Ребёнок нашёл зуб и помог раскрыть тайну кораблекрушения XVIII века

Семилетний мальчик нашёл человеческие зубы на побережье Великобритании. Находка помогла археологам обнаружить останки людей, которые погибли около 300 лет назад при кораблекрушении. Об этом сообщила британская природоохранная организация The National Trust.

Мальчик обнаружил зубы в августе 2025 года на мысе Лизард-Пойнт. Полиция установила, что находка имеет археологическое происхождение. Позже специалисты провели раскопки на том же месте и нашли целый человеческий скелет и один череп. Останки могут помочь установить обстоятельства кораблекрушения XVIII века.

Археологи раскопали останки после находки ребёнка. Фото © Национальный фонд Великобритании

Эксперты выяснили, что найденные кости относятся к началу 1720-х годов. Они могут принадлежать членам экипажа военного корабля HMS Royal Anne Galley, который затонул в 1721 году. В результате катастрофы погибли более 200 человек, а спастись удалось только троим. При этом точное место захоронения погибших до сих пор не установили.

В 2026 году археологи нашли на мысе ещё пять скелетов. Специалисты планируют продолжить раскопки, чтобы извлечь остальные останки и собрать больше сведений о погибших при кораблекрушении.

Ранее археологи нашли в Тиверском городке Ленинградской области клад серебряных украшений весом более 2 кг. Среди находок оказались две шведские монеты, которых сейчас известно всего четыре на весь мир.