Археологи нашли в Ленобласти крупнейший клад с серебром X-XIV веков

Археологи обнаружили в Тиверском городке Ленинградской области клад серебряных украшений весом более 2 кг. В нём оказались две шведские монеты, которых теперь известно всего четыре на весь мир. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобрнауки.

Речь идёт о брактеатах уппсальского типа, отчеканенных в конце XI — первой половине XII века. Два других экземпляра хранятся в Уппсале. Помимо монет, в кладе нашли медальоны, гривну, серебряные цепи, перстень и другие украшения. Самой старой монетой оказался арабский дирхем, предварительно датированный 907–912 годами.

А ранее палеонтологи заново изучили останки огромного энтелодона, обитавшего около 30 млн лет назад на территории современной Каталонии. Зверей этой группы за массивные головы и внушительные челюсти нередко называют «адскими свиньями», хотя к современным свиньям они близкими родственниками не были. Энтелодоны были средними и крупными парнокопытными. Представители этой группы населяли Евразию с середины эоцена до конца олигоцена, а в Северной Америке существовали с позднего эоцена до раннего миоцена.