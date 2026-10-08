«Стрелял по слугам и свиньям»: В Якутии нашли письмо XVIII века с жалобой на буйного священника

Российские археологи обнаружили в Якутском остроге личное письмо первой трети XVIII века, в котором житель Олекминского острога жалуется архимандриту Феофану на местного священника. Находку сделали ещё в 2025 году, а результаты исследования опубликованы в журнале Slověne.

Письмо XVIII века с жалобой на священника. Фото © Ivan Frolov et al. / Slověne, 2026

Документ оказался завёрнут в плотную ткань и сильно пропитан животным жиром. Размер самого листа составлял около 30 на 19 сантиметров. Чтобы прочитать текст, учёным пришлось использовать многоспектральную визуализацию: записи находились с обеих сторон бумаги и частично накладывались друг на друга.

Из сохранившегося текста следует, что автор письма просил архимандрита защитить его от священника Андрея Ядрихинского. По словам жалобщика, тот вместе с сыном и двумя холопами стрелял из луков по его челядинцам и свиньям.

Кроме того, священника обвиняли в том, что во время поездки на рыбалку он зарезал принадлежавшую автору письма стельную корову.

Исследователи предполагают, что отправителем мог быть Фёдор или Федот Габышев — бывший служилый человек, который позднее упоминался в источниках как торговец пивом. На это косвенно указывает фрагмент письма, где автор сообщает, что отправил в Спасский монастырь четыре ведра водки.

Кому именно и чем завершилась жалоба, неизвестно. Учёные отмечают, что письмо нашли не в архиве, а скомканным и использованным не по первоначальному назначению.

В сентябре 2025 года археологи обнаружили в местности Ой-Муран на Средней Лене древний могильник возрастом около 5,5 тысячи лет. Находку начали изучать специалисты Арктического научно-исследовательского центра Якутии и Якутской комплексной лаборатории археологии Крайнего Севера.