«Ваучеры — полная дурь»: Чубайс внезапно признал, что народ обманули, но перевёл стрелки на КПРФ Уехавший из России Анатолий Чубайс впервые публично назвал приватизацию 90-х нечестной: «Украдено практически всё». Но вместо покаяния перед россиянами, он назначил виновными в провале реформ коммунистов. Подробно — в статье Life.ru. Чубайс в Голландии признал, что залоговые аукционы были «абсолютно нечестными». Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

Неожиданные признания появились в ходе лекции Анатолия Чубайса перед студентами в Лейденском университете в Гааге (Нидерланды). Выступление спикера состоялось ещё в сентябре 2026 года, однако запись опубликовали лишь в конце ноября. Чубайс рассказывал об экономической истории России 1989–1999 годов, при этом он также прокомментировал современную российскую экономику.

— Ваучеры — полная дурь неработоспособная. Всё разворовали, украдено практически всё. 75% чековых фондов в стране исчезли. Полностью неработоспособная конструкция, грубейшая ошибка, — признался сбежавший из России бывший чиновник и глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс.

Он заявил, что весь гнев в адрес его команды, с которой чиновник проводил реформы в правительстве России в 90-е годы, справедлив.

— Мы многое не понимали на фундаментальном уровне, делали ошибки, — поделился Чубайс со студентами.

Фото © Youtube / Курс

Он признал, что ваучеры, залоговые аукционы, которые породили в стране олигархию, были абсолютно нечестными, но зато с их помощью Россия, мол, быстро перешла на коммерческие рельсы, и это, с точки зрения лектора, огромное достижение.

— Любимый лозунг 90-х у нас был «меньше государства — больше свободы». Не-а: меньше государства — больше криминала, — заявил Чубайс и посетовал, что за время своего членства в правительстве не успел навести порядок в этой сфере.

Впрочем, среди всех признаний беглого чиновника, пожалуй, самое «забавное» — «грусть» по поводу решения тогдашних «младореформаторов» отказаться от, по его словам, «секьюритизации вкладов», то есть возвращения гражданам России их вкладов, сделанных ещё во времена СССР. С распадом страны десятки миллионов человек лишились денег, хранившихся на счетах Сбербанка СССР.

— Нас никто не вынуждал, не толкал — сами сглупили. Крупнейшая, гигантская ошибка — это была катастрофа для миллионов поверивших в нас людей, — посетовал Чубайс.

Анатолий Чубайс выступил перед русскоязычными студентами в университете в Гааге. Фото © Youtube / Курс

И это сказал человек, который со слов бывшего председателя Госкомимущества России Владимира Полеванова, однажды в частной беседе заявил: «Что вы волнуетесь за этих людей? Ну вымрет тридцать миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом — новые вырастут».

Признавая свои ошибки, господин Чубайс при этом искренне считает, что всё хорошее для страны сделали он и его команда, а то, как всё потом получилось, — вина коммунистов. Под ними реформатор подразумевает всех, по его словам, «красных» — то есть весь спектр левых сил, существовавших в тот момент: от Анпилова до КПРФ.

Отдельно стоит упомянуть и мнение Чубайса о себе как о реформаторе. Косвенно об этом он сказал, отвечая на вопрос одного из студентов, спросившего, что будет с экономикой России в ближайшее время.

Чубайс отметил, что в 90-х экономику строили добротно — на долгий срок. И плоды этого строительства «стали видны через цикл — после 1998 года», когда начался рост. Дескать, это заслуга «младореформаторов», а не, как принято считать, правительства Евгения Примакова, главы Центробанка Виктора Геращенко и т.д.

Так вот «заложенного реформаторами Гайдара» ресурса России, по словам Чубайса, хватит ещё на 10–15 лет.

— И это означает две вещи: первая — никакой экономической катастрофы в стране не будет, вторая — никакого экономического роста в стране не будет — стагнация, — объявил Анатолий Чубайс.

Авторы Евгений Кузнецов