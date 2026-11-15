HBO представила первые кадры предстоящего сериала по вселенной «Гарри Поттера». Зрителям показали одну из самых узнаваемых локаций волшебного мира — Большой зал Хогвартса.

Праздничный ужин в Большом зале. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / harrypotter

В опубликованном фрагменте герои собираются на традиционный ужин в стенах школы магии. Именно эта сцена позволяет впервые взглянуть на то, каким получился легендарный замок в новой телевизионной адаптации.

Директор школы щелчком пальцев заполняет едой столы скандирующих его имя школьников. Дети моментально начинают поглощать все магические яства, а затем Дамблдор вновь щёлкает, чтобы перед учениками возникли десерты.