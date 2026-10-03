Полвека переговоров — и обмен состоялся: Болгарии вернули останки легендарного царя Самуила

Греция передала Болгарии останки царя Самуила, правившего в 997–1014 годах. В ответ София вернула Афинам 48 исторических предметов, вывезенных из греческих монастырей во время Первой мировой войны. Обмен прошёл в Салониках, сообщает телеканал ERT-news.

Протокол подписали министры культуры двух стран Лина Мендони и Евтим Милошев. На церемонии присутствовали премьер-министры Греции и Болгарии Кириакос Мицотакис и Румен Радев. Среди возвращённых Греции ценностей — иконы, кресты, церковные облачения, ларцы для мощей и епископский трон. По словам Мицотакиса, переговоры об обмене продолжались почти полвека.

Реликвии вывезли в 1917 году из двух митрополий и двух монастырей. Сначала их покажут в Музее византийской культуры в Салониках — выставка продлится до 5 ноября 2026 года. Затем предметы передадут в места их происхождения.

Останки Самуила и другие останки обнаружили в 1964 году в саркофагах базилики Святого Ахиллия на острове в озере Преспа. Болгарский премьер поблагодарил Грецию за передачу останков царя.

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