Новости СВО 26 ноября: ВС РФ отбили атаки у Алексеевки и Андреевки, уничтожен ПВД 1029-й бригады ВСУ, Лавров осадил ЕС на переговорах Оглавление Сумская область 26 ноября: ВС РФ отбили атаку ВСУ Харьковская область 26 ноября: ВСУ ликвидируют в Приколотном ДНР 26 ноября: наступление ВС РФ в Красном Лимане Карта СВО на 26 ноября: бои под Алексеевкой Переговоры по Украине: Лавров поставил европейцев на место Армия России наступает у Шопино и Новой Казачьей, разнесла пункты управления ВСУ под Красным Лиманом, Москва ответила на выпады Брюсселя по переговорам — дайджест на 26 ноября. ВС РФ прорываются в Красном Лимане и разбивают ВСУ на Сумщине. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 26 ноября: ВС РФ отбили атаку ВСУ

Армия России продвигается в Сумской области. Бои развернулись у Груновки и Коренька. В Краснопольском районе артиллерия и тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» уничтожают позиции ВСУ.

Противник пытается зайти в Андреевку и Алексеевку. Населённые пункты остаются под контролем ВС РФ. Несмотря на наступление ВСУ на некоторых участках военный аналитик Анатолий Радов считает, что угрозы для повторного вторжения в Курскую область нет.

— Всё зависит от того, сколько ещё сюда людей готовы закинуть ВСУ. Что касается Курской области, то думаю, пока у них нет таких планов. Они ещё помнят, что понесли там потери. А сейчас у них людей на крупный контрнаступ нет, только на продвижение на некоторых участках. К сожалению, на некоторых, очень успешно, — прокомментировал Life.ru Радов ситуацию в приграничье.

За сутки украинские подразделения потеряли в Сумской области свыше 100 человек, миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК. Также разбит пункт временной дислокации 1029-й зенитной ракетно-артиллерийской бригады Вооружённых сил Украины.

— В результате точного авиаудара уничтожен ПВД 1029-й ЗРАБр ВСУ вместе со складом дронов-перехватчиков. Также украинские боевики потеряли большое количество связного оборудования, — рассказали в «Севере».

Харьковская область 26 ноября: ВСУ ликвидируют в Приколотном

ВС РФ продвигаются вглубь Харьковской области. Российские войска ведут бои у Шопино и Новой Казачьей. Противника уничтожают у Приколотного и Бугаевки.

— В районе Приколотного на одном из маршрутов снабжения расчёт «северян» устроил засаду вражеской ББМ. Экипаж ВСУ любезно предоставил свою дорогую американскую бронемашину на растерзание FPV-дрону и отправился восвояси, — сообщили в «Севере».

Министерство обороны отчиталось об ударе по электроподстанции 330 кВ в Харькове. Она работала на военные предприятия Украины.

ДНР 26 ноября: наступление ВС РФ в Красном Лимане

Экипажи танков Т-90М ГрВ «Запад» уничтожили пункты управления БПЛА, опорные пункты и живую силу ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Telegram / Минобороны России

В Донецкой Народной Республике Армия России продвигается на севере. Фиксируются успехи в Красном Лимане. По данным «WarGonzo», штурмовики занимают новые позиции в микрорайоне Масляковка. «Дневник десантника» пишет об успехах ВС РФ вблизи Новомарково.

— Возвращён контроль над территориями восточнее канала Северский Донец — Донбасс. Западнее канала наши воины закрепились у Новомарково, — говорится в публикации «Дневника десантника».

Карта СВО на 26 ноября: бои под Алексеевкой

Армия России разбила ВСУ под Алексеевкой и Андреевкой. Фото © Divgen.ru

Переговоры по Украине: Лавров поставил европейцев на место

Европа, понимая, что её представителей не ждут на мирных переговорах по Украине, решила сама ставить условия России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС примет участие во встрече, если будет достигнуто «энергетическое перемирие» в зимний период и обеспечена безопасность судоходства в Чёрном море. Однозначный ответ на заявления из Брюсселя дал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

— Недавно обсуждались заявления из Брюсселя, что они, дескать, согласовали какую-то команду, европейская «пятёрка», имея в виду Францию, Германию, Британию, Италию, Польшу, представителей ЕС и НАТО. Это уже «семёрка» получается. Они публично сказали, что эта «семёрка» должна внедриться в процесс переговоров, который сейчас возобновился с участием России, США и Украины в Абу-Даби. Мы исходим из того, что мы сначала должны понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах, — отметил Лавров.

На данный момент неизвестно, когда пройдёт встреча в Абу-Даби. Стороны до сих пор не согласовали дату.

— У нас действительно сейчас, по состоянию на сегодня, нет понимания, когда состоится следующий раунд. Но в том, что он будет проведён, у меня сомнений нет, — сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

Авторы Даниил Черных