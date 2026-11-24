Режиссёр Владимир Бортко вернулся к масштабным кинопроектам после десятилетнего перерыва. В московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера его исторической драмы «Сталин». Первым зрителям представили начальный эпизод картины.

Фильм охватывает последние годы жизни Иосифа Сталина — от окончания Второй мировой войны до смерти советского руководителя в 1953 году. Особое внимание режиссёр уделил личности главного героя и его отношениям с ближайшими соратниками.

По словам Бортко, сценарий картины около 15 лет ждал своего часа. Возможность приступить к съёмкам появилась, когда, по мнению постановщика, в российском обществе изменилось отношение к фигуре Сталина.

Главную роль исполнил заслуженный артист России Игорь Миркурбанов. В образе Лаврентия Берии предстал Александр Яцко, Никиту Хрущёва сыграл Виктор Сухоруков, а Вячеслава Молотова — Артур Ваха.

Съёмочная группа работала в Москве, Санкт-Петербурге, Калужской и Ленинградской областях, на Черноморском побережье и в кинопарке «Москино». Художники воссоздали интерьеры Ближней дачи Сталина, уделив внимание даже таким деталям, как массивные телефоны, дубовые панели и суконные скатерти.

Первые три серии исторической драмы выйдут в онлайн-кинотеатре «Кион» 27 ноября, заключительные — 4 декабря. Телевизионная премьера состоится 6 декабря на канале «Рен-ТВ».