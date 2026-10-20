20 костей раскрыли тайну ледникового периода: На Алтае обнаружили неизвестного науке зверя

В знаменитой Денисовой пещере на Алтае обнаружили останки ранее неизвестного науке крупного млекопитающего, которое обитало в Сибири во времена мамонтов. Генетический анализ показал, что древнее животное приходилось близким родственником современным якам, однако принадлежало к отдельному виду. Об открытии сообщает Reuters со ссылкой на исследование в журнале Current Biology.

Разгадать происхождение неизвестного обитателя ледникового периода помогли всего 20 небольших фрагментов костей. Четырнадцать из них нашли в Денисовой пещере, остальные шесть — на других археологических стоянках региона. Внешне останки ничем не выдавали свою принадлежность к неизвестному животному, однако учёным удалось извлечь из них древнюю ДНК и получить 20 геномов.

Выяснилось, что эволюционная линия загадочного млекопитающего отделилась от предков современных яков не менее 400 тысяч лет назад. Самые древние исследованные кости имеют возраст около 200–250 тысяч лет, а наиболее молодые — примерно 27 тысяч лет.

Пока животное называют Yak X — «як X». Несмотря на генетические свидетельства существования отдельного вида, официального научного названия ему ещё не присвоили. Для полноценного описания исследователям необходимы дополнительные данные, в том числе о строении тела древнего млекопитающего.

Предположительно, Yak X был похож на современных яков и населял обширные холодные степи Сибири. Его соседями были шерстистые мамонты, носороги, степные бизоны, древние лошади и пещерные гиены. Учёные допускают, что животное могло входить в рацион денисовцев — древних людей, обитавших в этой же пещере. Однако прямых доказательств такой охоты пока нет.

По результатам исследования, популяция Yak X переживала сокращение численности, в том числе в период климатических изменений около 130–115 тысяч лет назад. Последние известные останки датируются примерно 27 тысячами лет, но точное время исчезновения вида установить пока не удалось.

Сама Денисова пещера получила всемирную известность после открытия останков ранее неизвестной группы древних людей. В 2008 году здесь обнаружили фалангу пальца, анализ которой впоследствии позволил выделить денисовцев. Теперь находки в пещере помогают восстановить не только историю человеческой эволюции, но и облик древней животной фауны Сибири.