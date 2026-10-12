Проломленные черепа и разрубленные кости: Археологи раскрыли мрачные тайны жизни викингов

Учёные обнаружили новые свидетельства жестокого насилия в скандинавских поселениях железного века и эпохи викингов, включая проломленные черепа, сломанные конечности и разрубленную кость женской ноги. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Journal of Archaeological Method and Theory.

Изучавшиеся останки. Фото © Journal of Archaeological Method and Theory / A — Museum of Northern Jutland; B — The BODY-POLITICS project

Международная группа археологов изучила останки 192 человек, живших на территории современных Дании, Норвегии и Швеции примерно с 500 года до нашей эры по 1050 год нашей эры. Особенность находок заключается в том, что человеческие кости обнаружили не на обычных кладбищах, а под полами жилищ, в колодцах, ямах и очагах.

У 12 человек исследователи зафиксировали в общей сложности 19 травм, полученных при жизни или незадолго до смерти. Как минимум восемь человек, по мнению учёных, подверглись преднамеренному насилию.

Среди наиболее необычных находок — фрагмент большеберцовой кости молодой женщины, разрубленной примерно посередине. Также археологи обнаружили останки мужчины, который пережил три удара по черепу, переломы предплечья и ключицы.

Особое внимание исследователей привлёк фрагмент черепа ребёнка в возрасте от двух до четырёх лет, найденный под полом древнего жилища. На кости заметили повреждение, которое могло быть нанесено оружием незадолго до смерти.

Учёные предполагают, что некоторые травмы могли стать результатом семейных конфликтов, столкновений между общинами, наказаний или ритуального насилия, включая человеческие жертвоприношения. Однако определить обстоятельства гибели каждого человека по сохранившимся костям невозможно.

Исследователи подчёркивают, что находки позволяют по-новому взглянуть на повседневную жизнь древних скандинавов. Следы насилия встречались не только в воинских захоронениях, но и среди людей, чьи останки по неизвестным причинам оказались внутри поселений.

Ранее Life.ru сообщал, что археологи обнаружили в древних захоронениях майя в Мексике рыбьи шипы, которые могли использоваться для ритуального кровопускания. Исследователи изучили четыре артефакта — три шипа морских скатов и один шип пресноводного сома, найденные неподалёку от города Теносике. Предположительно, представители цивилизации майя прокалывали ими кожу, принося собственную кровь в дар богам. Однако учёные не исключают, что находки были обычными погребальными подношениями, поэтому их назначение ещё предстоит установить.