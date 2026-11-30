Новости СВО 30 ноября: ВС РФ форсировали Волчью и взяли Коломийцы, ВСУ гонят в бой больных и беглецов, Зеленский готов на перемирие Оглавление ДНР 30 ноября: Бои у Константиновки и Новогришино Днепропетровская область 30 ноября: ВС РФ взяли Коломийцы Харьковская область 30 ноября: Наступление на Бугаёвку и Шевченково Первое Запорожская область 30 ноября: «Восток» форсирует Верхнюю Терсу Сумская область 30 ноября: Бои у Хотени и Груновки Карта СВО на 30 ноября 2026 года: бои в Днепропетровской обалсти Переговоры по Украине: Зеленский согласен на перемирие «Ржавый пояс» Украины: американский сценарий для Украины Армия России наступает вдоль реки Верхняя Терса, эвакуирует гражданских из Купянска-Узлового, Украина рискует остаться без металлургии, Зеленский готов остановить войска — дайджест на 30 ноября. ВС РФ расширили зону контроля в ДНР, Днепропетровской и Харьковской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

ДНР 30 ноября: Бои у Константиновки и Новогришино

На Донецком фронте российские войска развивают наступление сразу на нескольких ключевых участках. На Добропольском участке подразделения ВС РФ закрепляются на окраине Новогришино, продвигаются на север в районе Новоявленки и ведут штурмовые действия у Староварваровки.

— На Константиновском направлении фиксируется продвижение российских сил возле Райского, тогда как в самой Константиновке и районе Николайполья продолжаются встречные бои. В Красном Лимане наши бойцы удерживают занятые рубежи в южных кварталах города и развивают наступление в окрестностях Озёрного и Николаевки, — сообщает «WarGonzo».

Днепропетровская область 30 ноября: ВС РФ взяли Коломийцы

В Днепропетровской области подразделения группировки «Восток» форсировали реку Волчья и заняли село Коломийцы, открыв путь для дальнейшего продвижения к крупному логистическому узлу противника в посёлке Покровское.

— Тактически освобождение села Коломийцы создало предпосылки для наступления на Добропасовое и следом непосредственно на Покровское. Посёлок городского типа расположен на важном перекрёстке — пересечении трасс Н-15 и Т-0401. Контроль над этим опорным пунктом существенно затруднит логистику ВСУ в Днепропетровской области и одновременно упростит её российским войскам, —подчеркнул военный корреспондент Александр Коц.

Армия России уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на Днепропетровском направлении. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 30 ноября: Наступление на Бугаёвку и Шевченково Первое

В Харьковской области российские войска продолжают эвакуацию мирных жителей из центра и южной части Купянска-Узлового, одновременно развивая наступление на Купянском, Волчанском и приграничном участках фронта.

Как сообщает военкор Евгений Лисицын, военнослужащие ВС РФ выводят гражданское население из опасных кварталов Купянска-Узлового, в то время как на прилегающих рубежах штурмовики Армии России развивают наступление в районе Петропавловки и ведут ожесточённые встречные бои у Радьковки.

— На Волчанском направлении российские войска занимают новые позиции в районах Бугаёвки и Шевченково Первого. Кроме того, фиксируется тактическое продвижение подразделений ВС РФ южнее Гоптовки, — передаёт WarGonzo.

Запорожская область 30 ноября: «Восток» форсирует Верхнюю Терсу

В зоне ответственности группировки «Восток» ВС РФ отразили девять контратак ВСУ за прошедшие сутки и продолжили наступление вдоль реки Верхняя Терса после освобождения Барвиновки.

— На западе штурмовые подразделения Армии России продолжают наступать в районе реки Верхняя Терса. После освобождения Барвиновки темп не снижается. Подавлены четыре пункта управления БПЛА, частично повреждены четыре пункта временной дислокации, — сообщают авторы канала «Воин DV».

Сумская область 30 ноября: Бои у Хотени и Груновки

В Сумской области продолжаются ожесточённые столкновения, наиболее интенсивные из которых разворачиваются в районах Груновки и Хотени.

На фоне дефицита резервов украинское командование перебросило под Сумы часть подразделений 63-й отдельной механизированной бригады для доукомплектования штурмовых групп 68-й и 71-й аэромобильных бригад.

— Командование 63-й бригады, получив указания выделить личный состав, отобрало для командировки военнослужащих с хроническими заболеваниями и склонных к побегу из расположения, — говорится в сообщении «Северного ветра».

Карта СВО на 30 ноября 2026 года: бои в Днепропетровской обалсти

ВС РФ освободили село Коломийцы в Днепропетровской области. Фото © Telegram / divgen

Переговоры по Украине: Зеленский согласен на перемирие

Киев готов согласиться на прекращение огня по существующей линии боевого соприкосновения для перехода к мирным переговорам, однако отвергает предложенный при посредничестве США проект соглашения.

— Мы готовы к таким шагам: остаться и остановиться там, где мы находимся, — мы говорим о прекращении огня по линии боевого соприкосновения. Компромисс ли это? Конечно, очень большой компромисс. Поэтому мы говорим: хорошо, давайте остановимся здесь и перейдём к дипломатии, — заявил Зеленский в интервью Al Jazeera.

Одновременно украинский лидер дал понять, что не намерен подписывать американский вариант договорённостей, сочтя его условия неприемлемыми для страны. В своём выступлении он подчеркнул, что Киев не примет документ, который, по его оценке, фактически «заставляет Украину расплачиваться за войну».

«Ржавый пояс» Украины: американский сценарий для Украины

Украина рискует столкнуться с формированием собственного «ржавого пояса» — депрессивных промышленных регионов с заброшенными заводами, массовой безработицей и стремительным оттоком населения. Как пишет газета Financial Times, систематические удары по объектам тяжёлой индустрии и морская блокада портов нанесли критический урон украинским металлургическим гигантам.

Одним из наиболее показательных примеров кризиса стал комбинат «Криворожсталь», где ранее работали 27 тысяч человек: владелец предприятия, международный холдинг ArcelorMittal, принял решение о «холодной остановке» производства, которая может затянуться до окончания боевых действий. В украинском отраслевом объединении «ГМК-Центр» предупреждают, что остановка крупных комбинатов запустит цепную реакцию в смежных отраслях, лишит целые города рабочих мест и ускорит отток квалифицированных кадров.

— Вопрос конкурентоспособности украинской металлургии уже отошёл на второй план. Теперь речь идёт о том, смогут ли предприятия вообще продолжать работу, — рассказал эксперт аналитической группы Berlin Economics Йигит Тахмисоглу.

По оценке издания, даже после прекращения конфликта перезапуск законсервированных заводов потребует колоссальных капиталовложений, причём с каждым месяцем простоя вернуть оборудование в строй и собрать трудовые коллективы будет всё сложнее.

Авторы Артём Артёмов