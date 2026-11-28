Форточник «Лисья Морда» и офицер ГУЛАГа: кем были Ефремовы до того, как стать интеллигенцией Оглавление Михаил Ефремов: аншлаги, миллионы и новая пассия Олег Ефремов: легенда МХАТ или «Лисья Морда»? Николай Ефремов: бухгалтер ГУЛАГа или офицер НКВД? Форс-мажор, а не мажор: итог Биографии отца и деда актёра Михаила Ефремова выглядят неубедительно: гуляет множество версий, детали расходятся. Если копнуть глубже, то Ефремовы предстают не только актёрской династией. Так, дедушка мог стоять у истоков ГУЛАГа. Подробнее — у Life.ru Дед из НКВД, отец дружил с блатными, внук сидел — все тайны семьи Ефремовых. Обложка © коллаж © Life.ru фото © ТАСС / Сергей Савостьянов, Александр Чумичев, © geni.com

Михаил Ефремов: аншлаги, миллионы и новая пассия

Скандально известному актёру Михаилу Ефремову стукнуло 63. За полтора года после выхода из колонии он успел развестись, оставить экс-жене большую часть имущества и переехать с новой пассией, актрисой Дарьей Белоусовой, в съёмную квартиру на Садовом кольце.

У Ефремова появилась доходная работа, главные роли в двух спектаклях театра Никиты Михалкова: «Без свидетелей» (идёт с февраля) и «Васса Железнова» (премьера состоялась на днях). Билеты по 8-12 тысяч бельэтаж и около 30 тысяч партер. В Петербурге на январских гастролях ещё дороже, от 35 тысяч. По слухам, Ефремов может легко брать за выход на сцену миллион рублей. До конца года запланировано пять спектаклей с его участием. Свободных мест почти не остаётся.

Михаилу всегда многое сходило с рук и понимающе прощалось. Считается, что ему на роду было написано стать творческой интеллигенцией и звездой, мол, человек из актёрской династии. Но так ли это?

Михаил Ефремов в премьере спектакля «Васса Железнова». Зал аплодировал ему около десяти минут. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Олег Ефремов: легенда МХАТ или «Лисья Морда»?

Отец Михаила, Олег Ефремов, — легендарный советский актёр, театральный чиновник и педагог, чей пик славы и влияния пришелся на 60-70-е годы. Он играл в «Айболите-66», «Берегись автомобиля» и «Три тополя на Плющихе», создал Союз театральных деятелей СССР, основал театр «Современник» и разделил единый МХАТ надвое.

Однако, встречается информация, что был и другой, малоизвестный Олег Ефремов — форточник с блатным прозвищем «Лисья Морда». Три или четыре года из своей юности, это был самый разгар Великой отечественной войны, Ефремов-старший провел под Воркутой в лагере ГУЛАГА, где тогда служил его отец, дед Михаила).

— Именно там Олег и познакомился с урками, которым понравился заводной характер москвича, а также его худощавая фигура. Они взяли его в свою компанию, надеясь сделать из него форточника – специалиста по проникновению в чужие квартиры. Даже кличку ему придумали — Лисья Морда. С ними он воровал. Во время одного из «форточных» дел хозяин жилища ударил щуплого форточника по голове палкой. Удар оставил след на всю жизнь – у Олега Ефремова возникнут проблемы с глазом, — это абзац из книги «Ефремовы: без ретуши» историка Фёдора Раззакова, который писал в том числе со слов литературоведа Николая Якушина, друга детства Олега Ефремова.

— Олег [когда вернулся с Севера] хвастался, что его приняли в блатную компанию форточников, — вспоминал Якушин.

Воркутинский экскурсовод Фёдор Колпаков уточняет, что юный Олег Ефремов якобы быстро приобрёл славу «лучшего форточника» в округе.

Однако всё это опровергается в вышедшей позднее книге «Олег Ефремов: Человек-театр» из серии ЖЗЛ. Автор Елена Черникова работала с личным архивом Ефремовых, который вряд ли мог быть ей предоставлен безо всяких условий. Черникова предполагает, что на самом деле Ефремов-старший получил по голове за отказ лезть в форточку, да и, вообще, его связь с урками — выдумка журналистов.

На фотографии 1942 года ученики и учителя школы поселка Абезь для семей работников Северо-Печорского лагеря ГУЛАГа. В первом ряду второй слева восьмиклассник Олег «Лисья Морда» Ефремов. Фото © ar.culture.ru

Якушин не помнит, чтобы Олег Ефремов когда-либо хотел стать актёром. Такую же версию разворачивает историк Федор Рассказов. По их мнению, Ефремов-старший был записан в кружки истории и фотографии, этим и увлекался. Но с ними спорят более свежие источники, в которых настаивается, что Ефремов-старший тянулся к сцене всегда и сызмальства ходил в драмкружок при Доме Пионеров.

Непонятно, когда именно Олег Ефремов вернулся с Севера, источники не могут прийти к единому мнению. Но в 1945 году Ефремов-старший вдруг проходит конкурс пятьсот человек на место в школу-студию МХАТ. После получения диплома произошло странное: его не взяли в труппу театра, но назначили педагогом. Олег Ефремов преподавал полвека, через него прошла чуть ли не добрая половина известных советских актёров.

1946 год. Олег Ефремов (в центре) с однокурсниками и педагогами Иосифом Раевским, Павлом Массальским и Василием Марковым. Фото © library.mxat.ru

Николай Ефремов: бухгалтер ГУЛАГа или офицер НКВД?

— Вы как-то говорили, что дедушка, который вас воспитывал, в 1934 году завербовался на Север и работал бухгалтером в лагерях, и это спасло вашу семью от репрессий? — спросил Михаила Ефремова блогер Юрий Дудь**.

Это из интервью 2018 года. Многие эксперты тогда посчитали, что Ефремов просто поплыл от каверзных вопросов.

— Да, в Воркуту, в финансовой части работал бухгалтером, жили с бабушкой там вольнопоселенцами. Да, он служил в НКВД, но я не думаю, что он был прям энкавэдэшником. Как вернулся в Москву в 1944 году, то вышел и уже не был военным. Кто-то мне говорил, что он троцкист, — сбивчиво ответил Михаил Ефремов.

Подумав, актёр добавил, что в то время ещё не началось больших репрессий, а вот энкавэдэшников наоборот появилось очень много, и всех одинаково судить нельзя.

Затем Ефремов вдруг вспомнил, что другой его дед, по материнской линии, лично знал Сталина и перед смертью орал на домашних: «Сталина на вас нет!». Но сам Михаил Олегович Сталина не любит.

Олег Ефремов (стоит) на празднование 90-летия своего отца, деда Михаила, Николая Ефремова (сидит). Фото © geni.com

Автор книги из серии ЖЗЛ Елена Черникова обрушивается с критикой на «борзописцев-журналистов», гонящих «жёлтую волну». По её версии, Николай Ефремов никогда не работал ни бухгалтером, ни в НКВД, ни в Воркуте а был простым «финансовым служащим» в селе Абезь. При этом Черникова проговаривается, что Николай и Олег Ефремовы пользовалась фирменными блокнотами, где на каждой странице было пропечатано большими буквами: «НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО ОТДЕЛА ПЕЧОРСКОГО ЛАГЕРЯ НКВД СССР Пос. Абезь. Коми АССР». Возможно, это и есть должность Николая Ефремова. Местные современные экскурсоводы называют его иногда офицером НКВД.

Печорский лагерь создали в 1940 году для строительства трассы Кожва-Воркута — ещё до приезда управленцев туда сослали работать тысяча заключённых. Это воспоминания самого Николая Ефремова, которые приводит сайт Минкультуры. Через пару лет там уже будет сотня тысяч «зэка».

Николай Ефремов, дед Михаила Ефремова. Фото © geni.com

Но ведь Михаил Ефремов рассказывает, что дед уехал работать бухгалтером в ГУЛАГ еще в начале тридцатых годов. Получается, Николай Ефремов стоял у истоков системы и работал на неё хорошо, раз повысили.

Есть мнения, которые переворачивают ситуацию вверх дном, то есть Николай Ефремов, наоборот, прятался от репрессий в ГУЛАГе. Якобы его преследовали, потому что он был беспартийный, или потому что троцкист, или потому что его жена приходилась сестрой бежавших в Австралию белогвардейцев. Ничему из этого подтверждений нет.

Сотрудники Печорлага соревнуются в броске гранаты, 1943. Фото © eska.livejournal.com

Однако вот факт. Когда Печорлаг заработал, а немцы отступили, Николай Ефремов вернулся с семьей в Москву и устроился на работу в Министерство среднего машиностроения, которое курировало атомную отрасль в СССР. Поселилась семья в двух километрах от Кремля в переулках Арбата. В одном из альманахов МХТ Олег Ефремов написал несколько строк о том периоде жизни.

— Дом на углу Староконюшенного и Гагаринского переулков, где я жил, после революции превратился в благоустроенные коммуналки. У меня в коммуналке жили люди, заслуженные перед новой властью, в прошлом активные участники революции: бывший латышский стрелок, партийный работник и боец Красной Армии. Мой отец Николай Иванович Ефремов был единственным беспартийным в нашей коммуналке и его часто приглашали в качестве примиряющего начала в тех жарких партийных спорах, которые велись обитателями нашей квартиры, — рассказывал артист.

По словам знакомых, Олег Николаевич, даже когда переехал на Тверскую, всегда говорил про то арбатское жильё с придыханием «словно про Царское село». Можно предположить, что речь не совсем о той коммуналке, которую мы представляем. Это был доходный дом купца Коровина — по сегодняшним меркам, пятизвездочный отель с огромными номерами.

Удивительна беспартийность Николая Ефремова. В ЖЗЛ автор назвала его «беспартийным, но в душе коммунистом».

Николай Ефремов, прожил почти век, с 1896 по 1989 годы. Он появился на свет под Самарой в семье владельца мельницы Ивана Абрамовича Ефремова, окончил сельское Бузулукское реальное училище. Его должны были призвать на Первую мировую войну, но этого не произошло. Неизвестно, что он делал в революцию и гражданскую. Следующее упоминание его имени — 1927 год. Во-первых, у него родится сын Олег Ефремов, это данные из архивов комиссариата внутренних дел Москвы. Во-вторых, на тот момент он являлся финансистом торгового управления Мосгорисполкома.

— Торговое управление — раскалённый участок советской жизни в 1927-м. С одной стороны, СССР уже пять лет, с другой – всё ещё НЭП. Финансы в переломные времена. Попробуйте представить себе уровень ответственности финансиста в торговом управлении молодой страны! — сформулировала Елена Черникова, автор книги из серии ЖЗЛ.

Вопросов остается очень много. Например, как представить сына завхоза тюрьмы играющим с зэками, да и какие могут быть форточки в лагере из полуземлянок на 100 тысяч заключённых.

Форс-мажор, а не мажор: итог

В уже упомянутом интервью Дудю** Михаил Ефремов заявил, что он был не просто мажор, а «форс-мажор».

— Я учился с внучкой Промыслова, это как сейчас Собянин, с внучкой Устинова, это как сейчас Шойгу. А стыдно мне что прыгал на крыше папиного мерседеса. Мерседес тогда был только у сына Чойбалсана, у Евстигнеева, Юрия Любимова, Высоцкого и у нас, — хвастался Михаил Олегович.

Кстати, Александр Ширвиндт любил рассказывать байку, что Олег Ефремов терпеть не мог роскоши и барства, потому, когда выпивал лишнего, пинал свой «Мерседес».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Авторы Пётр Егоров