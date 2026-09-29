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Опубликовано 29 сентября, 11:55

Лицом вниз и камни на плечи: В Польше нашли склепы «детей-вампиров»

GreWi: Археологи нашли в Польше захоронения возможных «детей-вампиров»

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Pień - badania archeologiczne

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Pień - badania archeologiczne

Археологи обнаружили на старинном кладбище в польском Пене новые детские захоронения с необычными признаками, которые могут быть связаны с представлениями о возвращении мёртвых. Об этом пишет портал GreWi.

Один из скелетов принадлежал ребёнку, которого положили в могилу лицом вниз. Нижние конечности, по данным исследователей, дополнительно удерживал железный прут. При этом верхняя часть останков отсутствовала, и учёные пока не выяснили, связано ли это с более поздним вмешательством или особенностями самого обряда.

Ещё одну похожую могилу нашли в 2025 году. На плечи погребённого ребёнка были уложены тяжёлые камни, а ещё один находился в районе живота.

Исследователи пока не спешат называть оба захоронения исключительно «антивампирскими». Не исключено, что необычное положение тел и посторонние предметы могли быть частью других магических или религиозных практик. Дополнительные ответы должны дать генетические и изотопные исследования. Специалисты рассчитывают установить происхождение детей, обстоятельства их жизни и точнее определить возраст захоронений.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом необычном захоронении XVII века, найденном в том же польском Пене. У горла молодой женщины лежал серп, а на большом пальце ноги находился замок. Исследователи связывали такой набор предметов с представлениями о защите от возможного возвращения умершей.

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Владимир Озеров
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