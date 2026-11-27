Новости СВО 27 ноября: ВС РФ зачищают Груновку и Коренёк, разгром штурмовиков 72-й бригады ВСУ, новый раунд переговоров в декабре Оглавление Сумская область 27 ноября: бои у Коренька и Груновки Харьковская область 27 ноября: уничтожение группы 72-й бригады ВСУ ДНР 27 ноября: сражение за Красный Лиман и Николайполье Карта СВО на 27 ноября: наступление на Дружковку Переговоры по Украине: новая встреча пройдёт в декабре Армия России наступает в Красном Лимане и у Дружковки, военкоры опровергли слухи о заходе ВСУ в Новый Путь, Кушнер назвал тупиком территориальный вопрос — дайджест на 27 ноября. Армия России не пропустила ВСУ в Курскую область и наступает в ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 27 ноября: бои у Коренька и Груновки

Армия России продвигается в Груновке и Кореньке. В южной части бойцы группировки «Север» ликвидируют малые группы ВСУ.

Военный аналитик Анатолий Радов опроверг распространяемую в украинских СМИ, информацию о заходе противника в курское село Новый Путь.

— Несмотря на заявления ВСУ, населённый пункт Новый Путь за нами, — отметил Радов.

Аналогичная информация и у канала «Старший погранотряда». По данным авторов, ВС РФ не фиксируют скоплений вражеского личного состава и техники.

— Посёлок находится под полным контролем Вооружённых сил Российской Федерации, активных боевых действий на сопредельной территории и в самом населённом пункте не ведётся, попыток прорыва границы со стороны ВСУ не предпринимается, — говорится в публикации.

В боях на территории Сумской области украинские войска потеряли более 110 человек, а также станцию РЭБ, автомобили, БПЛА, в том числе «Баба-Яга», и НРТК.

Харьковская область 27 ноября: уничтожение группы 72-й бригады ВСУ

Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили управления БПЛА и живую силу противника на Краснолиманском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

ВС РФ наступают в Харьковской области вблизи сёл Бугаевка, Гоптовка и Новая Казачья. В районе Великого Бурлука нанесён удар по живой силе и технике противника.

— Противник предпринял попытку вывода боевой группы 72-й ОМБр ВСУ на пикапе из Избицкого в направлении Терновой. Выдвижение вскрыто разведкой, после чего по транспорту нанесено огневое поражение, вражеская группа полностью уничтожена, — рассказали в группировке «Север».

Не менее значимое событие произошло в Харькове. В областном центре СБУ и Национальная полиция Украины был убит 28-летний майор СБУ. Известно, что военный был в городе в командировке и планировал встретиться с девушкой на съёмной квартире, но в итоге получил несколько пуль из пистолета Макарова. По подозрению в убийстве задержан 23-летний житель Винницкой области.

ДНР 27 ноября: сражение за Красный Лиман и Николайполье

Армия России наступает в Красном Лимане. Киевское командование бросает сюда дополнительные силы.

— Продолжаются бои в городской черте и на восточных окраинах. ВСУ усиливают контратаки, — пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.

В районе Дружковки российские войска противника теснят с занимаемых позиций. ВС РФ продвигаются к населённому пункту с юга.

— На Константиновском направлении продолжаются боестолкновения в районе Николайполья и в самом населённом пункте, — сообщает «WarGonzo».

ВКС РФ уничтожили под Краматорском мост через реку Маячка. Путепровод находился в селе Михайловка.

— Удар был нанесён фугасной авиабомбой с модулем планирования и коррекции. Повреждение этого участка серьёзно затрудняет переброску резервов и снабжение подразделений ВСУ на данном направлении, — объясняет «Дневник десантника».

Карта СВО на 27 ноября: наступление на Дружковку

ВС РФ ликвидируют противника в Николайполье. Фото © divgen.ru

Переговоры по Украине: новая встреча пройдёт в декабре

Зять президента США Джаред Кушнер, участвующий в мирных переговорах по Украине, назвал главный вопрос, по которому Москва и Киев не могут договориться.

— Главным тупиком остаётся территориальный вопрос, — сказал Кушнер в подкасте Матиаса Депфнера.

Уже в декабре 2026 года может состоится новый раунд переговоров, сообщает «РБК-Украина». Источник издания утверждает, что Россия даже согласилась на присутствие представителей Европы.

— Мы сейчас ожидаем от американцев возможной даты следующего раунда переговоров. Рассчитываем, что это будет первая декада декабря. В любом случае это будет четырёхсторонняя встреча, с участием европейцев, россияне на это согласны, — заявил собеседник «РБК-Украина».

Авторы Даниил Черных