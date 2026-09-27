Могила Меншикова могла уцелеть: Археологи сузили поиски захоронения сподвижника Петра I в Югре

Археологи определили наиболее вероятное место захоронения сподвижника Петра I Александра Меншикова в посёлке Берёзово в Югре. По предварительной версии, могила могла сохраниться за алтарной частью храма ближе к берегу реки, сообщил главный археолог Государственного музея истории Санкт-Петербурга Николай Смирнов.

«Мы можем локализовать достаточно уверенно предполагаемое место его погребения. Если наши предположения верны, это место находится за алтарной частью, за апсидой храма, в сторону берега реки, и оно не подверглось разрушению», — рассказал ТАСС археолог на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Поиски осложняет судьба деревянной церкви, возле которой в XVIII веке похоронили Меншикова. Она сгорела в 1764 году, а позднее на этом месте возвели каменный храм. Учёные пока не могут точно восстановить размеры прежнего здания и определить положение могилы относительно него.

В 2026 году специалисты изучили архивы и провели геофизическую съёмку. Предполагается, что захоронение находится на глубине не менее двух метров, однако геофизика не смогла «увидеть» нужный участок из-за плотного слоя строительного мусора. Зато исследователям удалось обнаружить два слоя пожарищ, один из которых связывают с уничтожившим деревянную церковь огнём 1764 года.

Раскопки на предполагаемом месте погребения хотят начать в 2027 году, если проект получит финансирование. Если останки удастся обнаружить, специалисты рассчитывают провести антропологическую реконструкцию, сравнить внешность погребённого с прижизненными изображениями Меншикова и выполнить генетические исследования.

Меншиков оказался в Берёзове после опалы при Петре II и умер там в 1729 году. Ранее Life.ru рассказывал, как после смерти Екатерины I некогда всесильный соратник Петра лишился влияния, имущества и был отправлен вместе с семьёй в сибирскую ссылку. В Берёзове он прожил последние годы жизни и участвовал в строительстве церкви, возле которой его впоследствии похоронили.