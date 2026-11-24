600 магазинов и 51 млрд: кому достанется сеть «Четыре лапы» после жуткой гибели хозяев в Чили Оглавление Жуткое ДТП в Магальянесе: хроника последнего дня Сеул, Барселона и песня с внучкой: их страсть к путешествиям 600 магазинов и завод за 2 млрд: что оставили Цыпины Дмитрий и Артём: кому достанется сеть «Четыре лапы» На трассе в Чили погибли владельцы известной в России сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины. Life.ru выяснял, как они жили, как устроен их бизнес, и кто унаследует империю. Погибли в Чили, оставив 600 магазинов: кто сядет на трон зооимперии Цыпиных?Коллаж © Life.ru. Обложка © Telegram / shot, © 4lapy, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dtsypin

Жуткое ДТП в Магальянесе: хроника последнего дня

21 ноября 2026 года в результате ДТП на трассе в чилийском регионе Магальянес погибли основатели зоомагазинов «Четыре лапы» — супруги Андрей и Марина Цыпины. Пара ехала в туристическом микроавтобусе, за рулём был усталый водитель, ранее судимый за пьяную езду и ехавший без напарника. С минивэном лоб в лоб столкнулся грузовик, управляемый дальнобойщиком. Как выяснила полиция, перед тем как сесть за руль, он употребил запрещённые вещества. Ситуация осложнилась горной местностью.

Судя по всему, Андрею и Марине Цыпиным больше всего не повезло в этой аварии. Все остальные её участники — пять человек — хоть и получили травмы, но выжили.

Как сообщают в посольстве России в Чили, дипломаты находятся на связи с местными правоохранительными органами. Чилийская полиция уже инициировала расследование.

Андрей Цыпин (слева) и Марина Цыпина (справа) с сыновьями, их жёнами, внуком и внучкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dtsypin

Сеул, Барселона и песня с внучкой: их страсть к путешествиям

Можно сказать, для Андрея и Марины страсть к путешествиям стала роковой. Life.ru нашёл в открытом доступе огромное количество их фотографий из поездок, выложенных турагентствами. Ещё до спецоперации они были на каникулах в Японии с Татьяной Лазаревой* и в новогодней Барселоне с Михаилом Козыревым** — эта деталь может говорить об их политических взглядах.

А в июле 2026 года супруги ездили с внучкой в Сеул, где в профессиональной студии втроём записали песню. Девушка выбрала «Пусть бегут неуклюже». Зная судьбу супругов, до жути грустно смотреть ролик.

Интересно, что Цыпины очень много тратили на путешествия, но не стали покупать жильё в Москве, у них была только элитная недвижимость в родном Жуковском.







600 магазинов и завод за 2 млрд: что оставили Цыпины

Андрею и Марине Цыпиным было по 67 лет, он родом из казахского села Челкар, она из Владимирской области. Ещё в советские времена они осели в подмосковном наукограде Жуковском В девяностых открыли свой первый зоомагазин «Четыре лапы». Сейчас в России их свыше 600. Сеть также развивает ветеринарные услуги для владельцев питомцев. В 2026 году бизнесмены подписали с властями Липецкой области инвестсоглашение более чем на 2 млрд рублей о строительстве завода влажных кормов для домашних животных.

Согласно информации базы «Спарк», сеть «Четыре лапы» управляется двадцатью юрлицами — все зарегистрированы в Жуковском и на равных паях принадлежат супругам. Странности в бухгалтерии есть. В прошлом году эти юрлица заработали солидные 51 миллиард рублей выручки, но принесли лишь 850 миллионов рублей чистой прибыли. Разница на бумаге более чем в шестьдесят раз.

В последние годы Цыпины привлекали к работе своих сыновей — 49-летнего Дмитрия и 29-летнего Артёма.

Кому теперь принадлежит сеть «Четыре лапы». Фото © Telegram / zoo_4lapy

Дмитрий и Артём: кому достанется сеть «Четыре лапы»

На сайте лучшего свадебного фотографа 2023 года Артура Погосяна есть гламурная фотосессия под названием «Дико изысканно» со свадьбы младшего сына Цыпиных, Артёма.

Церемония бракосочетания состоялась пару лет назад в Villa Michetti — это барочная усадьба-новодел у Истринского водохранилища. Вечеринка была проведена в провокационном стиле вог-бал — это помесь Мадонны и афроамериканского дрэг-комьюнити. Андрей Цыпин, хозяин бала, предстал в образе масона с золотыми цепочками на шее и руке, и таинственным медальоном на груди. Жених, Артём, облачился в прозрачную майку-сетку, портупею, диско-очки и кроссовки. Такая свадьба стоила десятки миллионов рублей.

Андрей Цыпин на свадьбе сына. Фото © arturpogosyan

Второй сын Цыпиных, Дмитрий, окончил МГЮА и уже помогал семье в бизнесе.

Скорее всего, братья и унаследуют семейную империю.

* Внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга ** Признан в России иностранным агентом

Авторы Пётр Егоров