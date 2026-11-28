Новости СВО 28 ноября: бои у Алексеевки и Новофёдоровки, 475-й полк ВСУ разбит под Долгеньким, США и ЕС не нашли общего языка по Украине Оглавление Сумская область 28 ноября: бои у Алексеевки Харьковская область 28 ноября: ликвидация штурмовиков 475-го полка ВСУ ДНР 28 ноября: наступление на Дружковку Карта СВО на 28 ноября: бои у Купянска Переговоры по Украине: Европа не может договориться с Трампом Армия России отразила атаки ВСУ в Сумской и Харьковской областях и сама перешла в наступление, в ДНР войска теснят противника на западной границе, США давят на Европу по вопросу Украины — дайджест на 28 ноября. Армия России наступает в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 28 ноября: бои у Алексеевки

ВС РФ наступают в районе села Груновка. Одновременно с этим войска через лесопосадки продвигаются к Кореньку. Этот населённый пункт находится в нескольких километрах от Брянской и Курской областей.

— Несмотря на снижение интенсивности атак ВСУ на рубеже Алексеевка — Варачино — Яблоновка, наиболее ожесточённые бои разворачиваются в Сумском районе. На других участках фронта в Сумской области «северяне» продолжают продавливать оборону ВСУ, — рассказали в группировке «Север».

За сутки бойцы «Севера» уничтожили свыше 105 противников, миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

Харьковская область 28 ноября: ликвидация штурмовиков 475-го полка ВСУ

В зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области наступление идёт Новой Казачьей, Бугаевки и Шевченково Первого.

— Противник силами 475-го ОШП провёл одну безуспешную контратаку в районе населённого пункта Долгенькое. Успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до шести боевиков ВСУ, — сообщили в «Севере».

«Северяне» ликвидировали за сутки на Харьковщине более 45 украинских военных, а также лишили врага техники.

— Расчёты FPV выявили стоянку вражеских наземных роботов в районе населённого пункта Приколотное и точными ударами дронов лишили противника трёх НРТК, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Группировка «Запад», по данным канала «Два майора», развивает успех в Купянске-Узловом.

ДНР 28 ноября: наступление на Дружковку

Расчёты БПЛА 810-й бригады морской пехоты уничтожают живую силу, технику, пункты управления БПЛА и дроны противника. Видео © Telegram / Минобороны России

Армия России развивает наступление на Дружковку. Работа идёт на западных окраинах города. «Дневник десантника» сообщает, что продолжается зачистка «кармана» у Николайполья. ВС РФ имеют успехи и у Доброполья.

— На Добропольском направлении идут боестолкновения у Юрьевки, Каменки, на подступах к Новофёдоровке, а также в районе Белозёрского, — рассказал «WarGonzo».

Карта СВО на 28 ноября: бои у Купянска

ВС РФ отбили Купянск-Узловой и продвигаются у Купянска. Фото © divgen.ru

Переговоры по Украине: Европа не может договориться с Трампом

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил РИА Новости, что вся команда Дональда Трампа настроена на мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются найти мирное решение.

— Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить Кремль <…> Знаете, самая большая проблема для урегулирования заключается в том, что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга, — сказал Трамп накануне.

При этом в Европе не могут найти общий знаменатель со Штатами в вопросах, связанных с Украиной. Один из европейских чиновников пожаловался Politico, что на ЕС оказывается давление из Вашингтона.

— У нас нет значительной поддержки для Украины. Нам пришлось согласиться на несбалансированное торговое соглашение, и они по-прежнему оказывают сильное давление. Они не сдаются, так что же нам терять? — заявил собеседник Politico.

Авторы Даниил Черных