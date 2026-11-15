Возвращение в Хогвартс: HBO показала первые кадры нового «Гарри Поттера»
HBO показала первые кадры сериала «Гарри Поттер» в Хогвартсе
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / harrypotter
HBO представила первые кадры предстоящего сериала по вселенной «Гарри Поттера». Зрителям показали одну из самых узнаваемых локаций волшебного мира — Большой зал Хогвартса.
Праздничный ужин в Большом зале. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / harrypotter
В опубликованном фрагменте герои собираются на традиционный ужин в стенах школы магии. Именно эта сцена позволяет впервые взглянуть на то, каким получился легендарный замок в новой телевизионной адаптации.
Директор школы щелчком пальцев заполняет едой столы скандирующих его имя школьников. Дети моментально начинают поглощать все магические яства, а затем Дамблдор вновь щёлкает, чтобы перед учениками возникли десерты.
Ранее Life.ru рассказывал, как HBO распределила выход эпизодов нового «Гарри Поттера». Первый сезон будет состоять из восьми серий: премьерный эпизод зрители увидят 25 декабря 2026 года, а заключительный выйдет только 14 февраля 2027-го.