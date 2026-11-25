Новости СВО 25 ноября: ВС РФ взяли Барвиновку, бои за Красный Лиман и Дружковку, разгром 58-й бригады ВСУ, Зеленский ставит условия США Оглавление Запорожская область 25 ноября: освобождена Барвиновка Сумская область 25 ноября: Россия отбила Алексеевку Харьковская область 25 ноября: уничтожение 58-й бригады ВСУ ДНР 25 ноября: бои за Красный Лиман Карта СВО на 25 ноября: ВС РФ на окраинах Новофёдоровки Переговоры по Украине: Зеленский выпрашивает оружие Армия России заняла ещё один населённый пункт в Запорожской области, потери ВСУ вызвали кризис здравоохранения на Сумщине, Киев вместо мирного соглашения просит оружие и санкции — дайджест на 25 ноября. Армия России наступает в Запорожской области и ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Запорожская область 25 ноября: освобождена Барвиновка

Армия России освободила в Запорожской области село Барвиновка . Бойцы 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» в боях за населённый пункт разгромили подразделения 225-го штурмового полка ВСУ. Российские военнослужащие зачистили свыше 450 строений и прилегающую территорию.

— Тактически Барвиновка была узлом обороны, который брали в охват с трёх сторон. Зарница и Зелёная Диброва закрыли восток, Васильковое – запад, Воскресенка перерезала Т-0408 севернее села. Теперь линия Воскресенка – Барвиновка – Зарница выровнялась. Дальше по логике — Любицкое в 5 километрах к югу и Василевское на западе. По Т-0408 на юг — Омельник, где от трассы уходит дорога Т-0814 на Гуляйполе. Цель на горизонте — Орехов, — пишет военный корреспондент Александр Коц

Сумская область 25 ноября: Россия отбила Алексеевку

ВС РФ наступают в Сумской области. Противник пытался взять под контроль Алексеевкой, но понеся потери отступил от села. Группировка «Север» продолжает наступать. Бои идут у Коренька и Груновки.

— Несмотря на развёртывание командованием ВСУ дополнительных полевых госпиталей, они не справляются с потоком раненых. В связи с этим ВСУ стали направлять раненых в гражданские больницы города Сумы, которым, в свою очередь, пришлось ограничить приёмы и лечение местных жителей, — рассказали в «Севере».

Общие потери украинских подразделений за сутки на Сумщине превысили 120 человек. Враг лишился американского БТР М113, миномёта, автомобиля, БПЛА и НРТК.

Расчёты FPV-дронов группировки «Север» разгромили позиции ВСУ в Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 25 ноября: уничтожение 58-й бригады ВСУ

Армия России создала серьёзные проблемы противнику у Новой Казачьей и Шопино. У ВСУ здесь гибнет личный состав, которые некому заменить.

— Тяжёлые потери на направлении продолжает нести 58-й ОМПБр ВСУ. Один из батальонов практически полностью утратил боеспособность, однако командование ВСУ не выводит его на восполнение из-за отсутствия замены, — отметили в «Севере».

Не прекращаются бои у Бугаевки и Приколотного. На этом участке ВС РФ уничтожают живую силу и технику противнику. Операторам БПЛА удалось в Приколотном поразить украинскую бронемашину.

— Вражеская тщательно замаскированная бронемашина, оснащённая защитным «мангалом», двигалась по жилым кварталам. Дрон «северян» вычислил движение ББМ, подобрал нужную точку для удара и поразил цель, — сообщили авторы «Северного ветра».

ДНР 25 ноября: бои за Красный Лиман

ВС РФ продвигаются к Дружковке. Войска приближаются к городу с юга и запада.

— По данным с мест, российские войска атакуют в Николайполье, отмечены успехи у Веролюбовки, — рассказал военный корреспондент Евгений Лисицын.

На некоторых участках Краснолиманского направления ситуация стабилизировалась, хотя совсем недавно ВСУ и Нацгвардия Украины проводили здесь наступательную операцию. Российские войска уже бьются за Красный Лиман.

— Несмотря на очевидную сложность, ожесточенные бои за сам город позволяют решать две задачи. Во-первых, это заставляет командование ВСУ тратить силы на городские столкновения и попытки зачисток на окраинах, куда постоянно заходят новые малые группы. Во-вторых, пока в Лимане продолжает сохраняться активность российских штурмовиков — в город не затягивают артиллерию и не оседает большое количество операторов БЛА, — объясняет «Рыбарь».

По данным «WarGonzo», ВС РФ продвигаются у Доброполья. Наступление идёт вдоль реки Водяная. Бойцы закрепляются в южной части Новофёдоровки.

Карта СВО на 25 ноября: ВС РФ на окраинах Новофёдоровки

ВС РФ зашли в Новофёдоровку. Фото © Telegram / divgen

Переговоры по Украине: Зеленский выпрашивает оружие

Администрация президента Дональда Трампа рассчитывает, что Россия и Украина заключат мирное соглашение в январе 2027 года, но Владимир Зеленский сопротивляется этому.

— Есть желание действовать очень быстро, и мы, и русские это понимаем. Мы понимаем, какой может быть цена. Мы тоже очень хотим мира, но не за счёт одной только Украины, — заявил Зеленский в интервью Bloomberg.

Но вместо того, чтобы искать компромиссы, в том числе идти на уступки, Зеленский просит новые санкции в отношении России и ещё больше оружия.

— Пожалуйста, обеспечьте наши потребности хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я все еще рассчитываю найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу в январе или феврале, — сказал руководитель украинского государства.

Учитывая, что Зеленский упомянул февраль, то команде Трампа ещё есть над чем поработать, тем более, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил, что до сих пор не назначена новая дата переговоров Москвы и Киева.

Авторы Даниил Черных