Премьера сериала «Гарри Поттер и философский камень» состоится 25 декабря 2026 года, однако посмотреть весь первый сезон за новогодние праздники не получится. Согласно опубликованному расписанию, финальный эпизод появится только 14 февраля 2027 года.

Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. В основу сюжета легла первая книга Джоан Роулинг, рассказывающая о знакомстве юного волшебника с Хогвартсом и его первых приключениях.

По расписанию, зрители увидят дебютную серию на католическое Рождество. Следующие эпизоды предполагается выпускать по одному в неделю, поэтому основная часть сезона придётся на январь и февраль. В опубликованном графике премьера второй серии указана на 3 января, а третьей — на 10 января. Последующие эпизоды запланированы на 17, 24 и 31 января, а также 7 февраля. Завершение сезона ожидается 14 февраля, в День святого Валентина.

Главные роли в новой экранизации исполнят Доминик Маклафлин, Арабелла Стэнтон и Аластер Стаут. Они сыграют Гарри Поттера, Гермиону Грейнджер и Рона Уизли соответственно.

Ранее Life.ru рассказывал, что HBO раскрыл имена актёров, которые сыграют призраков Хогвартса в новом «Гарри Поттере». Среди персонажей появятся Почти Безголовый Ник, Кровавый Барон и Толстый Монах. Кроме того, стало известно, что Распределяющая шляпа заговорит голосом британского актёра Дэвида Трелфолла.