С 1 декабря цены на новостройки войдут в зону риска. Подешевеют ли квартиры перед Новым годом и стоит ли торопиться с покупкой Оглавление Стоит ли торопиться с покупкой первичного жилья Как изменятся цены на новостройки с 1 декабря Перед Новым годом застройщики начинают предлагать покупателям скидки на квартиры. В этом году у праздничных акций будет своя специфика. Стоит ли торопиться с покупкой жилья и что будет с ценами на первичные квартиры с 1 декабря? Эксперты дали прогноз цен на новостройки с 1 декабря. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Стоит ли торопиться с покупкой первичного жилья

Конец года всегда был активным периодом на рынке новостроек, потому что девелоперы стараются дать специальные условия и интересные предложения в своих проектах. У клиентов на эмоциональном уровне возникает желание закрыть гештальт, потому что Новый год, как и другие государственные праздники, часто является своеобразной точкой отсчёта для постановки целей и реализации задач. Об этом рассказал директор по продажам UNIQ Development Валерий Ручий.

В среднем размер скидки на первичном рынке в премиальном сегменте Москвы достигает 10%. Также по-прежнему стоит быть осторожным, если девелопер предлагает сильно большие скидки. В таком случае у покупателей скорее должны возникнуть вопросы к компании, нежели желание приобрести квартиру в проекте с демпингом ещё на стадии стройки.

— Если по аналитике мы видим небольшую просадку в спросе на новостройки, это не значит, что он отсутствует. Он просто размывается, и многие проекты только что сданной вторички попадают под спрос. По мере вымывания этого объёма, конечно, спрос на новостройки будет восстанавливаться. Вопрос приоритизации: если есть возможность взять семейную или льготную ипотеку, то надо этим пользоваться. С периодом реализации домов вымывается ликвидный объём, поэтому чем раньше вы принимаете решение, тем более ликвидные варианты вы можете для себя подобрать, — добавил Валерий Ручий.

Перед Новым годом не стоит ожидать массового снижения базовых цен. Чаще застройщики корректируют условия приобретения, а не стоимость квадратного метра. Средний дисконт на первичном рынке Москвы может составить порядка 5–7%. При этом покупателю важно оценивать не краткосрочную акцию, а совокупность факторов, таких как репутация девелопера, стадия строительной готовности проекта, ликвидность локации и качество самого продукта. Такое мнение высказал генеральный директор Optima Development Давид Худоян.

— Если вы ищете квартиру для жизни, то ждать смысла нет. Да, 10–12% по ипотеке могут морально давить после эпохи дешёвых денег, но прямо сейчас это объективно рабочая ставка. Пространство для манёвра на рынке недвижимости сужается с каждым днём. Любое окно возможностей — одобренная ипотека, готовность девелопера предоставить скидку — закрывается довольно быстро, — считает директор по маркетингу и продажам LEGENDA Ксения Садкова.

Таким образом, сейчас главный риск для покупателя — не успеть купить подходящую квартиру. Ликвидные варианты с рынка вымываются, а с 2027 года продолжится и рост цен. При этом акции у застройщиков точечные.

Как изменятся цены на новостройки с 1 декабря

С точки зрения изменения роста цены она, безусловно, будет меняться, потому что инфляция не стоит на месте, макроэкономика оказывает своё влияние, стоимость услуг продолжает расти, и стоимость квартир с отделкой тоже увеличивается кратно. Так, на примере последних проектов, которые выходили на рынок, на отделку закладывается уже около 400 тыс. рублей за 1 кв. м. Такую цифру привёл Валерий Ручий.

— До конца года мы ожидаем сохранения относительно стабильных цен на новостройки с возможными точечными повышениями в отдельных проектах. Предпосылок для массового снижения стоимости жилья нет, — рассказала коммерческий директор ГК «А101» Элина Тагирова.

Сейчас, по её словам, на цены влияют два основных фактора. С одной стороны, продолжает расти себестоимость строительства. Увеличиваются затраты на строительные материалы и оплату труда, растёт налоговая нагрузка. Всё это ограничивает возможности застройщиков снижать цены. Кроме того, застройщики осторожнее выводят на рынок новые проекты, что постепенно сокращает выбор квартир.

— В декабре мы ожидаем некоторого сезонного оживления спроса за счёт покупателей, которые планируют завершить сделку до конца года, однако повторения ажиотажного спроса прошлых лет не прогнозируем. Девелоперы продолжат предлагать различные инструменты, позволяющие снизить финансовую нагрузку при покупке жилья: рассрочки, субсидированные ипотечные программы, — добавила Элина Тагирова.

В 2027 году при дальнейшем снижении ипотечных ставок (например, на 2–4 п. п.) возможна постепенная реализация отложенного спроса, которая может стать дополнительным стимулом для роста цен. Поэтому покупателям, которые уже приняли решение о приобретении жилья, имеет смысл рассмотреть декабрьские предложения. При этом ориентироваться стоит не только на размер скидки, но и на итоговую стоимость квартиры, условия финансирования и комфортность платежей. Ждать масштабного снижения цен на первичном рынке (на 10–20%) сегодня не стоит. Такое мнение высказала директор по продажам G3 Group Ольга Ващенко.

— Существенных колебаний цен на новостройки в декабре мы не прогнозируем — движение будет ориентировочно в пределах ±1–3% в зависимости от региона и проекта. С одной стороны, покупательскую активность сдерживают высокие ипотечные ставки (рыночные программы во многом на уровне 20%+) и ужесточение условий льготного кредитования, с другой — рост себестоимости строительства (по нашим оценкам, +10–15% за год), инфляция и стоимость проектного финансирования (18–22%) ограничивают возможности девелоперов снижать цены, — добавила Ольга Ващенко.

Спрос на новостройки в Подмосковье продолжает снижаться, в результате чего цены в декабре будут стагнировать с корректировкой на инфляцию. В текущих реалиях у девелоперов нет ресурсов для удешевления цены квадратного метра. На первичную недвижимость продолжает давить высокая ключевая ставка, изменения параметров семейной ипотеки и возможное досрочное завершение айти-ипотеки. При ставках выше 12% рыночная программа пока остаётся ограниченной по доступности. Об этом рассказал коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин.

Он отметил, что по мере того, как будет снижаться ключевая ставка и как покупатели адаптируются к новым параметрам льготного кредитования, спрос начнёт постепенно стабилизироваться. В декабре же поддержать продажи помогут традиционные предновогодние скидки на отдельные лоты и акции от застройщиков.

Авторы Нина Важдаева