Сериал «Сталин» 2026 года: когда выйдет, актёры и сюжет Оглавление Когда выйдет сериал «Сталин» в 2026 году: даты всех серий Где смотреть сериал «Сталин» онлайн и по телевидению О чем сериал «Сталин»: сюжет без спойлеров Актеры и роли сериала «Сталин» Кто снял сериал: Владимир Бортко и съёмочная группа Трейлер, съёмки и интересные факты Чем сериал отличается от других фильмов и сериалов о Сталине FAQ: часто задаваемые вопросы о сериале «Сталин» Когда выйдет сериал «Сталин» Владимира Бортко в 2026 году, где смотреть все шесть серий, кто сыграл главные роли и о чём историческая драма. Когда выйдет сериал «Сталин» 2026. Обложка © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сериал «Сталин» Владимира Бортко выйдет в два этапа — 26 ноября и 3 декабря на платформе КИОН, а телепремьера пройдёт 6 декабря на канале РЕН ТВ.

Когда выйдет сериал «Сталин» в 2026 году: даты всех серий

Премьера шестисерийной исторической драмы пройдет поэтапно. На платформе КИОН зрители получат доступ к первым трём эпизодам 26 ноября, а заключительная часть появится на сервисе через неделю – 3 декабря. Телевизионная премьера проекта состоится 6 декабря 2026 года на канале РЕН ТВ.

Соответственно, посмотреть весь сериал онлайн можно будет после выхода заключительной тройки эпизодов — 3 декабря. Телевизионная трансляция запланирована отдельно и не совпадает с датами цифрового релиза.

Где смотреть сериал «Сталин» онлайн и по телевидению

Посмотреть сериал «Сталин» 2026 года можно будет на двух площадках:

КИОН — официальный онлайн-кинотеатр, где появятся все шесть эпизодов. Карточка проекта уже размещена в каталоге сервиса. Для просмотра потребуется доступ к платформе;

РЕН ТВ — телеканал покажет многосерийную драму 6 декабря. Это отдельная телевизионная премьера, а не дата выхода заключительной серии в интернете.

Сериал имеет возрастное ограничение 18+.

О чем сериал «Сталин»: сюжет без спойлеров

Действие исторической драмы охватывает период с 1945 по 1953 год. В центре повествования — последние годы жизни Иосифа Сталина, когда после окончания Великой Отечественной войны Советский Союз столкнулся с новыми внутренними и внешнеполитическими вызовами.

Сюжет начинается в послевоенное время. Стране предстояло восстанавливать разрушенную экономику, возвращаться к мирной жизни и одновременно укреплять международные позиции. Отношения СССР с бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции постепенно ухудшались, формировалось противостояние, которое впоследствии получило название холодной войны.

Отдельное место в повествовании занимает атомная гонка. Разработка советского ядерного оружия стала одним из важнейших событий послевоенной истории и повлияла на расстановку сил в мире. Авторы также обращаются к политической борьбе внутри советского руководства, отношениям между представителями высшей власти и принятию решений в закрытых кабинетах.

Зрители увидят художественную интерпретацию политической обстановки того времени, взаимоотношений руководителей государства и обстоятельств, сопровождавших последние годы жизни советского лидера.

О чем сериал «Сталин». Фото © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко

Актеры и роли сериала «Сталин»

Главную роль в сериале «Сталин» сыграл Игорь Миркурбанов.

Другие роли исполнили:

Александр Яцко — Лаврентий Берия.

Виктор Сухоруков — Никита Хрущев.

Артур Ваха — Вячеслав Молотов.

Карен Бадалов — Анастас Микоян.

Александр Самойленко — Георгий Маленков.

Александр Семчев — Андрей Жданов.

Семен Стругачев — Лазарь Каганович.

Кристина Бабушкина — Варвара Истомина.

Павел Чинарев — Василий Сталин.

Юлия Рутберг — Голда Меир.

Иван Лакшин — Игорь Курчатов.

Евгений Сидихин — Константин Рокоссовский.

Полина Денисова — Светлана Сталина.

Также в проекте снимались Дарья Мороз, Николай Шрайбер, Виталий Кищенко, Александр Бухаров, Александр Баширов, Владимир Юматов и другие.

Кто снимался в сериале «Сталин». Фото © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко

Кто снял сериал: Владимир Бортко и съёмочная группа

Режиссёром и автором сценария выступил Владимир Бортко. В его фильмографии — экранизации произведений Михаила Булгакова «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита», сериал «Идиот» по роману Достоевского, а также многосерийная криминальная драма «Бандитский Петербург».

По словам режиссёра, сценарная основа «Сталина» появилась примерно за 15 лет до начала производства. При подготовке материала авторы использовали стенограммы и рассекреченные архивные документы. Но это не означает, что все сцены и диалоги сериала буквально воспроизводят реальные события без художественных изменений.

Производством занимались кинокомпания «Триикс Медиа» и онлайн-кинотеатр КИОН. Над визуальной частью работала оператор-постановщик Елена Иванова, художниками-постановщиками стали Георгий Мичри и Виталий Сащиков. Генеральными продюсерами проекта выступили Инесса Юрченко, Сергей Щеглов и Софья Митрофанова.

Съемки проходили в нескольких регионах России. Среди площадок — Москва, Санкт-Петербург, Калужская и Ленинградская области, а также Черноморское побережье. Отдельные эпизоды снимали в кинопарке «Москино».

Трейлер, съёмки и интересные факты

Первый трейлер исторической драмы представили в ноябре 2026 года. В ролике показаны ключевые обстоятельства, вокруг которых строится повествование: завершение Великой Отечественной войны, ухудшение отношений с западными странами, начало ядерного противостояния и борьба за влияние внутри советского руководства.

Интересные факты о сериале:

Долгая работа над сценарием. По словам Владимира Бортко, идея экранизации появилась примерно 15 лет назад.

Исторический период. События охватывают восемь послевоенных лет — с 1945-го по 1953-й.

Большой актёрский состав.

Несколько съёмочных регионов. Производство проходило в Москве, Петербурге, Калужской и Ленинградской областях и на Черноморском побережье.

Два формата премьеры. Сначала сериал появится в онлайн-кинотеатре, а затем его покажут по федеральному телеканалу.

Чем сериал отличается от других фильмов и сериалов о Сталине

Новый проект Владимира Бортко посвящен конкретному историческому отрезку — последним годам жизни Иосифа Сталина. Это отличает его от картин, в которых рассматриваются другие периоды советской истории или отдельные события сталинской эпохи.

Например, сериал «Власик. Тень Сталина» (2017) рассказывает о Николае Власике, начальнике личной охраны советского руководителя. Многосерийный фильм «Товарищ Сталин» (2011) также обращается к окружению главы государства и событиям его правления. «Убить Сталина» (2013) посвящён противостоянию советских спецслужб и немецкой разведки в годы Великой Отечественной войны.

Драма Бортко сосредоточена на послевоенном периоде: международной политике, атомной программе СССР, отношениях внутри высшего руководства и последних годах жизни Сталина.

Где можно будет посмотреть сериал «Сталин». Фото © Кадр из сериала «Сталин», режиссёр Владимир Бортко, сценарист Владимир Бортко

FAQ: часто задаваемые вопросы о сериале «Сталин»

Когда премьера сериала «Сталин» на КИОН?

Первые три серии запланированы на 26 ноября 2026 года. Ещё три эпизода должны появиться 3 декабря.

Когда покажут сериал «Сталин» по РЕН ТВ?

Телевизионная премьера назначена на 6 декабря 2026 года. Это отдельный показ, не связанный с графиком выхода серий на КИОН.

Сколько серий в сериале «Сталин» 2026 года?

В проекте шесть серий. Их выпустят двумя частями: по три эпизода в каждый премьерный день.

Кто играет Сталина в новом сериале Владимира Бортко?

Главную роль исполнил российский актёр Игорь Миркурбанов.

Кто сыграл Берию и Хрущева?

Лаврентия Берию сыграл Александр Яцко, а образ Никиты Хрущева воплотил Виктор Сухоруков.

Где смотреть сериал «Сталин» онлайн легально?

Официальная площадка для цифровой премьеры — онлайн-кинотеатр КИОН. Телевизионную версию покажет РЕН ТВ.

Какой возрастной рейтинг у сериала?

Картина имеет возрастное ограничение 18+.

Основан ли сериал на реальных событиях?

Сценарий создавался с использованием стенограмм и рассекреченных архивных документов. Но проект является художественной реконструкцией исторического периода.

Авторы Альмир Хабибуллин