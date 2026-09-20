Под джунглями у Мачу-Пикчу нашли километры древних дорог и неизвестные сооружения

Более 2,5 километра неизвестных ранее доколумбовых дорог обнаружили археологи в окрестностях Мачу-Пикчу. Скрытую густым тропическим лесом сеть удалось найти благодаря лазерному сканированию местности с беспилотника.

Находку сделала польско-перуанская команда во время исследований в июле 2026 года. Работы проходили возле стены Мандор на противоположной от знаменитого комплекса стороне долины реки Урубамба. Полевые исследования курировал археолог Нино дель Солар Веларде, отвечающий за координацию археологических исследований Мачу-Пикчу в управлении культуры Куско.

Для поисков специалисты использовали LiDAR. Лазерное сканирование позволяет получить подробную цифровую модель рельефа и обнаружить объекты, скрытые под плотной растительностью. Так исследователи увидели зигзагообразные дороги, а также возможные платформы и террасы.

Общая протяжённость найденных путей превышает 2,5 километра. Самый длинный хорошо прослеживаемый участок достигает как минимум 1,2 километра. Обнаруженные дороги ведут к платформам и террасам возле стены Мандор.

Особенности главного пути, в том числе его зигзагообразная форма, соответствуют строительным приёмам эпохи инков. Однако исследователи подчёркивают, что для определения точного возраста, назначения и связи дорог с другими объектами необходимы дополнительные археологические работы.

На территории национального археологического парка Мачу-Пикчу известно более 60 археологических объектов, связанных сетью дорог. Большинство расположено на другом берегу Урубамбы, поэтому новые находки показывают, что значительным преобразованиям в эпоху инков подвергалась и противоположная сторона долины.

В следующем сезоне команда намерена завершить дистанционное обследование территории, а затем перейти к наземным работам и частично расчистить обнаруженные дороги и связанные с ними сооружения. Точное расположение находок пока не раскрывают, чтобы защитить их от самовольных поисков и возможного повреждения.