С 1 декабря вступят в силу изменения по льготным кредитам. Какие новые меры поддержки ждут заёмщиков Оглавление Какие льготные кредиты станут доступны с 1 декабря 2026 года Какие региональные меры социальной поддержки могут использовать ипотечники С 1 декабря появятся новые льготные кредиты. Кто сможет их получить и что ждёт заёмщиков? С 1 декабря появятся новые льготные кредиты. Коллаж © ТАСС / Дмитрий Ягодкин, ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Какие льготные кредиты станут доступны с 1 декабря 2026 года

Программу господдержки по автокредитам возобновят с 1 декабря 2026 года. Она была приостановлена с 30 сентября из-за исчерпания лимитов. С 1 декабря программа снова будет действовать, но уже с корректировками. Как и раньше, она будет распространяться только на автомобили, произведённые в России, включая машины с двигателями внутреннего сгорания, на газомоторном топливе, гибриды и электрокары. В то же время уточняются минимальные требования по локализации, которым должны удовлетворять автомобили. Например, порог локализации повышен с 2500 до 3000 баллов.

- Для отдельных категорий граждан предусмотрена скидка 20% при покупке автомобиля с двигателем внутреннего сгорания стоимостью до 2 млн рублей; для семей с тремя и более детьми расширена программа "Семейный автомобиль", а для семей с пятью и более детьми предусмотрен семейный микроавтобус. Условия привязаны к уровню локализации автомобиля. При этом объём финансирования на 2027 год ограничен, поэтому доступность льготы будет зависеть и от остатка средств, и от наличия подходящей модели у дилера, — рассказал управляющий партнёр юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрий Митин.

Основные изменения с 1 декабря 2026 года касаются подпрограммы «Семейный автомобиль» — она расширена новыми категориями автотехники.

Семьи с двумя и более детьми получат скидку 10% на машины с двигателем внутреннего сгорания. Для жителей Дальневосточного федерального округа действуют особые условия — скидка в размере 25% станет доступна семьям, где есть хотя бы один ребёнок.

Если в семье трое детей и более, то предоставят скидку 20% на покупку российского «семейного автомобиля». Это семиместная машина, планка стоимости которой увеличивается до 2,3 миллиона рублей.

Для семей с пятью и более детьми сделают скидку 20% на покупку «семейного микроавтобуса». Требования к нему следующие: не менее семи мест, цена не выше 4,5 миллиона рублей.

Для электромобилей и гибридов будут действовать особые условия. Любой покупатель такого автомобиля получит скидку 10%, но не более 500 тысяч рублей. Для участия в программе авто должно набрать не менее 1200 баллов локализации без учёта баллов за НИОКР. А вот на высоколокализованные электромобили и гибриды, у которых не меньше 2500 баллов локализации (без учёта баллов за НИОКР), все категории заёмщиков получат скидку 35%. При этом она должна составить не более 925 тысяч рублей.

Какие региональные меры социальной поддержки могут использовать ипотечники

Не все знают, что уже сейчас действует ряд региональных мер поддержки ипотечных заёмщиков. Они доступны определённым категориям льготников.

Юрий Митин рассказал, что в Свердловской области, например, есть региональная мера поддержки. Женщине, родившей ребёнка с 1 января 2025 года, может компенсироваться фактически уплаченный процент по жилищному кредиту — не более 500 тысяч рублей. Меру поддержки можно получить при соблюдении установленных условий, в частности проживания в регионе и приобретения жилья в Свердловской области.

Это не льготная ставка по самому кредиту, а последующая выплата части расходов на проценты. Выдаёт денежную выплату управление социальной политики по месту жительства либо по месту пребывания на территории региона. Получить её может женщина, которая родила ребёнка до 23 лет включительно.

Авторы Нина Важдаева