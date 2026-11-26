С 30 ноября курс рубля выйдет из равновесия. Какие события отразятся на валюте и какой уровень протестирует доллар Оглавление Какие события и как повлияют на курс рубля на следующей неделе Как изменится курс рубля на неделе с 30 ноября С 30 ноября обстановка на валютном рынке изменится. Курс доллара попадёт под влияние сложных факторов. Сколько будет стоить рубль? Экономисты дали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © ТАСС / Олег Елков

Какие события и как повлияют на курс рубля на следующей неделе

На будущей неделе рубль может выйти из временного равновесия, потеряв локальную опору в виде налогового периода. Цены на нефть за неделю просели ещё на 2,5%, а за месяц – более чем на 20%, котировки Brent нацелились на 85 долларов. Это ухудшает ожидания по курсу на конец года, на фоне чего спекулятивно настроенные участники торгов наращивают валютные позиции. Так охарактеризовал ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

Он отметил, что в предстоящие выходные пройдёт встреча ОПЕК+, где будут обсуждаться квоты добычи на 2027 год. Сигналы альянса способны повлиять на динамику котировок. Геополитический энтузиазм несколько сник. Инвесторы вернулись к более осторожной позиции, что выразилось в расширении соответствующей премии в рублёвых активах.

– Монетарный фактор остаётся на стороне рубля. Оперативные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям не оставляют шансов на секвестр ключевой ставки ЦБ в декабре, а скорее всего, и в феврале. Продолжим следить за сигналами ЦБ и статмаркерами. В понедельник Банк России опубликует обзор «Оценка трендовой инфляции», в среду Росстат представит недельный отчёт по инфляции, – отметил Андрей Смирнов.

Главным триггером является завершение налогового периода. Экспортёры активно продавали валюту во второй половине ноября, чтобы обеспечить рублёвые платежи в бюджет. После 30 ноября этот поток естественным образом иссякнет. Одновременно в дело вступит сезонный фактор: бюджетные выплаты в конце года добавляют рублей в экономику, а население и бизнес традиционно наращивают покупки валюты перед длинными праздниками. Это создаёт дополнительный спрос, который не подкреплён экспортным предложением. Об этом рассказал директор инвестиционного управления НПФ «ГАЗФОНД пенсионные накопления» Юрий Мишуков.

Как изменится курс рубля на неделе с 30 ноября

Спрос на валюту, вероятно, будет постепенно усиливаться по мере приближения конца года. Сезонно повышается активность импортёров, растёт спрос на импорт со стороны населения и компаний. Дополнительно валютный спрос в этом году могут стимулировать поставки из-за рубежа топлива, а также оборудования для ремонта повреждённой инфраструктуры.

Андрей Смирнов отметил, что доллар остаётся сильным на мировом рынке. Индекс американской валюты DXY у 104 п., это максимумы с весны 2025 г. В пятницу, 4 декабря, выйдет отчёт по рынку труда США за прошлый месяц. Он может повлиять на ожидания по процентной ставке ФРС и, соответственно, на позиции доллара к другим валютам.

На следующей неделе валюты, по прогнозу Андрея Смирнова, могут продвинуться вверх: доллар к 82,5–83, евро – выше 91, юань – к 12,4–12,5.

– Базово ждём небольшого ослабления рубля в первых числах декабря. Налоговый период останется позади, объём предложения валюты сократится. При этом общее валютное предложение останется относительно высоким за счёт того, что на рынок продолжит заходить выручка, полученная по более высоким ценам на нефть 1–2-месячной давности. Импорт при этом остаётся сдержанным, что связано с высокими ставками кредитования, логистическими проблемами, санкционными ограничениями и высокими ставками на перевозки. Полагаем, что курс рубля будет в основном находиться в области 82–83 за доллар, 90–91 за евро и 12,2–12,5 за юань, – рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Юрий Мишуков отметил, что нефть остаётся дорогой, что будет удерживать рубль от более глубокого падения. Brent держится выше 90 долларов за баррель, а средняя цена ноября была заметно выше текущих уровней. Экспортная выручка всё ещё приличная, даже если её конвертация в рубли замедлится. Второй якорь – жёсткая денежно-кредитная политика: ключевая ставка сохраняется на уровне 14%, что делает рублёвые инструменты привлекательными и сдерживает отток капитала в валюту. Пока эти два фактора работают, доллар вряд ли уйдёт выше 84–85 рублей до конца года.



– Прогнозируем 83 рубля за доллар к концу декабря. Это умеренный сценарий, предполагающий плавный дрейф вверх без резких скачков. Ориентир близок к консенсусным ожиданиям рынка, – добавил Юрий Мишуков.

Он обратил внимание, что разговоры о том, что декабрь – это «традиционно слабый месяц для рубля», не находят подтверждения в статистике последних десяти лет. Бюджетные вливания и предпраздничные покупки влияют на курс, но не были доминирующей силой. Если нефть не рухнет ниже 85 долларов и не случится нового геополитического обострения, рубль завершит год в знакомом коридоре, а не в пике.

Авторы Нина Важдаева