Почему пенсионерам могут заблокировать карту и как этого избежать Оглавление Почему могут заблокировать банковскую карту пенсионера Что делать пенсионеру, если заблокировали карту Есть достаточно много ситуаций, в которых пенсионеру могут заблокировать карту. Почему это может произойти и что делать, если не удаётся снять пенсию? Как пенсионерам избежать блокировки карты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

Почему могут заблокировать банковскую карту пенсионера

Причин, по которым может произойти блокировка, достаточно много. Среди самых банальных — пенсионер несколько раз подряд ввёл неверно пин-код. Но значительно чаще причина серьёзнее. Операции по карте привлекают внимание антифрод-системы, которая отслеживает подозрительную активность. Учитывая, что сейчас пенсионеры часто становятся жертвами мошенников, такая мера вполне оправдана. Впрочем, нередко карту блокируют ошибочно.

— Ещё одна причина блокировки — карта попадёт в базу дропов. Банк может заблокировать счёт, если реквизиты карты использовались для перевода и обналичивания чужих денег. Так может происходить даже в том случае, если держатель карты и не догадывался о действиях мошенников, — добавила Елена Кузнецова.

Кроме того, банк обязан проверять ситуации, когда человек получает деньги из подозрительных источников. Это прямое требование 115-ФЗ. Например, банк может насторожить, если пенсионеру стали поступать деньги на карту с разных источников или структура его переводов стала странной.

— Банк могут насторожить операции и в том случае, если пенсионер отдал карту кому-то другому и тот ей пользуется. Например, внуку. Казалось бы, ничего страшного. На самом деле банк выпускает карту на имя конкретного человека, чтобы ею пользовался именно он. Если человек отдаёт карту другому, то это уже нарушение банковского договора. В ответ банк, действительно, может карту заблокировать, — предупредила Елена Кузнецова.

И, конечно, не стоит забывать, что если у пенсионера есть долги, то карту могут заблокировать. Счёт может быть арестован по решению суда.

Что делать пенсионеру, если заблокировали карту

Чтобы избежать блокировки, нужно внимательно вводить пин-код, не давать карту незнакомым людям и даже родственникам. Если родным нужно пользоваться картой пожилого человека, то можно оформить нотариальную доверенность на совершение операций по карте. Лучше выпустить ещё одну карту на имя родственника, но привязанную к счёту пенсионера. Также можно воспользоваться переводами через СБП.

— Бывает так, что пенсионер получил какую-то крупную сумму. Например, от продажи имущества. Риск блокировки будет ниже, если деньги снимать не сразу, а подождать один-два дня. При переводах лучше указывать назначение платежа, — добавила Елена Кузнецова.

Если же карту уже заблокировали, то сначала нужно позвонить в банк и узнать причину блокировки. Если речь идёт о подозрении на мошенничество, то пенсионера могут попросить прийти в отделение лично. Там счёт разблокируют. Если человек не может прийти, то его попросят подтвердить операции по телефону. Если же банк заинтересовали операции по счёту в рамках 115-ФЗ, то нужно будет предоставить нужные документы (справку о доходах, договоры и т.д.).

Авторы Нина Важдаева