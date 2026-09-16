200 тонн дизеля, режим ЧС и уголовное дело: В Хатангском заливе разбираются с аварией

После разлива дизельного топлива в посёлке Сындасско на Таймыре возбудили уголовное дело. Как сообщили в правоохранительных органах Красноярского края, ЧП расследуется по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов.

По данным следствия, повреждённая цистерна с дизельным топливом принадлежит компании «Таймыр альянс трейдинг». В результате аварии горюче-смазочные материалы попали в акваторию Хатангского залива. Объём утечки оценивается примерно в 200 тонн дизельного топлива. После происшествия в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают возможный ущерб окружающей среде. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный шторм. Из-за подъёма уровня воды в Хатангском заливе резервуар с топливом оказался подтоплен и получил повреждения.

Дизель использовался для работы местной электростанции. После разгерметизации топливо попало в акваторию Хатангского залива. Изначально сообщалось о 170 тоннах, позднее объём уточнили — около 200 тонн. Точные данные продолжают устанавливать специалисты.

Власти заявили, что угрозы для жителей нет. Электроснабжение посёлка не нарушено: запас топлива в резервных ёмкостях рассчитан примерно на 10 дней, в ближайшее время ожидается дополнительная поставка из Хатанги.

Посёлок Сындасско расположен на берегу Хатангского залива и считается одним из самых северных населённых пунктов России. Там проживает около 500 человек.