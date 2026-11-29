После Крымского — Северный, Патона, Южный: какие мосты Киева пора разбить в клочья Оглавление Северный мост Подольский мостовой переход Мост Метро Мост Патона Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост Южный мост Рыбальский железнодорожный мост Парковый мост Мосты через Днепр в Киеве давно стали частью логистики ВСУ, поэтому являются законной целью для ВС РФ. Удары по ним несут ещё один эффект — разделение столицы Украины на две части. Подробнее о мостах через Днепр — в статье Life.ru Удары по мостам Киева ломают город изнутри. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Киеве шесть автомобильных, два железнодорожных и один пешеходный мостов через Днепр. Большинство конструкций активно используются украинскими войсками для переброски личного состава, техники и вооружения, поэтому становятся законной целью для ВС РФ. Удары по мостам имеют ещё и психологический эффект.

— Для населения обрушение мостов означает физическое разделение на две части, что скажется на всех сторонах жизни. Добавьте сюда проблемы с энергией, теплом и задайтесь вопросом, сколько людей захочет уехать даже при отсутствии коллапса, ухудшив и так катастрофическую демографию <…> обрушение мостов в Киеве, может, и правда несильно скажется на снабжении ВСУ. Но с большой вероятностью эффект будет большим, чем просто лишить противника логистики, — пишет телеграм-канал «Рыбарь».

Главные мосты Киева. Инфографика © Life.ru

Северный мост

22 февраля 2018 года решением Киевского городского совета Московский мост был переименован в Северный. Переход, длиной 816 метров, появился в Киеве в 1976 году. Тогда это был крупнейший вантовый мост в СССР. Металлоконструкции для него были изготовлены в Воронеже. Переправа соединяет несколько районов столицы и была рассчитана на четыре полосы в каждую сторону.

Северный мост был одним из самых загруженных до осени 2026 года. За него взялась Армия России. На сегодняшний день по нему разрешено движение только общественного и специального транспорта.

— Это один из ключевых автомобильных мостов Киева через Днепр, соединяющий правый берег с Троещиной, Воскресенкой и Радужным массивом <…> Полностью разрушить крупные киевские мосты одиночными ударами БПЛА крайне сложно: это массивные инженерные конструкции с большим запасом прочности. Однако регулярные точные удары по одним и тем же транспортным узлам в перспективе могут сделать переправу непригодной для нормальной эксплуатации, — прокомментировал военный корреспондент Александр Коц один из ударов.

Подольский мостовой переход

В декабре 2024 года полноценно открылся Подольский мостовой переход. Его строили несколько десятилетий. Проект начали разрабатывать ещё в 1991 году, но реальные работы сдвинулись с мёртвой точки только в 2000-х.

Подольский мост через Днепр имеет пролёт 344 метра, а двухэтажная ферма шириной почти 36 метров подвешена к аркам на канатах. По нему также наносился удар, но сейчас на нём нет ограничений по движению.

Мост Метро

Мост метро в Киеве. Фото © Wikipedia / AMY / Wikimedia Commons

Мост Метро предназначен для движения поездов и автомобилей. Его длинна — 689 метров. По верхнему ярусу едут автомобили, по нижнему проходит красная линия метро. В 2008 году получил статус объекта культурного наследия.

Удары по этому мосту не наносились, но и без атак он имел проблемы. В августе 2024 года начались масштабные противоаварийные работы. Под мост забили 160 свай на глубину около 30 метров, которые служат основой для новых металлических арок. Все работы ведутся без перекрытия движения автомобилей и поездов метро, судоходство также сохранено.

Мост Патона

Американская академия сварки внесла мост Патона в список выдающихся инженерных сооружений мира. Его открыли в ноябре 1953 года. Конструкция длиной 1543 метра была первой в мире цельносварной.

Мост начали строить ещё в 1939 году, но работы были прерваны из-за начала Великой Отечественной войны. Немцы возобновили строительство. При отступлении противник взорвал переход.

Уже в конце 40-х годов началось строительство нового моста. Он получил имя инженера Евгения Патона. Примечательно, что в работах участвовало донецкое предприятие «Ремкоммунэлектротранс». С 1954 по 2004 год по мосту проходила трамвайная линия. Мост десятилетиями эксплуатировался без капитального ремонта. В 2020 году его признали аварийным и закрыли две крайние полосы. Здесь налажено реверсивное движение.

Дарницкий железнодорожно-автомобильный мост

По Дарницкому мосту ходит и железнодорожный транспорт, и автомобильный. Строительство перехода было закончено в 2011 году. Имеет по три автомобильные полосы в каждом направлении и два железнодорожных пути. Пропускная способность оценивается в 60 тысяч автомобилей и 120 поездов в сутки. Соединяет Выдубичи с Дарницей. По нему также наносились удары.

Южный мост

Фото © РИА Новости / Стрингер

Южный мост — самый высокий на Украине. Автором проекта был Георгий Фукс. Тип конструкции — вантовый. Соединяет Сапёрную слободку с Осокорками и Позняками, по нему проходит зелёная ветка метро.

Несмотря на первоначальные планы разгрузить город от пробок, со временем он сам стал их эпицентром из-за высокой нагрузки и ремонтов. Теперь же работ добавилось. Пока по нему пропускают общественный транспорт и легковые машины, но только с левого берега на правый.

— Обрушить вантовый мост одной реактивной «Геранью» не получится, да такой задачи и нет. Достаточно, чтобы после каждого попадания мост закрывали на обследование, а инженеры не решались подписать допуск, — отмечает военкор Коц.

Рыбальский железнодорожный мост

Ещё в 1917 году в Киеве появился мост имени Императрицы Марии Фёдоровны. В ходе войн он разрушался, но в итоге его восстановили. Сегодня это Рыбальский железнодорожный мост. Он имеет одну колею и задействован в грузовых перевозках. Также по нему ходит городская электричка.

Армия России не наносила удары по нему.

Парковый мост

Парковый мост — единственный пешеходный мост через Днепр, соединяющий центральную часть Киева с Трухановым островом. Его построили в 1957 году.

Ввиду того, что переход используется мирными жителями, по нему ВС РФ не наносят удары. Однако из-за закрытия других киевских мостов Парковый стал способом добраться пешком с одного берега Днепра на другой.

Авторы Даниил Черных