С 1 декабря курс рубля окажется под давлением. На сколько может подорожать доллар перед Новым годом Оглавление От чего будет зависеть курс рубля перед Новым годом Прогноз курса рубля с 1 декабря С 1 декабря 2026 года на курс валют начнут влиять особые факторы. При этом экономисты развенчали миф об ослаблении рубля перед Новым годом. Каким будет курс доллара? Экономисты дали прогноз курса доллара с 1 декабря 2026 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Valeri Luzina

От чего будет зависеть курс рубля перед Новым годом

Декабрьское ослабление нельзя считать закономерностью: данные за десять лет её не подтверждают, а решающим остаётся баланс между покупками валюты Минфином и предложением от экспортёров. Сезонный спрос на валюту перед праздниками и снижение цен на нефть с конца октября создают давление на рубль. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

По его словам, сдерживают рубль жёсткая денежно-кредитная политика и экспортная выручка. Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Следующее заседание — 18 декабря, и жёсткий сигнал регулятора мог бы поддержать рубль. Дополнительный фактор — решение снизить базовую цену нефти в бюджетном правиле с 59 до 50 долларов: рынок может заранее учесть его, что добавит три-четыре рубля к курсу доллара на рубеже декабря и января.

— На мой взгляд, в декабре на российский валютный рынок будут влиять два основных фактора. Во-первых, в начале ноября произошло резкое падение цен на нефть на фоне ожиданий урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, — рассказал финансовый аналитик Bitbanker Владимир Зернов.

Снижение цен на российский сорт Urals было особенно сильным, так как наблюдавшаяся до этого премия, связанная с перебоями в поставках с Ближнего Востока, сменилась на привычный в последние годы дисконт. Поскольку валютная выручка поступает с лагом, последствия более низких цен на нефть в ноябре проявятся в декабре.

— Во-вторых, рынок начнёт готовиться к тому, что в 2027 году цена отсечения по бюджетному правилу будет снижена до $50 за баррель: инвесторы будут увеличивать свои валютные позиции заранее. Из-за этих двух факторов я ожидаю ослабления курса рубля в декабре, — отметил Владимир Зернов.

В начале декабря рубль может немного ослабнуть после налоговых платежей, срок которых приходится на 30 ноября. Перед этой датой экспортёры обычно активнее продают валютную выручку, чтобы рассчитаться с бюджетом в рублях. Когда платежи проходят, объём продаж валюты, как правило, снижается. Такое мнение высказала заместитель председателя правления АО «Национальный Банк Сбережений» Елена Марчук.

Прогноз курса рубля с 1 декабря

Владимир Зернов считает, что юань переместится в диапазон 12,5–12,8 рубля, доллар будет торговаться в диапазоне 83–85 рублей, а евро — 91–93,5 рубля. Если появятся негативные геополитические новости, ослабление курса рубля может быть и более сильным.

— С 1 декабря я ожидаю умеренного ослабления рубля, но без резких движений. В базовом сценарии я бы ориентировался на 83–87 рублей за доллар. Возможен и временный откат к 81 рублю в налоговый период, а по самым оптимистичным оценкам — к 79, — рассказал Денис Астафьев.

Елена Марчук на 1 декабря ожидает официальный курс около 82 рублей за доллар. В первую неделю декабря доллар, по её оценке, будет стоить 81–84 рубля, евро — 89–92 рубля, юань — 12,1–12,6 рубля.

К концу декабря, по прогнозу Елены Марчук, базовый ориентир — 83–86 рублей за доллар. Курс может подняться выше этого диапазона, если снижение цен на российскую нефть сократит приток экспортной выручки, а спрос на валюту для оплаты импорта вырастет. Пока этот спрос сдерживает дорогой кредит. Ключевая ставка составляет 14% годовых, а следующее решение по ней Банк России объявит 18 декабря.

— К началу декабря доллар, вероятнее всего, будет находиться вблизи отметки 83 рубля. Динамика рубля в декабре будет зависеть от нефтяной конъюнктуры, объёмов экспортной выручки, операций Минфина по бюджетному правилу и денежно-кредитной политики Банка России. Поддержку национальной валюте продолжат оказывать высокая ключевая ставка, повышающая привлекательность рублёвых инструментов, положительное сальдо торгового баланса и относительно невысокий спрос на иностранную валюту. Дополнительным фактором поддержки может стать увеличение предложения валюты со стороны экспортёров, — отметила генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

По её словам, сохранение спроса на рублёвые инструменты со стороны корпоративных и частных инвесторов также будет способствовать устойчивости национальной валюты. Если снижение нефтяных котировок окажется более существенным и продолжительным, американская валюта может подняться к 88 рублей к Новому году.

— На 1 декабря ожидаю курс около 82 рублей за доллар. С 1 по 4 декабря мой ориентир — 81–84 рубля за доллар, 89–92 рубля за евро и 12,1–12,6 рубля за юань. Для сравнения: официальный курс на 27 ноября составляет 82,13 рубля за доллар, 89,81 рубля за евро и 12,32 рубля за юань. К четвергу или пятнице рубль может немного ослабнуть. На понедельник, 30 ноября, приходится срок уплаты ряда налогов. Чтобы рассчитаться с бюджетом, часть экспортёров продаёт валютную выручку и получает взамен рубли. Когда основные платежи пройдут, таких продаж обычно становится меньше, — рассказал независимый экономист Виктор Мангазеев.

При этом до 4 декабря включительно сохранятся покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Минфин предусмотрел на них 15,6 млрд рублей в день. Эти операции поддержат спрос на валюту и после того, как компании перечислят налоги.

— Ближе к середине декабря доллар может подняться выше 84 рублей, если компании увеличат закупки валюты для оплаты импорта перед праздниками. Вероятность такого движения вырастет, если одновременно подешевеет нефть и сократится валютная выручка экспортёров. Пока рубль поддерживает ключевая ставка в 14%: при ней рублёвые вклады сохраняют привлекательность. Следующее решение по ставке Банк России примет 18 декабря, — добавил Виктор Мангазеев.

Авторы Нина Важдаева