Алексей Кравченко и Виктор Добронравов воплотят на экране выдающихся советских физиков Анатолия Александрова и Игоря Курчатова в новом историческом сериале «Титаны». Съёмки многосерийной драмы о создании атомного флота СССР и противостоянии с США за Арктику проходят в Москве.

События картины разворачиваются в 1952 году, когда Советский Союз вступает в технологическую гонку с американцами. После начала строительства в США атомной подлодки «Наутилус» советское руководство запускает секретный проект № 627. Перед учёными ставят задачу создать собственную субмарину с ядерной энергетической установкой.

Научное руководство разработкой доверяют Анатолию Александрову, которому предстоит не только преодолеть технологическое отставание, но и заложить основы будущего атомного флота. Его соратником в этой работе становится Игорь Курчатов.

Режиссёрское кресло занял Нурбек Эген, ранее снявший историческую драму «Атом». По словам постановщика, новый сериал станет тематическим продолжением предыдущей работы, но на этот раз внимание уделят созданию реакторов для подводных лодок и ледоколов, а также людям, благодаря которым атомная энергия начала использоваться в мирных целях.

В актёрский состав также вошли Алексей Гуськов, Виктория Толстоганова, Елена Панова, Константин Юшкевич, Борис Каморзин и Юлия Мельникова. Производством занимается кинокомпания «Перевал» при участии телеканала «Россия» и поддержке Института развития интернета. Первой «Титанов» покажет медиаплатформа «Смотрим», после чего сериал выйдет в телеэфир на канале «Россия». Точная дата премьеры пока не объявлена.