В Ираке обнаружили останки неандертальца, который около 75 тысяч лет назад погиб от удара деревянным копьём, предположительно пронзившего его тело насквозь. Находка в пещере Шанидар может стать древнейшим свидетельством смертельного нападения с таким оружием, сообщили в Кембриджском университете.

В Ираке нашли останки неандертальца, убитого копьём 75 тысяч лет назад. Видео © Х /Cambridge University

Разгадать обстоятельства гибели удалось благодаря редкой находке — практически целой левой лопатке с круглым отверстием диаметром 15 миллиметров. Изучив повреждение, археологи пришли к выводу, что острие вошло в грудь спереди, задело лёгкое и, вероятно, крупные кровеносные сосуды, после чего пробило кость с обратной стороны. Характер раны указывает на мощный удар, который мог быть направлен прямо в сердце. При этом исследователи допускают как умышленное нападение, так и несчастный случай во время охоты.

Однако смерть от копья оказалась не единственным свидетельством насилия в жизни древнего человека. Учёные выяснили, что задолго до рокового происшествия он получил сильнейший удар по лицу, расколовший один из зубов и нарушивший положение соседних. Несмотря на тяжёлое повреждение, пострадавший прожил ещё как минимум год, продолжая питаться. По мнению сотрудницы Кембриджского университета Эммы Поумрой, без постоянной заботы соплеменников выжить в таком состоянии было бы крайне сложно.

Возраст неандертальца, получившего обозначение Шанидар A, на момент смерти составлял приблизительно 45 лет. Его останки обнаружили в знаменитой пещере Иракского Курдистана, где ещё в середине прошлого века нашли многочисленные древние захоронения. Новые раскопки позволили получить дополнительные свидетельства того, что эти обитатели доисторического мира не только сталкивались с жестокостью, но и помогали больным и раненым членам своей группы.

Ранее Life.ru рассказывал, как учёные Кембриджского университета восстановили лицо женщины-неандертальца, жившей 75 тысяч лет назад. Её останки также обнаружили в пещере Шанидар, причём череп оказался расколот на сотни фрагментов. Специалисты собрали кости, создали трёхмерную модель и с помощью палеохудожников воссоздали внешность древней обитательницы этих мест.