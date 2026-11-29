Нечёсаный боров вместо миллиардов: саммит ЕС рухнул, Мерц жмётся, а Зеленский в истерике Публицист и аналитик Александр Роджерс — о провале семилетнего бюджета ЕС, рецессии во Франции, пирамиде Понци в США и безысходности «непрерывных перемог» Киева. Европа снова без бюджета, Украина без денег, а ИИ-пузырь трещит по швам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главная новость уходящей недели в том, что какой-то Роджерс в очередной раз оказался прав. В том смысле, что в таком же дайджесте четыре недели назад, в октябре, я писал новость о том, что очередное евросборище не смогло принять семилетний бюджет ЕС. И что они теперь планируют ещё два заседания с этой целью – в ноябре и декабре. И сразу писал, что на следующих заседаниях у них точно так же не получится договориться (потому что за месяц ничего не изменится). Так и случилось.

Более того, планировавшийся как двухдневный саммит завершился после первого дня, потому что переговоры зашли в тупик и все переругались.

Причём краеугольным камнем преткновения стал не только вопрос выделения дополнительных денег Украине (без малейшего представления, где их взять). Куча народу, которым я говорил, что у Европы нет таких свободных денег, уверенно говорила мне «ничего, найдут». Если бы каждый из них проспорил мне бутылку коньяку, я бы мог открыть приличных размеров алкомаркет и разбогатеть. Ибо уже два месяца ищут, но никак (там совокупная сумма, которую нужно «найти», сопоставима со всем бюджетом Евросоюза, и это мало похоже на топор под лавкой, который можно найти). А до этого, собственно, весь год пытались найти те самые 90 миллиардов для Украины, которые обещали в начале года, но тоже значительную часть так до сих пор и не собрали (и маленький Туранчокс-Зеленский капризно заявляет «Где мои деньги?!»).

Так вот, кроме денег для Украины серьёзные споры вызвали и деньги для других стран ЕС. Прибалты заявляют, что им должны дополнительные деньги, потому что «они пострадали от российской агрессии на Украине» (не спрашивайте меня, как – я не знаю).

Франция уже официально свалилась в рецессию, ей тоже нужна поддержка (они же отказались от франка в пользу евро, так что теперь не могут сами печатать деньги – цена утраты суверенитета при вхождении в ЕС и еврозону).

Примерно аналогичная ситуация и у остальных. Британцы, например, могут прислать из помощи Украине только толстого нечёсаного борова Борьку Джонсонюка (заодно значительно облегчат нагрузку на свой бюджет от необходимости его кормить).

Единственным, кто достаточно упорот, чтобы продолжать настаивать на выделении денег для Украины в ущерб своей стране, остаётся Мерц. Который на днях заявил, что «немцы должны сократить свои расходы, чтобы что-то осталось для следующих поколений» (на самом деле чтобы отдать это Зеленскому, который это украдёт).

Как говорилось в знаменитом фильме Гая Ричи, «Алл бетс ар офф», а это означает, что денег в кассе нет. И, продолжая начатую в октябре тенденцию, берусь утверждать, что на следующей встрече, запланированной на декабрь, деньги опять не найдут (чудес не бывает). И, соответственно, бюджет Евросоюза не будет принят и дальше.

Из других новостей – в Nvidia вернули Дженсена Хуанга. Скандал с попытками его выкинуть и рейдерски захватить контроль над его компанией уничтожил почти 9 триллионов капитализации технологических компаний по всему миру (и значительную часть капитализации самой Nvidia).

Прошло IPO ИИ-компании «Антропик». И после первоначального ажиотажного скачка акции опустились до начального уровня и продолжили падать дальше. И даже возвращение Хуанга в Nvidia не спасло ситуацию.

В целом от того, есть ли Хуанг, нет ли Хуанга, общая ситуация с пузырём ИИ особо не меняется. Вся схема с Nvidia кредитует ИИ-компании, те арендуют мощности у облачных сервисов, те в свою очередь закупают оборудование у Nvidia для постройки новых дата-центров — носит все признаки классической пирамиды Понци (и по-нормальному там всех участников нужно посадить за мошенничество, но никто не будет этого делать, потому что сам Трамп, его семья и ближайшее окружение все активно торгуют акциями Nvidia). А все пирамиды Понци в определённый момент обрушиваются. И эта уже близка к обрушению (возвращение Хуанга просто кратковременно отвлекло внимание, но ничего не изменило принципиально).

За десять недель, прошедшие с преодоления госдолгом США «психологической» отметки в 40 триллионов, они увеличили долг ещё почти на 600 миллиардов. То есть он растёт со скоростью примерно 60 миллиардов в неделю (с тенденцией к ускорению). И в декабре, скорее всего, будет ещё один скачок учётной ставки (что удорожает обслуживание долга и кредитов населения по цепочке) – споры идут только о том, на сколько она вырастет.

Ещё на этой неделе Зеленский попытался расширить географию войны, устроив теракты против гражданских судов в Балтийском и Средиземном море. В сериале «Твин Пикс» был эпизод, когда маньяк, проигрывающий агенту ФБР партию в шахматы, начал играть «за пределами доски». Это как раз признак безысходности, ибо на существующих театрах у киевского маньяка ничего не выходит. В результате, кстати, погибли два ливийских морских офицера, и Ливия считает это актом войны против себя, так что список стран, считающих киевский режим террористическим, только расширился. А ситуация на фронте от этого никак для режима Зеленского лучше не стала. Что называется «безысходность непрерывных перемог».

В общем, на западном фронте без перемен. В смысле, что все процессы развиваются предсказуемым (и предсказанным) образом. И так будет продолжаться до нашей полной и окончательной победы.

Авторы Александр Роджерс