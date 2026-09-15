На Таймыре ввели режим ЧС после разлива 170 тонн дизельного топлива

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе после разлива около 170 тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в Хатангский залив, сообщили в ЕДДС муниципалитета.

Авария произошла в отдалённом посёлке Сындасско на севере Красноярского края. По данным регионального МЧС, причиной стала разгерметизация ёмкости с дизельным топливом.

«Введён режим ЧС в целях защиты населения и территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа, ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в связи с разливом дизельного топлива в Хатангский залив», — говорится в сообщении ЕДДС.

Сындасско расположен непосредственно на берегу Хатангского залива и относится к числу самых северных населённых пунктов России. В посёлке проживают около 500 человек. Информация о последствиях разлива и ходе ликвидации загрязнения уточняется.

Ранее Life.ru сообщал о введении режима ЧС в Красноярском крае после разлива топлива на Енисее. Тогда для локализации нефтепродуктов специалисты выставили несколько рубежей боновых заграждений и обрабатывали загрязнённые участки сорбентами.