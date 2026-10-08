Кровь в дар богам: Рыбьи шипы помогли раскрыть тайну древних обрядов майя

Рыбьи шипы, обнаруженные в древних захоронениях майя в Мексике, могли служить инструментами для ритуального кровопускания. Археологи предполагают, что с их помощью представители древней цивилизации добровольно проливали собственную кровь, принося её в дар богам. Об этом сообщил Национальный институт антропологии и истории Мексики.

Внимание исследователей привлекли четыре необычных артефакта — три шипа морских скатов и один шип пресноводного сома. Их обнаружили ещё в 2021 году неподалёку от города Теносике в штате Табаско во время археологических работ на участке железной дороги «Поезд майя». Теперь специалисты изучают возможное ритуальное назначение находок.

На некоторых шипах сохранились следы повреждений и обработки. Один из фрагментов длиной около трёх сантиметров находился непосредственно рядом с человеческим погребением. Другой обнаружили среди останков взрослого мужчины. Такое расположение предметов позволило учёным предположить, что они имели особое значение для погребальных обрядов.

По словам археолога Саида Амьеля Луны Лимона, ритуальное кровопускание практиковалось у майя на протяжении многих столетий. Люди намеренно прокалывали себе кожу, считая добровольное пролитие крови способом обратиться к сверхъестественным силам. Подобные церемонии могли проводить представители знати ради поддержания священного порядка.

Особый интерес вызвал шип пресноводного сома. Руководитель исследования Марисоль Арсе Акоста пояснила, что морских скатов уже связывали с подобными обрядами, тогда как использование сома остаётся загадкой. Его шип вполне мог подходить для кровопускания, однако прямых доказательств пока нет.

Археологи не исключают и другого объяснения: рыбьи шипы могли оказаться обычными погребальными подношениями, а некоторые повреждения возникли под давлением грунта. Поэтому исследование продолжается. Специалистам предстоит установить, действительно ли найденные предметы использовались во время религиозных церемоний.

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