вредные советы от Каи

По уровню рекомендаций из серии «что, простите?» Каллас может составить конкуренцию даже Григорию Остеру с его «Вредными советами» для детишек. И если легендарный Андрей Громыко вписал себя в историю дипломатии как Мистер «Нет», а не менее гениальный Генри Киссинджер — как мастер закулисных сделок, то Кая — как человек, который хотел споить Евросоюз. В январе 2026 года она оценила ситуацию на планете и буквально заговорила строчками из третьего куплета песни «Гуляй, мужик» группы «Сектор Газа». Кто понял, тот понял.

— Я не особо пью, но, учитывая происходящее в мире, сейчас, пожалуй, самое время начать, — заметила Кая.

Забавно и другое: вредный совет буквальнее всего восприняли именно на родине евродипломата — в Прибалтике. Министры иностранных дел Эстонии и Латвии Маргус Цахкна и Байба Браже сразу же принялись выбирать подходящий напиток. Браже опубликовала фотографию бутылки джина, а Цахкна поинтересовался, не пора ли перейти от старого доброго рижского бальзама к чему-нибудь более изысканному.

Заботы прибалтийских глав МИД. Скриншот © X / Baiba Braže / Margus Tsahkna

И это ещё не всё. В ноябре 2026 года в парламенте Эстонии не поделили бутылку водки. Буквально! Депутат Пеэтер Эрнитс публично обвинил коллегу Юку-Калле Райда в том, что тот тайком хлестал его выпивку в кабинете партии.

— Ночью я с удивлением обнаружил в помещении фракции своего коллегу, который в тот момент с жадностью пил мою водку, — написал он и для наглядности даже опубликовал фото.

Юку-Калле Райд рядом с водкой. Фото © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Peeter Ernits

И лает, и кусает, и о криминале мечтает

Вместо того, чтобы заниматься дипломатией и укреплять позиции Европы, Каллас упорно точит зуб на Россию и её защитников. Кая не раз предлагала запретить въезд в ЕС всем участникам спецоперации, но пока что достаточной поддержки не нашла.

— Что касается российских бойцов. Работа будет продолжена по этой теме, поскольку тут, безусловно, есть риск для евробезопасности. Нельзя давать этим людям возможность приехать в Европу, — говорила она в июле 2026-го.

Предложить-то предложила, но как Брюсселю узнать, кто именно защищал Донбасс с оружием в руках? Тут у Каллас нашлось не самое легальное решение. Эти сведения она предложила попросту украсть. Причем безумная идея была озвучена не где-то в кулуарах, а на официальной пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС. Просто оцените уровень современной европейской дипломатии:

— Что касается участников боевых действий. Я должна отметить, что Россия хранит данные всех этих людей. Я полагаю, что получить их довольно легко, учитывая, что в наши дни всё цифровое. <...> У всех нас есть очень хорошие сотрудники разведки. Я не эксперт в технических вопросах, но эксперты говорят, что получить эти данные довольно легко.

К слову, по российскому законодательству это минимум три статьи Уголовного кодекса и около 20 лет колонии. С учётом желания Каллас стать умной благодаря чтению книжек, этого времени сполна хватило бы ей на изучение нашей истории вплоть до Ярослава Мудрого. Ведь именно орденом этого князя киевского с щедрой руки Зеленского Кая была награждена в 2023 году. Беспощадная ирония...





— У Каллас будет много времени, которое она сможет потратить на самообучение, освоив, наконец, историю, которую в школе учила плохо. О чём свидетельствуют её многочисленные глупые высказывания… Да и Уголовный кодекс будет время изучить, — пошутил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Боррель, вернись, мы всё простим

В марте 2026 года испанская газета El País включила Каллас в список худших политиков ЕС и НАТО за десятилетия — вместе с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Марком Рютте. А немецкое издание Berliner Zeitung называло Каю настоящей обузой для Евросоюза, которую ни Россия, ни Соединённые Штаты, ни сами европейцы давно не воспринимают всерьёз.

— Каллас, вероятно, является одним из крупнейших разочарований в истории Евросоюза, — писали в BZ.

Но будьте уверены: всё это ничуть не обижает эстонскую «железную леди». Человеком, который печётся о собственной репутации, Каю назвать не повернётся язык. В противном случае стала бы она вытворять подобное на Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году?

Когда до конца пары ещё пять минут, а преподаватель начинает новую тему. Видео © YouTube / BR24

Закончим тем, с чего начинали: когда-то мы смеялись над Боррелем и его дивным европейским садом. Пришла Каллас — и стало не до смеха. Страшно даже представить, кто будет её преемником. Как показала практика, ни знаний, ни совести, ни даже чувства собственного достоинства для этого не нужно. А собеседование на эту должность теперь выглядит примерно так: «Вы русофоб с нулём компетенций и безлимитной уверенностью в себе? Вы приняты!»

Авторы Илья Пушкарев