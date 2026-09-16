Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 05:26

200 тонн дизеля, режим ЧС и уголовное дело: В Хатангском заливе разбираются с аварией

На Таймыре возбудили дело после разлива 200 тонн дизеля в Хатангском заливе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

После разлива дизельного топлива в посёлке Сындасско на Таймыре возбудили уголовное дело. Как сообщили в правоохранительных органах Красноярского края, ЧП расследуется по статье о нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных и иных объектов.

По данным следствия, повреждённая цистерна с дизельным топливом принадлежит компании «Таймыр альянс трейдинг». В результате аварии горюче-смазочные материалы попали в акваторию Хатангского залива. Объём утечки оценивается примерно в 200 тонн дизельного топлива. После происшествия в районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего и оценивают возможный ущерб окружающей среде. По предварительным данным, причиной аварии стал сильный шторм. Из-за подъёма уровня воды в Хатангском заливе резервуар с топливом оказался подтоплен и получил повреждения.

Дизель использовался для работы местной электростанции. После разгерметизации топливо попало в акваторию Хатангского залива. Изначально сообщалось о 170 тоннах, позднее объём уточнили — около 200 тонн. Точные данные продолжают устанавливать специалисты.

Власти заявили, что угрозы для жителей нет. Электроснабжение посёлка не нарушено: запас топлива в резервных ёмкостях рассчитан примерно на 10 дней, в ближайшее время ожидается дополнительная поставка из Хатанги.

На Таймыре ввели режим ЧС после разлива 170 тонн дизельного топлива
На Таймыре ввели режим ЧС после разлива 170 тонн дизельного топлива

Посёлок Сындасско расположен на берегу Хатангского залива и считается одним из самых северных населённых пунктов России. Там проживает около 500 человек.

Больше новостей о загрязнении окружающей среды и экологических угрозах — в разделе «Экология» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Экология
  • Наука
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar