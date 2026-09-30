«Адская свинья» возрастом 30 млн лет оказалась загадочнее, чем думали

Палеонтологи заново изучили останки огромного энтелодона, обитавшего около 30 млн лет назад на территории современной Каталонии. Зверей этой группы за массивные головы и внушительные челюсти нередко называют «адскими свиньями», хотя к современным свиньям они близкими родственниками не были.

Исследователи из Каталонского института палеонтологии имени Микеля Крусафонта проанализировали ископаемые из местонахождения Рокальяура в бассейне реки Эбро. В распоряжении учёных были фрагмент нижней челюсти с коренным зубом и клык. Результаты опубликованы в научном журнале Geologica Acta.

Раньше эти останки относили к Entelodon magnus. Однако повторное исследование показало, что особенности и размеры зубов отличаются от E. magnus и другого известного вида — E. antiquus. Некоторые признаки сближают находку с E. deguilhemi, но их недостаточно для уверенного определения.

Поэтому палеонтологи обозначили животное как Entelodon sp. Такая запись означает, что род удалось установить, а конкретный вид — нет. Авторы подчёркивают, что ископаемых энтелодонов с Пиренейского полуострова известно слишком мало, чтобы точно определить, какие именно их виды здесь обитали.

Энтелодоны были средними и крупными парнокопытными. Представители этой группы населяли Евразию с середины эоцена до конца олигоцена, а в Северной Америке существовали с позднего эоцена до раннего миоцена. Некоторые формы вырастали примерно до двух метров в высоту и отличались непропорционально большой головой, мощными челюстями и двумя основными пальцами на каждой конечности.

Прозвище «адские свиньи» закрепилось за ними из-за внешнего сходства с массивными кабанами, однако их эволюционные связи сложнее. Современные исследования сближают энтелодонтид с линией, включающей антракотериев, бегемотов и китообразных. Строение зубов также не позволяет считать их исключительно хищниками: предполагается, что они могли употреблять как животную, так и растительную пищу.

Рокальяура особенно важна для палеонтологов из-за скудности подобных находок на Пиренейском полуострове. Авторы работы отмечают, что даже после повторного изучения этого экземпляра данных пока недостаточно, чтобы восстановить точный видовой состав энтелодонов, населявших регион в раннем олигоцене.

Палеонтологи регулярно возвращаются к давно найденным останкам и после повторного анализа меняют представления о древних животных. В мае Life.ru рассказывал об описании нового хищного динозавра Kank australis из Патагонии. Учёные исследовали его зубы, позвонки и кости конечностей и пришли к выводу, что трёхметровый хищник мог охотиться на небольшую добычу и рыбу подобно современным цаплям.

Другой пример — находка зуба древнего хищного кита на Урале возрастом около 37 млн лет. Она стала первым палеонтологическим свидетельством присутствия базилозавридов в этом регионе и помогла уточнить распространение гигантских морских млекопитающих эпохи эоцена.