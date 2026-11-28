Новости СВО 28 ноября: бои у Алексеевки и Новофёдоровки, 475-й полк ВСУ разбит под Долгеньким, США и ЕС не нашли общего языка по Украине
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Армия России отразила атаки ВСУ в Сумской и Харьковской областях и сама перешла в наступление, в ДНР войска теснят противника на западной границе, США давят на Европу по вопросу Украины — дайджест на 28 ноября.
Армия России наступает в ДНР, Сумской и Харьковской областях. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Сумская область 28 ноября: бои у Алексеевки
ВС РФ наступают в районе села Груновка. Одновременно с этим войска через лесопосадки продвигаются к Кореньку. Этот населённый пункт находится в нескольких километрах от Брянской и Курской областей.
— Несмотря на снижение интенсивности атак ВСУ на рубеже Алексеевка — Варачино — Яблоновка, наиболее ожесточённые бои разворачиваются в Сумском районе. На других участках фронта в Сумской области «северяне» продолжают продавливать оборону ВСУ, — рассказали в группировке «Север».
За сутки бойцы «Севера» уничтожили свыше 105 противников, миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.
Харьковская область 28 ноября: ликвидация штурмовиков 475-го полка ВСУ
В зоне ответственности группировки войск «Север» в Харьковской области наступление идёт Новой Казачьей, Бугаевки и Шевченково Первого.
— Противник силами 475-го ОШП провёл одну безуспешную контратаку в районе населённого пункта Долгенькое. Успеха не имел, с потерями отошёл на исходные позиции. В ходе комплексного огневого поражения уничтожено до шести боевиков ВСУ, — сообщили в «Севере».
«Северяне» ликвидировали за сутки на Харьковщине более 45 украинских военных, а также лишили врага техники.
— Расчёты FPV выявили стоянку вражеских наземных роботов в районе населённого пункта Приколотное и точными ударами дронов лишили противника трёх НРТК, — пишут авторы канала «Северный ветер».
Группировка «Запад», по данным канала «Два майора», развивает успех в Купянске-Узловом.
ДНР 28 ноября: наступление на Дружковку
Расчёты БПЛА 810-й бригады морской пехоты уничтожают живую силу, технику, пункты управления БПЛА и дроны противника. Видео © Telegram / Минобороны России
Армия России развивает наступление на Дружковку. Работа идёт на западных окраинах города. «Дневник десантника» сообщает, что продолжается зачистка «кармана» у Николайполья. ВС РФ имеют успехи и у Доброполья.
— На Добропольском направлении идут боестолкновения у Юрьевки, Каменки, на подступах к Новофёдоровке, а также в районе Белозёрского, — рассказал «WarGonzo».
Карта СВО на 28 ноября: бои у Купянска
ВС РФ отбили Купянск-Узловой и продвигаются у Купянска. Фото © divgen.ru
Переговоры по Украине: Европа не может договориться с Трампом
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил РИА Новости, что вся команда Дональда Трампа настроена на мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытаются найти мирное решение.
— Мы хотим заключить соглашение. Мы хотим остановить Кремль <…> Знаете, самая большая проблема для урегулирования заключается в том, что у вас есть два лидера, которые действительно ненавидят друг друга, — сказал Трамп накануне.
При этом в Европе не могут найти общий знаменатель со Штатами в вопросах, связанных с Украиной. Один из европейских чиновников пожаловался Politico, что на ЕС оказывается давление из Вашингтона.
— У нас нет значительной поддержки для Украины. Нам пришлось согласиться на несбалансированное торговое соглашение, и они по-прежнему оказывают сильное давление. Они не сдаются, так что же нам терять? — заявил собеседник Politico.