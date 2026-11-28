С 1 декабря начнётся рост цен на ОСАГО и КАСКО. Как будет меняться стоимость страховок и почему Оглавление Какие факторы повлияют на стоимость автострахования с 1 декабря Как изменятся цены на полисы ОСАГО и КАСКО С 1 декабря банки снова начнут выдавать льготные автокредиты. Это напрямую отразится на стоимости страховок. Как изменятся цены на полисы ОСАГО и КАСКО? Эксперты рассказали, как начнут меняться цены на ОСАГО и КАСКО с 1 декабря. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ArtVibe1

Какие факторы повлияют на стоимость автострахования с 1 декабря

Льготное автокредитование возобновляется с 1 декабря, но ненадолго. Программа работает уже за счёт лимита 2027 года — это 7 млрд рублей, втрое меньше, чем в 2026-м. Ожидается, что деньги закончатся за 4–6 недель, к середине января. Для автостраховщиков это означает короткий всплеск спроса на полисы в декабре, а затем спад. Об этом рассказал генеральный директор «Полис.онлайн» Андрей Креер.

— Сильнее всего это скажется на КАСКО. Большинство банков при автокредите требуют полис или повышают ставку без него, поэтому декабрьская волна покупок станет и волной оформления страховок, а в пиковый период скидок ждать не стоит. Когда льготные деньги закончатся, новых машин в кредит станет меньше, но дешевле КАСКО от этого не станет: цену определяет стоимость ремонта, — считает Андрей Креер.

Как изменятся цены на полисы ОСАГО и КАСКО

По оценке Андрея Креера, с декабря 2026-го по март 2027 года при покупке или продлении полного КАСКО стоит закладывать рост на 10–15%, а для машин с дорогими запчастями — больше.

Те, кто покупает машину без кредита, всё чаще выбирают усечённую защиту. За первые две недели ноября спрос на мини-КАСКО, по словам Андрея Креера, вырос на 101% по сравнению с прошлым годом, а средний полис стоил 1852 рубля. Снизить цену полного полиса помогают франшиза и сравнение предложений нескольких страховщиков.

— ОСАГО ситуация другая: от кредитов оно не зависит, зато меняется сама тарифная сетка. Банк России предложил расширить коридор базовой ставки для легковых машин граждан до диапазона от 1 до 10 398 рублей, то есть поднять потолок на 20%. Документ вступит в силу через 10 дней после публикации — скорее всего, в декабре или январе, — добавил Андрей Креер.

Он отметил, что с 1 апреля 2027 года пересмотрят и территориальные коэффициенты: в 32 городах их снизят, на 39 территориях повысят. Аккуратные водители почти ничего не заметят, а новичкам и тем, кто часто попадает в аварии, в первом полугодии 2027 года полис может обойтись заметно дороже. На цену повлияет и лимит выплат за вред жизни и здоровью: его хотят поднять с 500 тыс. до 2 млн рублей с 1 марта 2027 года, но закон пока не принят. Если его примут, страховщики заложат рост выплат в тариф.

— Тем, кто успеет оформить льготный автокредит в декабре, стоит внимательно посмотреть на страховой пакет. КАСКО можно купить не у партнёра дилера, а в любой компании, которую принимает банк, и сравнить цены. Страхование жизни при автокредите добровольное: от него можно отказаться в течение 30 дней и вернуть деньги, если за это время не было страхового случая, — добавил Андрей Креер.

Возобновление программы льготного автокредитования позволит реализовать отложенный с сентября 2026 года спрос со стороны льготных категорий граждан. Тарифы каско до конца 2026 года, вероятнее всего, останутся без существенных изменений. Если рост и произойдёт, то будет незначительным. Такое мнение высказал директор по страховым продуктам в финансовом маркетплейсе «Сравни» Тарас Рева.

— Регуляторных изменений базового тарифа ОСАГО непосредственно с 1 декабря 2026 года не ожидается. При этом страховщики уже постепенно адаптируют тарифы в рамках действующего коридора с учётом удорожания автозапчастей, — считает Тарас Рева.

Он добавил, что с учётом растущего интереса населения к электромобилям и гибридным автомобилям государственные субсидии станут дополнительной поддержкой для их приобретения. Это может способствовать увеличению количества покупок автомобилей таких типов.

Авторы Нина Важдаева