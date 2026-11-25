Выйти на пенсию на 2 года раньше. Кто начнёт получать досрочные выплаты с 1 января 2027 года
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Определенные категории работников имеют право выйти на пенсию на 2 года раньше установленного срока. Кто получит досрочную пенсию за два года до наступления пенсионного возраста?
Стало известно кому назначат пенсии на 2 года раньше в 2027 году. Обложка © ТАСС / Олег Елков
Кто сможет выйти на пенсию на два года раньше пенсионного возраста
В 2027 году будет несколько категорий пенсионеров, которые смогут выйти на пенсию на 2 года раньше. В частности, это люди с большим стажем. Для мужчины нужно соответствовать таким критериям: стаж 42 года, пенсионный возраст — не ранее 60 лет. Для женщин: страховой стаж 37 лет, пенсионный возраст — не ранее 55 лет. Тут есть важное обязательное условие: индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) должен составлять не менее 30.
Ещё одна категория людей, которые могут выйти на пенсию на 2 года раньше, — это безработные предпенсионного возраста. И тут есть важный момент. Человек должен быть безработным по уважительной причине. Допустим, его уволили по сокращению штата или из-за ликвидации компании.
— Если человек уволился по собственному желанию, то ни при каких обстоятельствах права на досрочную пенсию он не получит. Но мало быть уволенным по сокращению штата или из-за ликвидации компании. Важно, чтобы человек был зарегистрирован в службе занятости в качестве безработного, а служба занятости в свою очередь подтвердила бы невозможность трудоустройства. Есть требования и к стажу. Для мужчин — не менее 25 лет. Для женщин — не менее 20. ИПК тоже — не менее 30, — рассказала юрист Елена Кузнецова.
Какая особенность при назначении пенсий будет в 2027 году
Люди, выходящие на пенсию по стандартному возрасту (мужчины 1963 года рождения, женщины 1968 года рождения), смогут оформить пенсию только в 2028 году. В 2027 году на пенсию будут выходить моряки, шахтёры, лётчики, геологи, водители общественного транспорта и другие представители профессий, чья работа связана с вредными и тяжёлыми условиями труда. Им выплаты назначаются по достижении определённого пенсионного возраста или после приобретения необходимой выслуги лет. Также выйдут на пенсию люди, которые выработали северный стаж.
Также в Социальном фонде России сообщили, что в 2027 году в полном объёме продолжат назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Пенсию смогут оформить и те, кто достиг пенсионного возраста ранее, но отложил обращение за выплатами.