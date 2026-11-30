Боевые наркоманы ВСУ: Запад превращает украинских солдат в дешёвых зомби Оглавление Свастика, запрещёнка и дневник под кайфом ВСУ — армия наркоманов Дешёвый расходный материал для опытов Запада На днях ВС РФ на Купянском направлении разбили очередной опорник ВСУ, где нашлись психоактивные препараты. Западная наука использует украинских военных как подопытных кроликов, чтобы обкатать технологии «боевых зомби». Подробно — в Life.ru. Армия наркоманов: треть солдат ВСУ сидит на амфетаминах. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Свастика, запрещёнка и дневник под кайфом

Штурмовики 121-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии Армии России зачистили опорный пункт националистов из 24-го ОШП «Айдар»*. Помимо многочисленной нацистской атрибутики в опорнике нашли и запрещённые вещества, а кроме них ещё и дневник с описаниями действия различных препаратов, ядов и прочих поражающих веществ.

Страницы густо изрисованы свастикой и человеконенавистническими лозунгами, а кроме этого в нём указаны, похоже, позывные «боевых побратимов» автора с годами их рождения. Судя по всему, самому младшему из них было 32 года. У специалистов, к которым обратился Life.ru для оценки психического состояния писавшего, содержание дневника вызвало подозрение, что он вёлся в изменённом состоянии сознания. То есть защищали свой опорник украинские вояки всё же под кайфом.

ВСУ — армия наркоманов

Проблема запрещённых веществ в рядах ВСУ известна уже давно. Масштаб наркомании таков, что об этом пишут даже такие маститые газеты, как, например, британская The Guardian. В одной из статей, вышедшей совсем недавно, издание привело статистику употребления психоактивных веществ в украинской армии.







Согласно приведённым данным, из тысячи опрошенных украинских солдат более трети употребляли амфетамины минимум раз в месяц, каждый пятый признался, что кайфовал, используя рецептурные препараты, около 15% сообщили, что употребляют дешёвые синтетические катиноны, известные как «соль», а также опиоиды.

Впрочем, интерес представляет другая часть статьи — в которой рассказывается о крайне своеобразном методе лечения наркоманов в ВСУ. Как указывается, тех, кто уже дошёл до стадии полной недееспособности, отправляют в стационары. Однако выхаживают там не до полной реабилитации, а «до уровня, на котором они могут функционировать».

Как именно может происходить подобная «реабилитация», остаётся только догадываться. Вероятно, таких пациентов просто пересаживают на другие вещества, которые позволяют сохранять хоть какую-то адекватность, и отправляют обратно на передовую.

Впрочем, это пишет лояльное украинскому режиму издание. На самом деле, ситуация в ВСУ может быть гораздо хуже. Как рассказывают украинские военнопленные, командование само через медпункты на передовой раздаёт служащим психотропы, чтобы превращать их в бесстрашных камикадзе.

Можно было бы списать эти рассказы на желание пленных понравиться захватившим их российским бойцам, однако в Сети можно найти множество видеозаписей боевых столкновений, которые свидетельствуют о неадекватности украинских вояк.

На одном из таких роликов можно увидеть солдат ВСУ, идущих под густым минометным обстрелом. Вокруг рвутся мины, летит земля, кого-то сносит взрывом, но все они безэмоционально бредут по полю, не обращая никакого внимания на происходящее.

Дешёвый расходный материал для опытов Запада

То, что Запад экспериментирует с психотропами и наркотиками на украинских солдатах, подтверждает американское издание The Intercept. В 2024 году журналисты писали о местном военном психологе Алексее Скиртаче, который договорился с украинской таможней поставлять на Украину запрещённое вещество — ибогаин.

В Незалежную его завозил американский общественный активист Дана Бил, на протяжении десятилетий активно выступающий за легализацию этого препарата, а также других лёгких наркотиков. В Канаде на него зарегистрирована фирма «Ибогаин для мира», которая занимается сбором денег для связанных с препаратом проектов в странах третьего мира.

По данным издания, на Украине препарат планировалось использовать для лечения черепно-мозговых травм, а также для «экспериментального применения микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности» военных.

Суть этого вещества в том, что оно воздействует на те же нейромедиаторы, что и опиаты, и это позволяет заместить их «более лёгким» ибогаином — как раз довести солдат-наркоманов «до уровня, на котором они могут функционировать».

Впрочем, на самом деле вещество в разы опасней — оно может блокировать калиевые каналы в сердце и таким образом провоцировать опасные для жизни аритмии и остановку сердца.

Как признают сами западные учёные, свойства этого препарата изучены ещё не до конца. До последнего времени все получаемые клинические данные по ибогаину в научной среде признавались «слабыми».

Но вот чудо — судя по количеству появляющихся статей в западных научных журналах, с 2025 года в США и других странах наблюдается настоящий бум интереса к препарату. Только один штат Техас в прошлом году выделил 50 млн долларов Медицинскому центру науки о здоровье Хьюстонского университета и Медицинскому филиалу Техасского университета для проведения двухлетнего многоцентрового исследования ибогаина.

Помогли ли в изучении этого наркотика наркоманы-вэсэушники из Украины — вопрос открытый.

*«Айдар» — организация, признанная террористической и запрещённая на территории РФ.

Авторы Евгений Кузнецов