Сериал «Сталин» 2026 года: когда выйдет, актёры и сюжет
Оглавление
Когда выйдет сериал «Сталин» Владимира Бортко в 2026 году, где смотреть все шесть серий, кто сыграл главные роли и о чём историческая драма.
Когда выйдет сериал «Сталин» 2026. Обложка © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Сериал «Сталин» Владимира Бортко выйдет в два этапа — 26 ноября и 3 декабря на платформе КИОН, а телепремьера пройдёт 6 декабря на канале РЕН ТВ.
Когда выйдет сериал «Сталин» в 2026 году: даты всех серий
Премьера шестисерийной исторической драмы пройдет поэтапно. На платформе КИОН зрители получат доступ к первым трём эпизодам 26 ноября, а заключительная часть появится на сервисе через неделю – 3 декабря. Телевизионная премьера проекта состоится 6 декабря 2026 года на канале РЕН ТВ.
Соответственно, посмотреть весь сериал онлайн можно будет после выхода заключительной тройки эпизодов — 3 декабря. Телевизионная трансляция запланирована отдельно и не совпадает с датами цифрового релиза.
Где смотреть сериал «Сталин» онлайн и по телевидению
Посмотреть сериал «Сталин» 2026 года можно будет на двух площадках:
- КИОН — официальный онлайн-кинотеатр, где появятся все шесть эпизодов. Карточка проекта уже размещена в каталоге сервиса. Для просмотра потребуется доступ к платформе;
- РЕН ТВ — телеканал покажет многосерийную драму 6 декабря. Это отдельная телевизионная премьера, а не дата выхода заключительной серии в интернете.
Сериал имеет возрастное ограничение 18+.
О чем сериал «Сталин»: сюжет без спойлеров
Действие исторической драмы охватывает период с 1945 по 1953 год. В центре повествования — последние годы жизни Иосифа Сталина, когда после окончания Великой Отечественной войны Советский Союз столкнулся с новыми внутренними и внешнеполитическими вызовами.
Сюжет начинается в послевоенное время. Стране предстояло восстанавливать разрушенную экономику, возвращаться к мирной жизни и одновременно укреплять международные позиции. Отношения СССР с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции постепенно ухудшались, формировалось противостояние, которое впоследствии получило название холодной войны.
Отдельное место в повествовании занимает атомная гонка. Разработка советского ядерного оружия стала одним из важнейших событий послевоенной истории и повлияла на расстановку сил в мире. Авторы также обращаются к политической борьбе внутри советского руководства, отношениям между представителями высшей власти и принятию решений в закрытых кабинетах.
Зрители увидят художественную интерпретацию политической обстановки того времени, взаимоотношений руководителей государства и обстоятельств, сопровождавших последние годы жизни советского лидера.
О чем сериал «Сталин». Фото © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко
Актеры и роли сериала «Сталин»
Главную роль в сериале «Сталин» сыграл Игорь Миркурбанов.
Другие роли исполнили:
- Александр Яцко — Лаврентий Берия.
- Виктор Сухоруков — Никита Хрущев.
- Артур Ваха — Вячеслав Молотов.
- Карен Бадалов — Анастас Микоян.
- Александр Самойленко — Георгий Маленков.
- Александр Семчев — Андрей Жданов.
- Семен Стругачев — Лазарь Каганович.
- Кристина Бабушкина — Варвара Истомина.
- Павел Чинарев — Василий Сталин.
- Юлия Рутберг — Голда Меир.
- Иван Лакшин — Игорь Курчатов.
- Евгений Сидихин — Константин Рокоссовский.
- Полина Денисова — Светлана Сталина.
Также в проекте снимались Дарья Мороз, Николай Шрайбер, Виталий Кищенко, Александр Бухаров, Александр Баширов, Владимир Юматов и другие.
Кто снимался в сериале «Сталин». Фото © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко
Кто снял сериал: Владимир Бортко и съёмочная группа
Режиссёром и автором сценария выступил Владимир Бортко. В его фильмографии — экранизации произведений Михаила Булгакова «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», сериал «Идиот» по роману Достоевского, а также многосерийная криминальная драма «Бандитский Петербург».
По словам режиссёра, сценарная основа «Сталина» появилась примерно за 15 лет до начала производства. При подготовке материала авторы использовали стенограммы и рассекреченные архивные документы. Но это не означает, что все сцены и диалоги сериала буквально воспроизводят реальные события без художественных изменений.
Производством занимались кинокомпания «Триикс Медиа» и онлайн-кинотеатр КИОН. Над визуальной частью работала оператор-постановщик Елена Иванова, художниками-постановщиками стали Георгий Мичри и Виталий Сащиков. Генеральными продюсерами проекта выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов и Софья Митрофанова.
Съемки проходили в нескольких регионах России. Среди площадок — Москва, Санкт-Петербург, Калужская и Ленинградская области, а также Черноморское побережье. Отдельные эпизоды снимали в кинопарке «Москино».
Трейлер, съёмки и интересные факты
Первый трейлер исторической драмы представили в ноябре 2026 года. В ролике показаны ключевые обстоятельства, вокруг которых строится повествование: завершение Великой Отечественной войны, ухудшение отношений с западными странами, начало ядерного противостояния и борьба за влияние внутри советского руководства.
Интересные факты о сериале:
- Долгая работа над сценарием. По словам Владимира Бортко, идея экранизации появилась примерно 15 лет назад.
- Исторический период. События охватывают восемь послевоенных лет — с 1945-го по 1953-й.
- Большой актёрский состав.
- Несколько съёмочных регионов. Производство проходило в Москве, Петербурге, Калужской и Ленинградской областях и на Черноморском побережье.
- Два формата премьеры. Сначала сериал появится в онлайн-кинотеатре, а затем его покажут по федеральному телеканалу.
Чем сериал отличается от других фильмов и сериалов о Сталине
Новый проект Владимира Бортко посвящен конкретному историческому отрезку — последним годам жизни Иосифа Сталина. Это отличает его от картин, в которых рассматриваются другие периоды советской истории или отдельные события сталинской эпохи.
Например, сериал «Власик. Тень Сталина» (2017) рассказывает о Николае Власике, начальнике личной охраны советского руководителя. Многосерийный фильм «Товарищ Сталин» (2011) также обращается к окружению главы государства и событиям его правления. «Убить Сталина» (2013) посвящён противостоянию советских спецслужб и немецкой разведки в годы Великой Отечественной войны.
Драма Бортко сосредоточена на послевоенном периоде: международной политике, атомной программе СССР, отношениях внутри высшего руководства и последних годах жизни Сталина.
Где можно будет посмотреть сериал «Сталин». Фото © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко
FAQ: часто задаваемые вопросы о сериале «Сталин»
Когда премьера сериала «Сталин» на КИОН?
Первые три серии запланированы на 26 ноября 2026 года. Ещё три эпизода должны появиться 3 декабря.
Когда покажут сериал «Сталин» по РЕН ТВ?
Телевизионная премьера назначена на 6 декабря 2026 года. Это отдельный показ, не связанный с графиком выхода серий на КИОН.
Сколько серий в сериале «Сталин» 2026 года?
В проекте шесть серий. Их выпустят двумя частями: по три эпизода в каждый премьерный день.
Кто играет Сталина в новом сериале Владимира Бортко?
Главную роль исполнил российский актёр Игорь Миркурбанов.
Кто сыграл Берию и Хрущева?
Лаврентия Берию сыграл Александр Яцко, а образ Никиты Хрущева воплотил Виктор Сухоруков.
Где смотреть сериал «Сталин» онлайн легально?
Официальная площадка для цифровой премьеры — онлайн-кинотеатр КИОН. Телевизионную версию покажет РЕН ТВ.
Какой возрастной рейтинг у сериала?
Картина имеет возрастное ограничение 18+.
Основан ли сериал на реальных событиях?
Сценарий создавался с использованием стенограмм и рассекреченных архивных документов. Но проект является художественной реконструкцией исторического периода.